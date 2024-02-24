トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1727

新しいコメント
 

この写真は、オシロスコープで真円が得られたときに、共役によって見つけるCSSAサイクルフィルターの設定です。


削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ

この写真は、オシロスコープで真円が出たときに、共起によって見つけるCSSAサイクルフィルターの設定です。


ミーシャ、何が何だかわからないし、どうしたらいいのかわからない。情報へのリンクなどを送ってください。いっそのこと、忘れてしまえ。
 
ツールに関するヘルプはこちらをご覧ください。ただ、自動で最適化されて、この円が出るのであれば、このツールは便利 んですけどね。
削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ
そこにあるツールのヘルプをご覧ください。ただ、自動で最適化して、この円を得ることができれば、このツールは便利 のですが。

時間をかける価値があるのか？ 読んでみようかな...でもすぐには無理だな。

キャタピラで、うまくいかないんです。

いくつかのループを見つけ、その間のリード・ラグ接続を見つけます。しかし、これらのループが機能しない以上、他のものも機能しない。

 

まあ、マックス君が書いたレイアウトで、ホームページがおかしくなってしまったんですね。今さら繰り返せない。なんだこのクソは？

でも、やってみないとわからないのですが、CSSAは、再描画をしないクローラーです。Piss6t、テキストが消えてしまって残念です :-(

 
仲間を維持するのが大変です :-(問題は、単純なパラメータ最適化ではだめで、ループが価格を先取りしたり、先行していたり、しばらく価格変動の理由となるような場合、そのようなループ設定のパラメータを見つけるのが固有ベクトルツールであることである。トラック自体の設定ほど重要ではありません。うまく調整できれば、将来的にもっとうまく機能するようになりますし、オシレータの画面上の円は、理論的にそれを可能にする方法なのです。いずれにせよ、遠くない未来に証明で偶然にも 一度だけできたのです。そんなわけで、このトピックのために沈んでいます......。
削除済み  
ミハイル・マルキュカイツ
仲間を維持するのが大変です :-(問題は、単純なパラメータ最適化ではなく、サイクルが価格を先取りする、あるいは先行している、あるいはしばらく価格が変動する理由となるような場合に、そのようなサイクル設定のパラメータを見つける固有ベクトルのツールがまさにここに適しているということである。トラック自体の設定ほど重要ではなく、うまく調整できれば今後大いに活躍できますし、オシレーターの画面にある円は理論的にそれを可能にする方法です。いずれにせよ、遠くない未来に証明で偶然にも 一度だけできたのです。そんなわけで、このトピックのために沈んでいます......。

フィルタリングをしないと、もったいない。

と、部品に分解することが目的でもないことを示す。大雑把に言うと、安定したサイクルを得るためには、最初からサイクルが存在するように系列を変換する必要があります。そうでなければ、さらに固有ベクトルで分解（主成分法やキャタピラ法）しても、常に何らかの糞が現れ、それは時間と共に変化する。

つまり、これはプリクラのシリーズにしか使えないんです

CSSAについては、何と比較しているのか、消化できる 情報が見つかりませんでした。

 
ミハイル・マルキュカイツ
黙っているのは難しいですね :-)問題は、単純なパラメータ最適化ではだめで、ループが価格を先取りしたり、先行したり、しばらくは価格変動の理由となるような場合に、ループ設定のパラメータを見つけ出すのがユージンベクトルツールであることです。トラック自体の設定ほど重要ではありません。うまく調整できれば、将来的にもっとうまく機能するようになりますし、オシレータの画面上の円は、理論的にそれを可能にする方法なのです。いずれにせよ、遠くない未来に証明で偶然にも 一度だけできたのです。そんなわけで、このトピックのために沈んでいます......。

ユージンベクター )))

))))

削除済み  
mytarmailS:

ユージンベクター )))

))))

pythonに移行し、grailsの 動作環境を構築します。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

pythonに切り替えて、grailsの作業環境を整える。

Rの方が良い))

1...172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734...3399
新しいコメント