トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 860

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 19:51 #8591

geratdc_:

Aleksei Kuznetsov 2018.04.25 21:15 #8592

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:43 #8593

エリブラリウス

Alexander_K2 2018.04.25 21:48 #8594

Mihail Marchukajtes：

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:55 #8595

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 21:57 #8596

Yuriy Asaulenko 2018.04.25 21:59 #8597

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:02 #8598

ユーリイ・アサウレンコ

Yuriy Asaulenko 2018.04.25 22:04 #8599

ミハイル・マルキュカイツ

Mihail Marchukajtes 2018.04.25 22:06 #8600

ユーリイ・アサウレンコ
へー）))目標が地平線上にあること......認めます))
銀行に行くように、「今日はいくら？
- お客様の取引口座の残高は、本日5,508.56ユーロ増加しました。
- まあ、なんとか明日につなげましょう...。
- 割安な保険に加入しませんか？
- いえ、結構です...。
地平線上とはどういう意味ですか？すでに到達していますが、今の私にとってのフォレンジックワークは次のようなものです。朝、エウロパの開店前の3〜4時間、模型を手にする。というか、この間に、将来（遠くないとはいえ）通用するモデルそのものを見つけることに成功するのですが、この時間を費やしてください。私の場合、3〜4時間で3〜5日分のモデルが揃います。だから、週に3〜4時間はFXに費やしています。具体的には、ロボットを打ち上げるための準備をする作業です。それ以外の時間は、好きなことをしたり、長年培ってきた魅力からマーケットに時間を費やしています。今、例えば、就職を考えています。一日中忙しくしていると、手遊びができないんです。だから、少なくとも年功序列は通る。退職して年金をもらうかもしれない!!!!
お金を稼いでくれるロボットがあるのに、なぜ年金が必要なのか？さあ、使ってください。
同感です!!!でも、せっかく金融商品取引法に基づく納付を始めたのだから、最後までやり遂げたほうがいいと思うんです。特に、ロボットがあるだけではダメなんです。また、資本金も必要です。私の2-3ルーブルではなく、普通のものです。株のお金で生活しようかと。私の戦略では、割安なリスクで、毎月10万円の利益で引き出すには、約100万円が必要です。今月は20〜30万円の資金を調達する必要がないことは明らかである。それが資本の20〜30％の収益性である。しかし、10万円以上の利益は増資に充てられる。問題は？その100万はどこで手に入れたの？3千円から上げようとすると、10万円から一気に上げるとなると、かなり時間がかかるかもしれません。10万円から始めたら、100万円にするのに半年くらい必要で、それは仕事運が良かった場合です。もうひとつ、10万円はどこから調達すればいいのか、という疑問も出てくる。
今、私が同意するのは、もし100人の投資家が現れて、私の仕事に投資することに同意するならば、私はそのような投資家に（現段階では）利益から20％の報酬を経営者に与える条件を提供する用意があることだ。つまり、私のことです :-)残りの利益は50/50で分配します。残りの利益は50/50で分配します。出資に同意していただける方最初に私を支持してくれた投資家にとって、このような状況は一生続くでしょう。次に投資しようとする人は、すでに上記の他の条件に取り組んでいることでしょう......。
ちょうど2ヶ月経ったところです。というか、あと1週間もすれば2ヶ月です。そして、2600の利益を得ています。あまりないですね、バランスの力学はプラスですが。でも、成長が遅すぎて...。だからこそ、投資家の存在意義があるのです。そして、資本金や投資家はいないが、働きに出ることは罪ではない......。特に7万木ルーブルは当然ですが...。
冗談抜きで、正しいことだと思います。創業資金は、すべてのビジネスプロジェクトにおいて癒しとなるものです。
この写真をみんなに見せて、どこで手が交換されているのかを説明するのは、ちょっと面倒くさい...。
やってみます...。
一般的には、あまり良くないと思います。ドローダウンが......地獄のようですが、非常に不安定です。そのリスクに見合うだけの価値があるとは思えません。
そうなんだけど、糞みたいな金をリスク犯して口座に追加するから、新しい口座作って引き出せるんだよ。今すぐやります......。では、まっさらな状態から始めましょう...。:-)
まあ、糞アカウントだけならクソだけど)。
いいえ、そんなことはありません。マイクロローンと呼んでいます。よし、これでいいんだ。ここに私の7人がいます。新規にアカウントを作成する...