トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1730

Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:14 #17291
マキシム・ドミトリエフスキー
10年前に試したキャタピラ、古典的な形でそこに魚はいない

キャタピラは、現在と前と前の再描画を行うため、動作しません、何の魚について言っているのか理解できません。あなたは何の魚のことを言っているのか理解していない。海岸を混乱させないでください、マックス、あなたは私がこの特定のゴミに注意を払い、このような立派な人々をそらすと思いますか？

しかし、このアプローチは、再描画と技術的に絶対に実行可能です、もう一つは、私はそれを一度だけ見たことがあるということです。それを確認したかったのです。周波数エンジニアの皆さんは、周波数に熱中しているのですから、戦略を確認し、忙しくしてください。CSSA方式は実は後から発表されたもので、世間は知識に飢えていた。再描画しないキャタピラが、唯一それを許さないアキレス腱となり、歴史の上でその完璧な形状で手招きするのはどうしたことか......。

Vladimir Suslov 2020.04.22 11:19 #17292
mytarmailS:
...
恩恵に感謝...
プログラムはご自分で書かれたのですか？

分解自体は既製品で、残りはチュートリアルの例を基にした私のmatlabスクリプトです。

削除済み 2020.04.22 11:21 #17293
mytarmailS:
理解できない。根本とどこで間違ったのかを説明する。私たちは、時間や指標の読み取りなどに 依存する離散的な状態を探しているのです。これらの状態での増分のモーメントはずっと一定なので、簡単なTSを書くだけでいいのですこれは、タイムスタックでやり始めたことですが、他のケースに一般化されていません クラスタリングを使用することも可能ですが、解釈が難しくなります。

Vladimir Suslov 2020.04.22 11:24 #17294
ミハイル・マルキュカイツ
CSSAについて、何か、どこで読むことができるのでしょうか？

mytarmailS 2020.04.22 11:28 #17295
ウラジミール・ススロフ
分解自体はできていて、あとはマニュアルの例を元にしたmatlabのスクリプトです

いいね！

Rの "Rssa "パッケージを使っています。

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

削除済み 2020.04.22 11:37 #17296
mytarmailS:
マックスポイントは、今日のこの状態は5本のろうそくの大きさであり、明日は3本のろうそく、明後日は23本のろうそく、すべては人生と同じで、すべてが流れ、すべてが変わり、それは前と同じになることはありません、それは似ているでしょうが、あなたはそう知っています...。

そして、状態5,3,23のローソクでAMOを訓練すると、次は203になる！！ 理解できた？

スペクトル解析は、すべてを順番に並べ、何が変化し、増加し、減少しているかを見るのに役立つはずです。

そして、そのプロセスをよく理解した上で、適応性の高いものを作ることができるのです。

おうしゅう

Mihail Marchukajtes 2020.04.22 11:37 #17297
ウラジミール・ススロフ
CSSAについて、何か、どこで読むことができますか？

ドキュメントはオフィシャルなものですが、彼らはブルジョワなので、理解するのが大変でした。NOXA ANALITYCS

Rorschach 2020.04.22 11:41 #17298
ミハイル・マルキュカイツ
当時、価格がこのように推移していれば、この指標は非常によく機能したかもしれない、周期はほぼ定常である。

mytarmailS 2020.04.22 11:46 #17299
マキシム・ドミトリエフスキー
ピヨピヨ鳴く

))) もう頭の中が芋虫状態))))

マキシム・ドミトリエフスキー
私たちが探しているのは、時間や指標の読み取りなどに依存する離散的な状態なのです。これらの状態での増分のモーメントは長い間一定であり、そのための簡単なTSを書く必要がある。

これは、仮接着剤でやり始めたことですが、他のケースには一般化されていません クラスタリングを使用することも可能ですが、解釈が難しくなります。

クラスタリングも使えます。私も試しましたが、2つか3つのクラスタを取ることもできますが、例数が少ないという「次元の呪い」があります

削除済み 2020.04.22 11:50 #17300
mytarmailS:
))) もう頭の中が芋虫状態です)))

キャタピラは、前処理をする前に使用することができるので、ヌテラを塗ってシャンパンをかけることができます。
10年前に試したキャタピラ、古典的な形でそこに魚はいない
プログラムはご自分で書かれたのですか？
分解自体は既製品で、残りはチュートリアルの例を基にした私のmatlabスクリプトです。
理解できない。根本とどこで間違ったのかを説明する。
私たちは、時間や指標の読み取りなどに 依存する離散的な状態を探しているのです。これらの状態での増分のモーメントはずっと一定なので、簡単なTSを書くだけでいいのです
これは、タイムスタックでやり始めたことですが、他のケースに一般化されていませんクラスタリングを使用することも可能ですが、解釈が難しくなります。
分解自体はできていて、あとはマニュアルの例を元にしたmatlabのスクリプトです
Rの "Rssa "パッケージを使っています。
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
マックスポイントは、今日のこの状態は5本のろうそくの大きさであり、明日は3本のろうそく、明後日は23本のろうそく、すべては人生と同じで、すべてが流れ、すべてが変わり、それは前と同じになることはありません、それは似ているでしょうが、あなたはそう知っています...。
そして、状態5,3,23のローソクでAMOを訓練すると、次は203になる！！ 理解できた？
スペクトル解析は、すべてを順番に並べ、何が変化し、増加し、減少しているかを見るのに役立つはずです。
そして、そのプロセスをよく理解した上で、適応性の高いものを作ることができるのです。
当時、価格がこのように推移していれば、この指標は非常によく機能したかもしれない、周期はほぼ定常である。
キャタピラは、前処理をする前に使用することができるので、ヌテラを塗ってシャンパンをかけることができます。