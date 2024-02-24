トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1725 1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.04.21 18:55 #17241 マキシム・ドミトリエフスキー 昨日、私の投稿や記事の後にやったんだろうけど......もう少し前かな？ アハハハ)) このクソナルシストめ！) このトピックに関するスクリプトとすべてが入ったフォルダーはこちらです。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 18:56 #17242 ロールシャッハ もっとかっこよく言うと、全く努力せずにお金を稼ぐことができるんです)) それで、印刷機のようなシャイタンマシンはどこにあるんだ？ 削除済み 2020.04.21 19:01 #17243 mytarmailS: AHAHAHAHAHAHAHA)このクソナルシストめ！) これがそのスクリプトの入ったフォルダと、それに関するすべての情報です。 ok)) それで、この話題を切り出したのですか？ それとも、立ち消えにしたのですか？ mytarmailS 2020.04.21 19:05 #17244 マキシム・ドミトリエフスキー ok )) では、このテーマを発展させたのか、それともあきらめたのか。 トピックは動いているようですが、全部予想したいので断念しました )))) Rorschach 2020.04.21 19:11 #17245 そこ)) 長い話を短くすると どのようなシステムでも撮影されます。 連敗と連勝の長さの統計を取る。 はマニアックな管理を計算します。 試しに計算してみると、計算の間違いがあるようだが、筆者にはうまくいった。 削除済み 2020.04.21 19:17 #17246 mytarmailS: トピックはうまくいっているようですが、あきらめました、すべてを予測したいです )))) ある基準ですべての時間や分を試し、その中で最も良いものをすべて組み合わせて読者をスタートさせたらどうだろう。信号というのは非常に短いもの、微小なものですから、そんなごちゃごちゃしたものがうまくいくかどうか。 10年分のサンプルで電卓を起動し、すべてを計算させる Hour: 0 Minute: 2 Score: 0.9090314522857109 Hour: 0 Minute: 3 Score: 0.9108283726238224 Hour: 0 Minute: 4 Score: 0.9108501024096574 Hour: 0 Minute: 5 Score: 0.9026031634097038 Hour: 0 Minute: 29 Score: 0.9390718447033435 Hour: 0 Minute: 30 Score: 0.9301369431625292 Hour: 0 Minute: 31 Score: 0.9394297165567186 Hour: 0 Minute: 32 Score: 0.9148751198429192 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 19:17 #17247 まず、すべての戦略が資金管理で引っ張れるわけではありません。猛烈に採算が合わない戦略では、何の役にも立たない。 資金管理の要点は、システムの性能を向上させること、つまりバランスカーブを45度にすることです。 ここでは、MMは収益性という指標を向上させていますが、これは実際の取引でも重要なことです...。 mytarmailS 2020.04.21 19:24 #17248 マキシム・ドミトリエフスキー 時間や分を何らかの基準で調べ、優秀なものをすべて積み上げる計数機を走らせたらどうだろう。信号が分単位で非常に短いので、そんなごちゃごちゃしたものが通用するのかどうか、疑問です。 いや、その3時間しか働かない（しかも、昔からこうだったわけではなく、比較的最近になって現れた）。シャッフルし始めると、すべてが不確かに「浮いて」しまうのだ． この「作業時間」は、実際には新しい日足ロウソクの開始と古いロウソクの終了なので、日記でトレードしている人のポジションの 開始にパターンがあると思うのですが、なぜいつも一方向なんでしょうか？あるいは、銀行が組織的に何かをしているのかもしれません。 月や曜日で絞り込んでみるのもいいかもしれません。 Rorschach 2020.04.21 19:32 #17249 ミハイル・マルキュカイツ まず、すべての戦略が資金管理で引っ張れるわけではありません。猛烈に採算が合わない戦略では、何の役にも立たない。 資金管理の要点は、システム指標を改善すること、つまりバランスカーブを45度に矯正することです。 ここでMMは、実際の取引でも重要な収益性指標を改善します...。 ゼロでダブるシステムはそこに持っていかれる。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定以上乖離するとリアルマネーで入る。 削除済み 2020.04.21 19:32 #17250 問題は、各分足を個別に取引することが可能かどうかということです。 1...171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨日、私の投稿や記事の後にやったんだろうけど......もう少し前かな？
アハハハ)) このクソナルシストめ！)
このトピックに関するスクリプトとすべてが入ったフォルダーはこちらです。
もっとかっこよく言うと、全く努力せずにお金を稼ぐことができるんです))
AHAHAHAHAHAHAHA)このクソナルシストめ！)
これがそのスクリプトの入ったフォルダと、それに関するすべての情報です。
ok))
それで、この話題を切り出したのですか？ それとも、立ち消えにしたのですか？
ok ))
では、このテーマを発展させたのか、それともあきらめたのか。
トピックは動いているようですが、全部予想したいので断念しました ))))
そこ))
長い話を短くすると
どのようなシステムでも撮影されます。
連敗と連勝の長さの統計を取る。
はマニアックな管理を計算します。
試しに計算してみると、計算の間違いがあるようだが、筆者にはうまくいった。
トピックはうまくいっているようですが、あきらめました、すべてを予測したいです ))))
ある基準ですべての時間や分を試し、その中で最も良いものをすべて組み合わせて読者をスタートさせたらどうだろう。信号というのは非常に短いもの、微小なものですから、そんなごちゃごちゃしたものがうまくいくかどうか。
10年分のサンプルで電卓を起動し、すべてを計算させる
まず、すべての戦略が資金管理で引っ張れるわけではありません。猛烈に採算が合わない戦略では、何の役にも立たない。
資金管理の要点は、システムの性能を向上させること、つまりバランスカーブを45度にすることです。 ここでは、MMは収益性という指標を向上させていますが、これは実際の取引でも重要なことです...。
時間や分を何らかの基準で調べ、優秀なものをすべて積み上げる計数機を走らせたらどうだろう。信号が分単位で非常に短いので、そんなごちゃごちゃしたものが通用するのかどうか、疑問です。
いや、その3時間しか働かない（しかも、昔からこうだったわけではなく、比較的最近になって現れた）。シャッフルし始めると、すべてが不確かに「浮いて」しまうのだ．
この「作業時間」は、実際には新しい日足ロウソクの開始と古いロウソクの終了なので、日記でトレードしている人のポジションの 開始にパターンがあると思うのですが、なぜいつも一方向なんでしょうか？あるいは、銀行が組織的に何かをしているのかもしれません。
月や曜日で絞り込んでみるのもいいかもしれません。
まず、すべての戦略が資金管理で引っ張れるわけではありません。猛烈に採算が合わない戦略では、何の役にも立たない。
資金管理の要点は、システム指標を改善すること、つまりバランスカーブを45度に矯正することです。 ここでMMは、実際の取引でも重要な収益性指標を改善します...。
ゼロでダブるシステムはそこに持っていかれる。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定以上乖離するとリアルマネーで入る。