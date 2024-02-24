トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1722 1...171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.04.20 11:41 #17211 マキシム・ドミトリエフスキー 私は答えを持っている... はい、はい )) もちろんありますよ )))) 6番目のメッセージは何もない... 削除済み 2020.04.20 11:46 #17212 mytarmailS: はい、はい )) もちろんありますよ )))) 6番目のメッセージは何もない... じゅんをみつめる 見つけたら、電話してね。 aleger 2020.04.20 12:48 #17213 マキシム・ドミトリエフスキー サイクルを探せ、据え置きは気にするな。 見つけたら、電話してね。 サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義という選択肢もあるのでは...？ mytarmailS 2020.04.20 13:37 #17214 aleger。 何が気に入らないかというと、サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義...。 しゅきゃくてんめん） Valeriy Yastremskiy 2020.04.20 15:05 #17215 mytarmailS: トレンドは周期的ではなく、サイクルは循環的である)。 パターンとは、与えられたパラメータのセットから決定できる、何かの繰り返しのことである。サイクルとは、一定期間ごとに繰り返されるパターンのことです。必ずしも均等な期間である必要はありませんが、定義することは可能です。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格の挙動を見つけるために、時間をかけてこれらのパターンの繰り返しでいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが価格を介して速度を得ているかどうかを見ることができ、最終的に何を...です。 aleger 2020.04.20 15:09 #17216 mytarmailS: トレンドは周期的ではなく、サイクルは循環的である) その性質（価格と時間）は異なりますが、目的はトレーダーとブローカーの両方にとって同じ（利益）です Rorschach 2020.04.20 15:22 #17217 ユーロ、ティック別ランク、5桁ステップ、2019.11.15から。 続きを読む mytarmailS 2020.04.20 19:05 #17218 ヴァレリー・ヤストレムスキー パターンとは、何らかのパラメータで決定できる ものの繰り返しの ことである。サイクルとは、ある定義可能な間隔の後に繰り返されるパターンのことである。必ずしも等間隔 である必要はないが、定義可能な間隔である。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格行動を見つけるために、時間のこれらのパターンの繰り返しのいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが見ることができる速度を介して、価格は最終的にスピードと何を持っていた場合、別のタスクです...。 aleger。 その性質（価格と時間）は異なるが、目標はトレーダーとブローカーにとって同じ（利益）である! GSChのチャートを構築すると、アップトレンドもあり、それも同じ 期間ではなく、繰り返さ れます、規則性があるのでしょうか？ Valeriy Yastremskiy 2020.04.20 19:27 #17219 mytarmailS: GSCのグラフをプロットすると、上昇トレンドと下降トレンドがあり、それらは 同じ 期間ではなく、繰り返さ れます。これはパターンですか？ 擬似ランダムプロセスの結果であれば、それはパターンである。もし、ランダムな繰り返しであれば、繰り返される確率は小さい。 Mihail Marchukajtes 2020.04.21 02:36 #17220 みんな、そんなに小さくなってはいけないよ。重要なのは、その繰り返しではなく、この繰り返しに対する市場の反応である。きっと、同じ繰り返しに反応することはないのだろう、と思っています。 最近Quickを導入したのですが、ホームページから遅延を伴うボラティリティを見るのは疲れるので、リアルタイムで監視しようかと思います。DDEを通してExcelに変換され、そこですでにそのパラメータを書いたり計算したりすることができるのではないかと思います。しかし、まだサーバーのセットアップが出来ていないのですが、思ったより簡単なことが分かりました...。 1...171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は答えを持っている...
はい、はい )) もちろんありますよ ))))
6番目のメッセージは何もない...
はい、はい )) もちろんありますよ ))))
6番目のメッセージは何もない...
じゅんをみつめる
見つけたら、電話してね。
サイクルを探せ、据え置きは気にするな。
見つけたら、電話してね。
サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義という選択肢もあるのでは...？
何が気に入らないかというと、サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義...。
しゅきゃくてんめん）
トレンドは周期的ではなく、サイクルは循環的である)。
パターンとは、与えられたパラメータのセットから決定できる、何かの繰り返しのことである。サイクルとは、一定期間ごとに繰り返されるパターンのことです。必ずしも均等な期間である必要はありませんが、定義することは可能です。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格の挙動を見つけるために、時間をかけてこれらのパターンの繰り返しでいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが価格を介して速度を得ているかどうかを見ることができ、最終的に何を...です。
トレンドは周期的ではなく、サイクルは循環的である)
その性質（価格と時間）は異なりますが、目的はトレーダーとブローカーの両方にとって同じ（利益）です
続きを読む
パターンとは、何らかのパラメータで決定できる ものの繰り返しの ことである。サイクルとは、ある定義可能な間隔の後に繰り返されるパターンのことである。必ずしも等間隔 である必要はないが、定義可能な間隔である。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格行動を見つけるために、時間のこれらのパターンの繰り返しのいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが見ることができる速度を介して、価格は最終的にスピードと何を持っていた場合、別のタスクです...。
その性質（価格と時間）は異なるが、目標はトレーダーとブローカーにとって同じ（利益）である!
GSChのチャートを構築すると、アップトレンドもあり、それも同じ 期間ではなく、繰り返さ れます、規則性があるのでしょうか？
GSCのグラフをプロットすると、上昇トレンドと下降トレンドがあり、それらは 同じ 期間ではなく、繰り返さ れます。これはパターンですか？
みんな、そんなに小さくなってはいけないよ。重要なのは、その繰り返しではなく、この繰り返しに対する市場の反応である。きっと、同じ繰り返しに反応することはないのだろう、と思っています。
最近Quickを導入したのですが、ホームページから遅延を伴うボラティリティを見るのは疲れるので、リアルタイムで監視しようかと思います。DDEを通してExcelに変換され、そこですでにそのパラメータを書いたり計算したりすることができるのではないかと思います。しかし、まだサーバーのセットアップが出来ていないのですが、思ったより簡単なことが分かりました...。