マーケットは数字で動いているのではなく、人間、人間の心理で動いている。 10分前のサッカー場でのボールの軌跡と今起きていること、車の運転の仕方、加速やUターンのパターンに関連性はない。力学そのものは唯一無二の再現不可能な過去に過ぎず、未来には何の影響も及ぼさないのである。
ここには反対意見はない。PEOPLEは数字で市場を支配する。例えば、数学者がマーケットメーカーのために書いたアルゴリズムによって。
まあ、数字がなければ市場もないでしょうし、少なくとも現在の形とデジタル化されたボールの軌道はかなり関連しています。人間も遅かれ早かれデジタル化されて、あなたのようにフレンチではなく、バッチで神経細胞に直接情報をアップするように教えられるでしょう;)))。
私は、それらが存在しないとは言っていません。それらは二次的なものであり、説明的なものであり、テレビの写真のようなもので、あなたがそれらに影響を与えるものではありません。市場の数字は、暗い取引を行い、市場を操作する政治家やオリガルヒによって作られています。そのような行動を予測するには、彼らが何をするか、なぜするかを理解する必要があります。理解できないわけがありません。大きなお金の動機は、過去の価格パターンではなく、第一です。我々は、現在の世界と市場の状況のために、ビッグ5（10、・・）の政治家やビジネスマスターの様々なサミットや会議でどのような決定がなされるかを予測し、金利が どう変化し、何が規制されるのかなど学ぶ必要があるのです。これらは価格のエンジンであって、過去のチャートでのオカズではありません。
一定期間の価格変動からしか利益を得ることができない。しかし、相場の方向性でないところでエントリーすると、損をすることになる。
将来の価格の方向性を知るためには、歴史を知る必要がある。それがないと、デッドロックになる。レバレッジ1倍でFAのみでの参入が可能です。
誰が彼のために交換する方法を知らない......肩は悪である。全くその通りです。取引方法を知らなければ、レバレッジは悪である。1：1のFA+レバレッジは1：1であり、そうでなければ、彼らは素朴なユーザーのためにデマを発明したのだ。
肩代わり交換を知らない人は邪道です。全くその通りです。FA+レバ1:1でないと、素朴なユーザーを騙すという発想に至ったのです。
いや、誰にとってもそれは悪なのだ。
私はダンスがとても上手なのですが、それは腕前によるものではなく、市場の法則で、許容されるリスクを超えることはできないのです。
私はmqlを知らない、私が必要とするすべては、リアルタイムで1つの楽器の終値 です、または多分誰かがテキストファイルに引用符を保存する簡単なコードを持って、私は40kの最後の終値が必要です。