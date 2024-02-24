トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1722

マキシム・ドミトリエフスキー

私は答えを持っている...

はい、はい )) もちろんありますよ ))))

6番目のメッセージは何もない...

削除済み  
mytarmailS:

じゅんをみつめる

見つけたら、電話してね。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

サイクルを探せ、据え置きは気にするな。

サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義という選択肢もあるのでは...？

 
aleger

何が気に入らないかというと、サイクル-トレンド、トレンド-サイクルの共同定義...。

しゅきゃくてんめん）

 
mytarmailS:

トレンドは周期的ではなく、サイクルは循環的である)。

パターンとは、与えられたパラメータのセットから決定できる、何かの繰り返しのことである。サイクルとは、一定期間ごとに繰り返されるパターンのことです。必ずしも均等な期間である必要はありませんが、定義することは可能です。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格の挙動を見つけるために、時間をかけてこれらのパターンの繰り返しでいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが価格を介して速度を得ているかどうかを見ることができ、最終的に何を...です。

 
mytarmailS:

その性質（価格と時間）は異なりますが、目的はトレーダーとブローカーの両方にとって同じ（利益）です

 
ユーロ、ティック別ランク、5桁ステップ、2019.11.15から。

続きを読む

 
ヴァレリー・ヤストレムスキー

パターンとは、何らかのパラメータで決定できる ものの繰り返しの ことである。サイクルとは、ある定義可能な間隔の後に繰り返されるパターンのことである。必ずしも等間隔 である必要はないが、定義可能な間隔である。これらは、一般的に異なる方法で同じ価格行動を見つけるために、時間のこれらのパターンの繰り返しのいくつかの確実性を追跡するために、価格が上昇または下降する価格の間隔で、あなたが見ることができる速度を介して、価格は最終的にスピードと何を持っていた場合、別のタスクです...。

aleger

その性質（価格と時間）は異なるが、目標はトレーダーとブローカーにとって同じ（利益）である!

GSChのチャートを構築すると、アップトレンドもあり、それも同じ 期間ではなく繰り返さ れます、規則性があるのでしょうか？

 
mytarmailS:

GSCのグラフをプロットすると、上昇トレンドと下降トレンドがあり、それらは 同じ 期間ではなく、繰り返さ れます。これはパターンですか？

擬似ランダムプロセスの結果であれば、それはパターンである。もし、ランダムな繰り返しであれば、繰り返される確率は小さい。
 

みんな、そんなに小さくなってはいけないよ。重要なのは、その繰り返しではなく、この繰り返しに対する市場の反応である。きっと、同じ繰り返しに反応することはないのだろう、と思っています。

最近Quickを導入したのですが、ホームページから遅延を伴うボラティリティを見るのは疲れるので、リアルタイムで監視しようかと思います。DDEを通してExcelに変換され、そこですでにそのパラメータを書いたり計算したりすることができるのではないかと思います。しかし、まだサーバーのセットアップが出来ていないのですが、思ったより簡単なことが分かりました...。

