マキシム・ドミトリエフスキー

サイクルについて...ある時間の始値から 分単位の終値（多少の遅れを伴うその増分）の乖離をとると。

例として、7時間目のすべての分について、その年の写真を掲載します。

全分割

半時計の刻みをすべて足し合わせると、ある種の規則性を見出すことができる。

は、ある時間のどの分に売り、どの分に買うのが合理的かを（統計的に）見ることができます。

例えば、10分足で売り、31分足で買い、など。テスターで確認することができます

手口をある統計パターンに当てはめるなど、毎時1分単位で

うまくいかない

mytarmailS:

それは無理だと思う。

という感じで、スケッチしてみることにしました。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

ただ、なんでだろう、スケッチしてみよう、見てみようという感じです。

さあ、とにかく見てみよう

mytarmailS:

さあ、とにかく見てみると面白いですよ。

最悪だ...

この辺はカーブボールの積み重ねですね...期間を大きく取って、悪くない時計の購入・売却のみを 許可します。そして、聖杯はしばらくの間、あなたのポケットの中にあります

 
マキシム・ドミトリエフスキー

最悪だ...

この辺はカーブボールの積み重ねですね...期間を大きく取って、悪くない時計の購入・売却のみを 許可します。で、しばらくの間、あなたのポケットの中にgrailがあります。

ahahah ) つまり、私が1時間ごとに決定論的な方向をチェックするほどの頭脳を持っていて、そのためのチェックである2行のコードでシステムを作るほどの頭脳は持っていないとお考えですか？))) あなたは侮辱している))

mytarmailS:

ahahaha ) つまり、私には1時間ごとに決定論的な方向をチェックする頭脳はあっても、2行のコードでシステムを作る頭脳はないということですね。))) あなたは侮辱している))

昨日、私の投稿や記事の後にやったんだろうけど...もう少し前かもしれない。

ということで、TCを書き、結果をKEJする。

累積的な例は興味深いものであり、いくつかのケースを説明するものである。

1時間で、こんな絵になるんですね。しかし、私はすでにこの戦略上のボットを持っている、あまりお得ではない


 
そこでSTOPEですが、一つ理解できないのは、買うべき分と売るべき分を見つけたのなら、なぜMO、NS、AIなどが必要なのでしょうか？
 

ラウンドレベルのステータスを 掘り起こす。

 
ミハイル・マルキュカイツ
そこでSTOPEですが、一つ理解できないのは、買うべき分と売るべき分を見つけたのなら、なぜMO、NS、AIなどが必要なのでしょうか？

もっとクールなことを言うと、そこでは何の努力もせずにお金を稼ぐことができるのです))

 
ロールシャッハ

もっとかっこよく言うと、全く努力せずにお金を稼ぐことができるんです))

さあ、楽しみだ...。
