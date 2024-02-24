トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1728 1...172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735...3399 新しいコメント 削除済み 2020.04.22 09:56 #17271 mytarmailS: Rの方が良い )) は mytarmailS 2020.04.22 10:06 #17272 マキシム・ドミトリエフスキー 何で 1 全てが揃っている！実装済み 2 アイデアから試作品テストまでの最短時間 3 short and friendly code もしかしたら、他の何かが欠けているのかもしれない mytarmailS 2020.04.22 10:11 #17273 マキシム・ドミトリエフスキー pythonに切り替えて、grailsの動作環境を作る。 どのような思いで作られたのでしょうか。 削除済み 2020.04.22 10:16 #17274 mytarmailS: が、アイデアそのもの、環境はどうなのか？ 新しいオプティマイザーをベースにした mytarmailS 2020.04.22 10:27 #17275 マキシム・ドミトリエフスキー 新しいオプティマイザーをベースにした 私はそれがうまくいかないと思います、価格は非常に強くその特性を変更します、私はいくつかの統計的パターンを探すすべての操作の前に正しくデータを変換する何かに「取り組んで」います、それはそれが達成されれば、それは強制するどのMOまたはどのタイプの最適化の問題ではないように私には思われます。 Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:30 #17276 マキシム・ドミトリエフスキー フィルタリングをしないと、無駄な時間がかかる。 と、部品に分解することが目的でもないことを示す。大雑把に言うと、安定したサイクルを得るためには、最初からサイクルが存在するように系列を変換する必要があります。そうでなければ、さらに固有ベクトルで分解（主成分法やキャタピラー）しても、時間とともに変化するゴミが常に表示されることになる。 つまり、これはプリクラのシリーズにしか使えないんです CSSAについて、何と比較しているのか、使える 情報は見つかりませんでした。 要するに、私のメッセージの意味はこうだったのです。この再描画できないキャタピラにはいくつかの設定があり、緑の10代と11代のウィンドウからパラメータを指定して、そのグループスターとグループデプスを設定し、次にビルドレンジ（重要）とトレーニングのバー 数を選びますが、私には理解できず一度も変更していません。これはイタレーションに関係するものだと思われます。最後に、任意の曲率と周期を持つ環状線を描くことができる。これ、すごく柔軟なんですよ。再描画しないクローラーとか。つまり、この戦略のポイントは、この直線を緑の窓のパラメータに従って作るとき、それも手動で選択することです。ドットの上の黒い棒が膨らんでドットに沿って動き、その瞬間にオシロスコープが変な動きをするのです。何十小節か履歴をずらし、再びオシロスコープのウィンドウに向かい、円が回らなくなるまでこのドングルと踊り続けるのです。しかし、最も興味深いのは、このアヴドンが唯一、Neuroshel内に独自のウィンドウを持つアドオンであったことです。インジケーターやストラテジーのダイアログフォームではなく、メインフォームと同じレベルのプログラムウィンドウ内に開かれた、インジケーターやストラテジーではない、作業用のツールのようなものです。メインウィンドウの見栄えが良くなった、メインウィンドウとは別の見栄えが良くなった。さて、そんな低確率でこの円を見つけることができたクロッキーダンス、私はしませんでしたが、手に入れた円は緑の窓にこの惨めな大きさでチェータではありません。見て、このツールの作成者でさえ、参考のために良い例を見つけることができませんでした、なぜなら、現在のチャート端にこの曲線の多くのバリエーションがあり、それは毛虫のようにそれを記述しますが、近い将来、それは異なる動作をします。つまり、緑色の窓の中に、交互に予測しあう2つの周波数があるわけです。 このストラテジーの基本的なポイントは、構築直後に4～5個のシグナルを出すことが保証されていること、そしてファックオフであることです。