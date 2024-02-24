トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1730

マキシム・ドミトリエフスキー

10年前に試したキャタピラ、古典的な形でそこに魚はいない

キャタピラは、現在と前と前の再描画を行うため、動作しません、何の魚について言っているのか理解できません。あなたは何の魚のことを言っているのか理解していない。海岸を混乱させないでください、マックス、あなたは私がこの特定のゴミに注意を払い、このような立派な人々をそらすと思いますか？ しかし、このアプローチは、再描画と技術的に絶対に実行可能です、もう一つは、私はそれを一度だけ見たことがあるということです。それを確認したかったのです。周波数エンジニアの皆さんは、周波数に熱中しているのですから、戦略を確認し、忙しくしてください。CSSA方式は実は後から発表されたもので、世間は知識に飢えていた。再描画しないキャタピラが、唯一それを許さないアキレス腱となり、歴史の上でその完璧な形状で手招きするのはどうしたことか......。
 
mytarmailS:

...

恩恵に感謝...

プログラムはご自分で書かれたのですか？

分解自体は既製品で、残りはチュートリアルの例を基にした私のmatlabスクリプトです。

mytarmailS:

理解できない。根本とどこで間違ったのかを説明する。

私たちは、時間や指標の読み取りなどに 依存する離散的な状態を探しているのです。これらの状態での増分のモーメントはずっと一定なので、簡単なTSを書くだけでいいのです

これは、タイムスタックでやり始めたことですが、他のケースに一般化されていません

クラスタリングを使用することも可能ですが、解釈が難しくなります。
 
ミハイル・マルキュカイツ

CSSAについて、何か、どこで読むことができるのでしょうか？

 
ウラジミール・ススロフ

分解自体はできていて、あとはマニュアルの例を元にしたmatlabのスクリプトです

いいね！

Rの "Rssa "パッケージを使っています。

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS:

マックスポイントは、今日のこの状態は5本のろうそくの大きさであり、明日は3本のろうそく、明後日は23本のろうそく、すべては人生と同じで、すべてが流れ、すべてが変わり、それは前と同じになることはありません、それは似ているでしょうが、あなたはそう知っています...。

そして、状態5,3,23のローソクでAMOを訓練すると、次は203になる！！ 理解できた？

スペクトル解析は、すべてを順番に並べ、何が変化し、増加し、減少しているかを見るのに役立つはずです。

そして、そのプロセスをよく理解した上で、適応性の高いものを作ることができるのです。

おうしゅう

 
ウラジミール・ススロフ

CSSAについて、何か、どこで読むことができますか？

ドキュメントはオフィシャルなものですが、彼らはブルジョワなので、理解するのが大変でした。NOXA ANALITYCS
 
ミハイル・マルキュカイツ

当時、価格がこのように推移していれば、この指標は非常によく機能したかもしれない、周期はほぼ定常である。


 
マキシム・ドミトリエフスキー

ピヨピヨ鳴く

))) もう頭の中が芋虫状態))))

マキシム・ドミトリエフスキー

私たちが探しているのは、時間や指標の読み取りなどに依存する離散的な状態なのです。これらの状態での増分のモーメントは長い間一定であり、そのための簡単なTSを書く必要がある。

これは、仮接着剤でやり始めたことですが、他のケースには一般化されていません

クラスタリングを使用することも可能ですが、解釈が難しくなります。
クラスタリングも使えます。私も試しましたが、2つか3つのクラスタを取ることもできますが、例数が少ないという「次元の呪い」があります
mytarmailS:

)))

もう頭の中が芋虫状態です)))

キャタピラは、前処理をする前に使用することができるので、ヌテラを塗ってシャンパンをかけることができます。

