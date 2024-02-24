トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1725

マキシム・ドミトリエフスキー

昨日、私の投稿や記事の後にやったんだろうけど......もう少し前かな？

アハハハ)) このクソナルシストめ！)

このトピックに関するスクリプトとすべてが入ったフォルダーはこちらです。

 
ロールシャッハ

もっとかっこよく言うと、全く努力せずにお金を稼ぐことができるんです))

それで、印刷機のようなシャイタンマシンはどこにあるんだ？
mytarmailS:

これがそのスクリプトの入ったフォルダと、それに関するすべての情報です。

ok))

それで、この話題を切り出したのですか？ それとも、立ち消えにしたのですか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ok ))

では、このテーマを発展させたのか、それともあきらめたのか。

トピックは動いているようですが、全部予想したいので断念しました ))))

 

そこ))

長い話を短くすると

どのようなシステムでも撮影されます。

連敗と連勝の長さの統計を取る。

はマニアックな管理を計算します。

試しに計算してみると、計算の間違いがあるようだが、筆者にはうまくいった。

mytarmailS:

ある基準ですべての時間や分を試し、その中で最も良いものをすべて組み合わせて読者をスタートさせたらどうだろう。信号というのは非常に短いもの、微小なものですから、そんなごちゃごちゃしたものがうまくいくかどうか。

10年分のサンプルで電卓を起動し、すべてを計算させる

Hour:  0  Minute:  2  Score:  0.9090314522857109
Hour:  0  Minute:  3  Score:  0.9108283726238224
Hour:  0  Minute:  4  Score:  0.9108501024096574
Hour:  0  Minute:  5  Score:  0.9026031634097038
Hour:  0  Minute:  29  Score:  0.9390718447033435
Hour:  0  Minute:  30  Score:  0.9301369431625292
Hour:  0  Minute:  31  Score:  0.9394297165567186
Hour:  0  Minute:  32  Score:  0.9148751198429192
 

まず、すべての戦略が資金管理で引っ張れるわけではありません。猛烈に採算が合わない戦略では、何の役にも立たない。

資金管理の要点は、システムの性能を向上させること、つまりバランスカーブを45度にすることです。 ここでは、MMは収益性という指標を向上させていますが、これは実際の取引でも重要なことです...。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

時間や分を何らかの基準で調べ、優秀なものをすべて積み上げる計数機を走らせたらどうだろう。信号が分単位で非常に短いので、そんなごちゃごちゃしたものが通用するのかどうか、疑問です。

いや、その3時間しか働かない（しかも、昔からこうだったわけではなく、比較的最近になって現れた）。シャッフルし始めると、すべてが不確かに「浮いて」しまうのだ．

この「作業時間」は、実際には新しい日足ロウソクの開始と古いロウソクの終了なので、日記でトレードしている人のポジションの 開始にパターンがあると思うのですが、なぜいつも一方向なんでしょうか？あるいは、銀行が組織的に何かをしているのかもしれません。

月や曜日で絞り込んでみるのもいいかもしれません。

 
ミハイル・マルキュカイツ

ゼロでダブるシステムはそこに持っていかれる。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定以上乖離するとリアルマネーで入る。

問題は、各分足を個別に取引することが可能かどうかということです。