そう、2つでも十分なのです。これが、すべての戦略の基本的な意味です。最適化後すぐに5つのシグナルが保証されないストラテジーは、ストラテジーとは言えません。たとえ5人中3人が陽性でも十分です。 つまり、この戦略のポイントは、円を作って手に入れたときです。今ここで、あなたがお金を稼ぐための3つの手が保証されています。それを作って、次に進みましょう。そんなツールです。ちょうど私が正しい形の円を持って、それはスパイラルというか、あなたがお互いに2つのスパイラルを描画する場合、私はokue、それは本当に最初の3つが保証されている5曲げ以内に長く動作しませんでした、私は正確に覚えていない。しかし、残念ながら手作業では無理だったのです。私はNeuroshellオタクで、マウスを何個も変えていたのですが（＾＾；）、このようなテストはまだ準備ができていませんでした。だからマキシム、NSのことを聞いてくれれば説明しますよ。:-)ではなく......プログラムファイアです、実は。 Vladimir Suslov 2020.04.22 10:32 #17277 リアルクオート - 200 EURUSDティック、一変量および二変量固有ベクトルダイアグラム mytarmailS 2020.04.22 10:38 #17278 ウラジミール・ススロフ real kotir - 200ティックのEURUSD、一変量と二変量の固有ベクトル図。 おお、かっこいい。 でも、これは近似値であって、予測値ではないですよね？ この2次元のグラフはどうやって作るのですか？ コードに興味があります。 Vladimir Suslov 2020.04.22 10:42 #17279 mytarmailS: おお、かっこいい。 でも、これは近似値であって、予測値ではないんですよね？ この2次元のグラフはどうやって作るんだ？ 対をなす x軸にそって - コンポーネント3 をY軸に沿わせる - コンポーネント4. ifラウンド - サイクル Mihail Marchukajtes 2020.04.22 10:43 #17280 mytarmailS: ユージンベクター ))) )))) 最初の1枚はちゃんと撮れましたよ(・∀・)その後、その時のことを思い出していたのですが、私はとてもラッキーだったことに気づきました。これまで、緑の窓の上よりも円に近づくことができなかったのです。 このきっかけがあったからこそ、このツールは原理的に実行可能であり、リピートしてもかまわないとマークすることができたのです。私が周波数モデラーに対して懐疑的なのはよくご存じでしょう。引用の中にないものを探し、足し算をしようとし、さらに重要なことは周波数を分解する人。 私は証券取引所で取引をしています。ボリューム、デルタ、インタレスト、これが私の資料です。）すでに確認済みですが、まさにこの周波数解析の方法は、私も使ってみたいし、お金を託してみたいと思っています。 一件が取引の基準にはなり得ないと理解しているからです。とにかく、私がノイローゼになったとき、いろいろな製品の中でこの方法だけが唯一役に立ちました。3つの信号を保証しますが、マニュアルモードではありません。今ここで素早く最適化する必要があるのです。 1...172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Rの方が良い ))
は
何で
1 全てが揃っている！実装済み
2 アイデアから試作品テストまでの最短時間
3 short and friendly code
もしかしたら、他の何かが欠けているのかもしれない
pythonに切り替えて、grailsの動作環境を作る。
どのような思いで作られたのでしょうか。
が、アイデアそのもの、環境はどうなのか？
新しいオプティマイザーをベースにした
私はそれがうまくいかないと思います、価格は非常に強くその特性を変更します、私はいくつかの統計的パターンを探すすべての操作の前に正しくデータを変換する何かに「取り組んで」います、それはそれが達成されれば、それは強制するどのMOまたはどのタイプの最適化の問題ではないように私には思われます。
フィルタリングをしないと、無駄な時間がかかる。
と、部品に分解することが目的でもないことを示す。大雑把に言うと、安定したサイクルを得るためには、最初からサイクルが存在するように系列を変換する必要があります。そうでなければ、さらに固有ベクトルで分解（主成分法やキャタピラー）しても、時間とともに変化するゴミが常に表示されることになる。
つまり、これはプリクラのシリーズにしか使えないんです
