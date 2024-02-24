トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1726 1...171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.04.21 19:44 #17251 マキシム・ドミトリエフスキー 問題は、1分単位で個別に取引できるかどうかです。 そうですね、もちろんそれが問題なのですが )) まあ、実験というのは真実の基準ですからね。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 20:04 #17252 ロールシャッハ ゼロでぶら下がるシステムをとります。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定水準まで乖離したら、リアルマネーでエントリー。 それなら、Zスコアは大いに参考になりますよ。今日も数えていたところです :-) 削除済み 2020.04.21 20:27 #17253 mytarmailS: そうですね、もちろんそれが問題なのですが )) まあ、実験は真理の基準ですから クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したようなラウンドレベル、あるいは他の条件でリターニーを集めるとしたら...採掘場です。 一暴れ mytarmailS 2020.04.21 20:57 #17254 マキシム・ドミトリエフスキー そうですね、クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したように同じラウンドレベル、あるいは他の条件で帰国者を集めると なると...マイニングファームになりますね ばけもの まあ、例えば「森」を作るような、いつもの決め打ちのルールが判明したわけですが、違いますか？ 特定のルールを選んで、そのルールの下でデータセットを構築し、そのルールの下でモデルを学習させることもできるのです。 例えば#16577の ように、1台のロボットに+-800モデルも入れてしまった...。しかし、その結果もゴミのようなもの Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.03.28www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 削除済み 2020.04.21 21:09 #17255 mytarmailS: これは、例えばフォレストを作るときの規則正しい解き方ですよね。 つまり、特定のルールを選んでそのためのデータセットを作り、そのルールにぴったり合ったモデルを教えることもできるのです。 例えば#16577の ように、1台のロボットに＋-800のモデルを搭載する...ということをやりました。しかし、その結果もゴミのようなもの まあ、ある種、条件のオーバーシュートですね、ええ。何が違うのかわからない、やり方がオリジナルなだけ。最適化のための新しい方法 :) Rorschach 2020.04.21 21:20 #17256 スペクトルと認識について。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 21:32 #17257 ところで、マックス。先日、cointegration indicatorを投稿されたのを拝見し、正直まだ見ていなかったのですが、一般的にはNSの頃に興味を持っていた話題です。NSには、オシロスコープの画面上に悪名高い線を描く、共和分計算とリサジョの数字を作る装置があったんですね。この線で円を描くという課題でした。平らな円ほど急勾配だった。発見された周波数が引用につながり、しばらくの間リードし続けるような形で挿入されました。文字通り、2つか3つの抑揚があるのです。しかし、残念ながらNSでは最適化できず、手動で行うことになった。一度、偶然にもそのような数字（円）を得ることができ、本当にしばらくはフィルターのパラメーターが価格を上回っていることがわかりました。手動でやっていたのですが、もうそのような数値は出せないので、あきらめました。しかし、その時に見つけた周波数の働き方が奇跡的だったのです。そういえば、もう話したっけ。その方向でやってみる価値はあるかもしれませんね。いかがでしょうか？ ああ...Max、私は悩むこともなく、このウィンドウのスクリーンショットを見つけました、そこで、負荷を拾う必要がありました。しかし、これを行うには手は非常に困難であるため、分析のためのこのウィンドウのパラメータの1つは、もちろんバーを介して検索し、右のウィンドウを見つけるだけでは現実的ではありませんでした。 いかがでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:04 #17258 ご覧のように、価格の好みに合わせて選んだ結果、見事にチャチなものが出来上がりました。 削除済み 2020.04.21 22:12 #17259 ミハイル・マルキュカイツ いかがでしょうか？ 何も分からないから、もう寝ます。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 22:18 #17260 マキシム・ドミトリエフスキー 意味わかんない、もう寝る。 あのさ、これって18年にもう議論したと思うんだけど。指標スレで読んだだけだけど。そこで、このツールを使って、CSSAのパラメータを気配値との関係で求め、ある短い時間、気配値発振に対する発振値を保存するようにフィルターを調整する。 1...171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
問題は、1分単位で個別に取引できるかどうかです。
そうですね、もちろんそれが問題なのですが ))
まあ、実験というのは真実の基準ですからね。
ゼロでぶら下がるシステムをとります。株式がオシレーターの役割を果たすことがわかったのです。一定水準まで乖離したら、リアルマネーでエントリー。
そうですね、もちろんそれが問題なのですが ))
まあ、実験は真理の基準ですから
クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したようなラウンドレベル、あるいは他の条件でリターニーを集めるとしたら...採掘場です。一暴れ
そうですね、クールなテーマですが、時間ではなく、何らかの指標の特定の値、ロールシャッハが提案したように同じラウンドレベル、あるいは他の条件で帰国者を集めると なると...マイニングファームになりますねばけもの
まあ、例えば「森」を作るような、いつもの決め打ちのルールが判明したわけですが、違いますか？
特定のルールを選んで、そのルールの下でデータセットを構築し、そのルールの下でモデルを学習させることもできるのです。
例えば#16577の ように、1台のロボットに+-800モデルも入れてしまった...。しかし、その結果もゴミのようなもの
これは、例えばフォレストを作るときの規則正しい解き方ですよね。
つまり、特定のルールを選んでそのためのデータセットを作り、そのルールにぴったり合ったモデルを教えることもできるのです。
例えば#16577の ように、1台のロボットに＋-800のモデルを搭載する...ということをやりました。しかし、その結果もゴミのようなもの
ところで、マックス。先日、cointegration indicatorを投稿されたのを拝見し、正直まだ見ていなかったのですが、一般的にはNSの頃に興味を持っていた話題です。NSには、オシロスコープの画面上に悪名高い線を描く、共和分計算とリサジョの数字を作る装置があったんですね。この線で円を描くという課題でした。平らな円ほど急勾配だった。発見された周波数が引用につながり、しばらくの間リードし続けるような形で挿入されました。文字通り、2つか3つの抑揚があるのです。しかし、残念ながらNSでは最適化できず、手動で行うことになった。一度、偶然にもそのような数字（円）を得ることができ、本当にしばらくはフィルターのパラメーターが価格を上回っていることがわかりました。手動でやっていたのですが、もうそのような数値は出せないので、あきらめました。しかし、その時に見つけた周波数の働き方が奇跡的だったのです。そういえば、もう話したっけ。その方向でやってみる価値はあるかもしれませんね。いかがでしょうか？
ああ...Max、私は悩むこともなく、このウィンドウのスクリーンショットを見つけました、そこで、負荷を拾う必要がありました。しかし、これを行うには手は非常に困難であるため、分析のためのこのウィンドウのパラメータの1つは、もちろんバーを介して検索し、右のウィンドウを見つけるだけでは現実的ではありませんでした。
いかがでしょうか？
いかがでしょうか？
意味わかんない、もう寝る。