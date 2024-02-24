トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1723

同僚、そのような関数があると思いますか？利益と損失の配列を与えると、Zスコアの結果を出してくれるのですが、自分で計算しようとすると、結果が公式データと何となく違っているのです:-)
 
ミハイル・マルキュカイツ
このような関数が存在し、それを使って利益と損失の配列を計算すると、Zスコアを返してくれると思いますか？自分で計算しようとすると、結果がいつも公式データと異なるようです :-)
解決したようです。皆さん、ありがとうございました :-)
サイクルについて...ある時間の始値から 分単位の終値（多少の遅れを伴うその増分）の乖離をとると。

例として、7時間目のすべての分について、その年の写真を掲載します。

全分割

半時計の刻みをすべて足し合わせると、ある種の規則性を見出すことができる。

は、ある時間のどの分に売り、どの分に買うのが合理的かを（統計的に）見ることができます。

例えば、10分足で売り、31分足で買い、など。テスターで確認することができます

これは一種の統計的パターンであり、これを手口に応用することで、毎時1分ごとに

 
マキシム・ドミトリエフスキー

サイクルについて...ある時間の始値から 分単位の終値（多少の遅れを伴うその増分）の乖離をとると。

例として、7時間目のすべての分について、1年分の写真を掲載します。

少し曲がっているように見えますが

例えば、毎正時に5分ずつ区切り、その累計を表示するのがよいでしょう。



時間 "0 "を見てみると, "1" и "23"タガが外れる

"0"1」で買い、「23」で売ればよいのです。

mytarmailS:

見間違えだよ。

各時間を5分ずつ区切って、別々に累計を出した方が良い。

では、なぜ差別化するのでしょうか？:D

とかいうデタラメを言ったんだろ。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

では、なぜ差別化するのか？:D

ということで、絶対的な価格による隙間なく収まるようになりました。

mytarmailS:

絶対値で隙間なく収まるように

価格差なし、各時刻の開始時に均等、最初の増分＝0

 
マキシム・ドミトリエフスキー

価格差なし、各時刻の開始時に均等、最初の増分＝0

そこは大丈夫です、このスクリプトは半年前から書いてテストして作ったものですから...。

自分で調べろ )

純粋に1時間5分ののりしろがあり、さらに1時間のりしろがある、といった具合です。
mytarmailS:

そこは大丈夫です、このスクリプトは半年前から書いてテストして作っているので...

自分で調べろ）

ある1時間のために5分を純粋に接着し、さらに1時間接着する、といった具合です。

このスクリプトは、6ヶ月前に作成し、自分で動かしてみたところ、とてもよかったです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なぜ接着剤を使うのか？

やった、間違えた。