CSSAについて、何と比較しているのか、使える 情報は見つかりませんでした。
要するに、私のメッセージの意味はこうだったのです。この再描画できないキャタピラにはいくつかの設定があり、緑の10代と11代のウィンドウからパラメータを指定して、そのグループスターとグループデプスを設定し、次にビルドレンジ（重要）とトレーニングのバー 数を選びますが、私には理解できず一度も変更していません。これはイタレーションに関係するものだと思われます。最後に、任意の曲率と周期を持つ環状線を描くことができる。これ、すごく柔軟なんですよ。再描画しないクローラーとか。つまり、この戦略のポイントは、この直線を緑の窓のパラメータに従って作るとき、それも手動で選択することです。ドットの上の黒い棒が膨らんでドットに沿って動き、その瞬間にオシロスコープが変な動きをするのです。何十小節か履歴をずらし、再びオシロスコープのウィンドウに向かい、円が回らなくなるまでこのドングルと踊り続けるのです。しかし、最も興味深いのは、このアヴドンが唯一、Neuroshel内に独自のウィンドウを持つアドオンであったことです。インジケーターやストラテジーのダイアログフォームではなく、メインフォームと同じレベルのプログラムウィンドウ内に開かれた、インジケーターやストラテジーではない、作業用のツールのようなものです。メインウィンドウの見栄えが良くなった、メインウィンドウとは別の見栄えが良くなった。さて、そんな低確率でこの円を見つけることができたクロッキーダンス、私はしませんでしたが、手に入れた円は緑の窓にこの惨めな大きさでチェータではありません。見て、このツールの作成者でさえ、参考のために良い例を見つけることができませんでした、なぜなら、現在のチャート端にこの曲線の多くのバリエーションがあり、それは毛虫のようにそれを記述しますが、近い将来、それは異なる動作をします。つまり、緑色の窓の中に、交互に予測しあう2つの周波数があるわけです。
このストラテジーの基本的なポイントは、構築直後に4～5個のシグナルを出すことが保証されていること、そしてファックオフであることです。そう、2つでも十分なのです。これが、すべての戦略の基本的な意味です。最適化後すぐに5つのシグナルが保証されないストラテジーは、ストラテジーとは言えません。たとえ5人中3人が陽性でも十分です。
つまり、この戦略のポイントは、円を作って手に入れたときです。今ここで、あなたがお金を稼ぐための3つの手が保証されています。それを作って、次に進みましょう。そんなツールです。ちょうど私が正しい形の円を持って、それはスパイラルというか、あなたがお互いに2つのスパイラルを描画する場合、私はokue、それは本当に最初の3つが保証されている5曲げ以内に長く動作しませんでした、私は正確に覚えていない。しかし、残念ながら手作業では無理だったのです。私はNeuroshellオタクで、マウスを何個も変えていたのですが（＾＾；）、このようなテストはまだ準備ができていませんでした。だからマキシム、NSのことを聞いてくれれば説明しますよ。:-)ではなく......プログラムファイアです、実は。
real kotir - 200ティックのEURUSD、一変量と二変量の固有ベクトル図。
おお、かっこいい。 でも、これは近似値であって、予測値ではないですよね？
この2次元のグラフはどうやって作るのですか？ コードに興味があります。
対をなす
x軸にそって - コンポーネント3
をY軸に沿わせる - コンポーネント4.
ifラウンド - サイクル
ユージンベクター )))
))))
最初の1枚はちゃんと撮れましたよ(・∀・)その後、その時のことを思い出していたのですが、私はとてもラッキーだったことに気づきました。これまで、緑の窓の上よりも円に近づくことができなかったのです。
このきっかけがあったからこそ、このツールは原理的に実行可能であり、リピートしてもかまわないとマークすることができたのです。私が周波数モデラーに対して懐疑的なのはよくご存じでしょう。引用の中にないものを探し、足し算をしようとし、さらに重要なことは周波数を分解する人。 私は証券取引所で取引をしています。ボリューム、デルタ、インタレスト、これが私の資料です。）すでに確認済みですが、まさにこの周波数解析の方法は、私も使ってみたいし、お金を託してみたいと思っています。 一件が取引の基準にはなり得ないと理解しているからです。とにかく、私がノイローゼになったとき、いろいろな製品の中でこの方法だけが唯一役に立ちました。3つの信号を保証しますが、マニュアルモードではありません。今ここで素早く最適化する必要があるのです。