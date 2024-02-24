トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1720 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 新しいコメント Rorschach 2020.04.19 21:04 #17191 マキシム・ドミトリエフスキー リンクありがとうございます））ちょうど自然のサイクルに関するものを探していたところでした。 例えば、24のラグを持つ1時間毎の増分が、同じラグを持つ前回の増分に依存すること。I.e.前作を見て、今作を予測する は、平均増分がゼロから乖離している限り（例えば、1年のサンプル）、機能します。それに応じて売買が行われています。記事には、そのすべてが書かれています。 1日単位で分割する理由は明確です。アメリカのセッションは1工程、ヨーロッパのセッションは1工程というように。つまり、現在の欧州のセッションを昨日の続きとして、特定の1時間または数時間を扱い、それ以外をカットするのです。 月ごとのサイクルもだいたい決まっています。それ以外については、わかりません。 時間単位で取るために、共和分（条件付）商品にも同じように、共和分を改善しようとしました。全機種より良いが、感動はない。 コティルならわかるけど、なんでランダムで効くんだ・・・。 ちなみに、ある時間帯のローソク足の向きの確率を計算する、というようなことをやったことがありますが、面白いことは見つかりませんでした。 すべてのラウンドレベルとサイクルを覚えているが、それを使用する方法 "ノイズ "のバックグラウンドで10％。ちなみに、2.5日周期の存在に驚き、設定を変更してみましたが、周期は本当のようです。 削除済み 2020.04.19 21:17 #17192 ロールシャッハ コティルならクリアできるけど、なんでランダムで効くんだろう...。 誰かに調べてもらってください、私がバカなだけかもしれませんが......方法は同じです。 mytarmailS 2020.04.19 21:53 #17193 周期がないんだから、落ち着けよ。 削除済み 2020.04.19 21:59 #17194 mytarmailS: 周期がないんだから、もう落ち着きなさい。 確認しましたか？) そうしたら？ mytarmailS 2020.04.19 22:10 #17195 マキシム・ドミトリエフスキー 確認しましたか？) そうしたら？ 相違ない） Rorschach 2020.04.19 22:18 #17196 ハンデがあるからRNGは壊れてるんだよ(( #include <Canvas\Canvas.mqh> void OnStart() {CCanvas C; int h=1024; int w=2048; C.CreateBitmapLabel("11",100,100,w,h); for(int y=0;y<h;y++) {//srand(GetMicrosecondCount()); for(int x=0;x<w;x++) {uchar c=0; for(int k=0;k<16;k++) {c=uchar(255.*rand()/32767.); } C.PixelSet(x,y,ARGB(255,c,c,c)); } } C.Update(); 1通り：wは2のべき乗、kは4の倍数でなければならない 方法2：srandのコメントを解除する 方法2は、メルセン渦にも有効なはずです ファイル: na209lyz9r.png 3022 kb mytarmailS 2020.04.20 07:28 #17197 みんな、あなたはトレンドと一緒に静止のシリーズを作ることができる方法を知っていますか？ そこに分布やボクシングのコックスと遊ぶ方法？または任意のアイデア？ それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。 どなたか良いアイデアをお持ちの方はいらっしゃいますか？ 削除済み 2020.04.20 08:31 #17198 私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。で、喉に詰まらせることはありませんでした。 Дмитрий 2020.04.20 08:44 #17199 mytarmailS: みんな、あなたがそこに再生したり、ボクシングのコックスに分布とトレンドと行を静止させることができる方法を知っていますか？ とか、何かアイデアはありませんか？ それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。 誰が得意なんですか？ デトレンドによってのみ、系列を定常状態にすることができるのです。 まあ、これはシリーズをダマや間引きをせずに全体として研究した場合の話ですが。 mytarmailS 2020.04.20 09:21 #17200 ディミトリ シリーズを定常型にデトレンドすることによってのみ。 まあ、これは、チャンクを捨てたり、間引いたりせずに、シリーズ全体を検証した場合の話ですが ありがとうございます。でも、そのような表現になりました。 mytarmailS: あるいは、トレンドと「それ以外」に分けるという選択肢しかない。残り」は定常的であり、トレンドは別に予測される 計量経済学者はまさにそれを行うだろうが、計量経済学はそのような仕事のために作られたのだが、引用には使えないことは周知の通りである))。 新しいデータでこのような変換をした後、手口はほとんど死んでしまいます。私は、アイデア、代替案、なぜそうなるのかについての考えなどに興味があります。 マキシム・ドミトリエフスキー 私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。と言って、喉に詰まらせませんでした。 ああ先生、私や私たちみんなに教えてください、新しいデータでMOが死なないように、どんな計量変換で系列を定常化できるのか、私たちがみんなバカだと知っているでしょう、あなたのエゴをユーモアにして、さあ、来てください、みんな待っていますよ。 1...171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
リンクありがとうございます））ちょうど自然のサイクルに関するものを探していたところでした。
例えば、24のラグを持つ1時間毎の増分が、同じラグを持つ前回の増分に依存すること。I.e.前作を見て、今作を予測する
は、平均増分がゼロから乖離している限り（例えば、1年のサンプル）、機能します。それに応じて売買が行われています。記事には、そのすべてが書かれています。
1日単位で分割する理由は明確です。アメリカのセッションは1工程、ヨーロッパのセッションは1工程というように。つまり、現在の欧州のセッションを昨日の続きとして、特定の1時間または数時間を扱い、それ以外をカットするのです。
月ごとのサイクルもだいたい決まっています。それ以外については、わかりません。
時間単位で取るために、共和分（条件付）商品にも同じように、共和分を改善しようとしました。全機種より良いが、感動はない。
コティルならわかるけど、なんでランダムで効くんだ・・・。
ちなみに、ある時間帯のローソク足の向きの確率を計算する、というようなことをやったことがありますが、面白いことは見つかりませんでした。すべてのラウンドレベルとサイクルを覚えているが、それを使用する方法 "ノイズ "のバックグラウンドで10％。ちなみに、2.5日周期の存在に驚き、設定を変更してみましたが、周期は本当のようです。
コティルならクリアできるけど、なんでランダムで効くんだろう...。
誰かに調べてもらってください、私がバカなだけかもしれませんが......方法は同じです。
周期がないんだから、もう落ち着きなさい。
確認しましたか？) そうしたら？
確認しましたか？) そうしたら？
相違ない）
ハンデがあるからRNGは壊れてるんだよ((
1通り：wは2のべき乗、kは4の倍数でなければならない
方法2：srandのコメントを解除する方法2は、メルセン渦にも有効なはずです
みんな、あなたはトレンドと一緒に静止のシリーズを作ることができる方法を知っていますか？ そこに分布やボクシングのコックスと遊ぶ方法？または任意のアイデア？
それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。
どなたか良いアイデアをお持ちの方はいらっしゃいますか？
私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。で、喉に詰まらせることはありませんでした。
みんな、あなたがそこに再生したり、ボクシングのコックスに分布とトレンドと行を静止させることができる方法を知っていますか？ とか、何かアイデアはありませんか？
それとも、トレンドと "残り "に分けるしかないのでしょうか？残り」を分析するのであれば、定点観測が必要であり、別途、トレンドを予測する必要がある。
誰が得意なんですか？
デトレンドによってのみ、系列を定常状態にすることができるのです。
まあ、これはシリーズをダマや間引きをせずに全体として研究した場合の話ですが。
シリーズを定常型にデトレンドすることによってのみ。
まあ、これは、チャンクを捨てたり、間引いたりせずに、シリーズ全体を検証した場合の話ですが
ありがとうございます。でも、そのような表現になりました。
あるいは、トレンドと「それ以外」に分けるという選択肢しかない。残り」は定常的であり、トレンドは別に予測される
計量経済学者はまさにそれを行うだろうが、計量経済学はそのような仕事のために作られたのだが、引用には使えないことは周知の通りである))。
新しいデータでこのような変換をした後、手口はほとんど死んでしまいます。私は、アイデア、代替案、なぜそうなるのかについての考えなどに興味があります。
私、あなたのエコノメトリックスを 言うと...。 幼稚園の頃......。と言って、喉に詰まらせませんでした。
ああ先生、私や私たちみんなに教えてください、新しいデータでMOが死なないように、どんな計量変換で系列を定常化できるのか、私たちがみんなバカだと知っているでしょう、あなたのエゴをユーモアにして、さあ、来てください、みんな待っていますよ。