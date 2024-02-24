トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1013 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 新しいコメント forexman77 2018.07.09 15:32 #10121 マキシム・ドミトリエフスキーすべてのバーの取引回数を減らす必要があると思います。取引回数が少ない別のアルゴリズム。 深度3 [[ 4838 4123] [ 9926 11966]] трайн наоборот [[ 4975 3986] [ 9925 11967]] трайн [[3867 2501] [8014 6702]] тест 15 [[ 3652 5309] [ 2298 19594]] обратный трайн [[ 8607 354] [ 587 21305]] трайн [[ 1370 4998] [ 2577 12139]] тест を15個すべてクラッシュしました。） また、あまり良いモデルとは言えません。 みんなで一緒に。 3 15 forexman77 2018.07.09 16:09 #10122 皆さん、さようなら。何か良い予測因子が見つかったら教えてください) 削除済み 2018.07.09 16:33 #10123 FXMAN77 です。取引回数が少ない別のアルゴリズム。 さんしん 15 15ではすべてが壊れている）。 モデルもたいしたことない。 みんなで一緒に。 3 15 勝ち始めるには少し欠点がある、もう少し取引回数を減らす、つまり多すぎる、取引ロジックで勝負する、などでしょうか。 Alexander_K2 2018.07.09 16:53 #10124 FXMAN77 です。 それでは皆さん、また。何か良い予測因子が見つかったら教えてください)ここで、コルモゴルフの言葉を引用しておくことにする。 つまり、conserved areです。 1.リターンズ 2.リターンのACF ACFが以下の条件を満たす場合。 であれば、このような離散的な帰国子女系列は予測可能である。 以上です。 それ以外の予測因子はない。 forexman77 2018.07.09 17:03 #10125 Alexander_K2 です。ここで、コルモゴルフの言葉を引用しておくことにする。 つまり、conserved areです。 1.リターンズ 2.リターンのACF ACFが以下の条件を満たす場合。 であれば、このような離散的な帰国子女系列は予測可能である。 以上です。 それ以外の予測因子はない。そうやっていろいろな数式を放り込むのが好きなんですね。実際にどうやるかは、言葉で説明すればいい。数式にはあまり詳しくありません。 もし説明していただけるなら、私のコードに入れるのはそれほど難しくはないと思います。さらに、価格系列別のACF指標もすでにやっています。 Alexander_K2 2018.07.09 17:17 #10126 FXMAN77 です。そうやって、いろいろな数式を投げかけるのが好きなんですね。実際のところどうすればいいのか、言葉で説明できるのか。あまり数式に詳しくないのですが。 説明すれば、コードに実装するのはそれほど難しくはないと思います。さらに、価格系列別のACF指標もすでにやっています。厳密には、この離散系列のACF推計を帰国子女のスライディングサンプルで計算すればよいのですが。周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準はわかりません。目で見るだけではダメなんです、本当に...。 Женя 2018.07.09 17:18 #10127 イワン・ネグレシュニーそのグループは、秘密でなければどこにあって、そこを見ることは可能なのでしょうか？そこに人を加えるのは神の教祖と彼のパダワンの数人だけです。プライベートメッセージであなたのスカイプとあなた自身のデータを投げてください、私は尋ねますが、私はそこの権威ではないので何も約束しません。傀儡とその一派は、市場に近い活動で注目され、一生の恥の烙印を押され、数百億のグリーンバックで初めて恥を洗い流すことができる、灰色の枢機卿たちである。 forexman77 2018.07.09 17:21 #10128 オルガ・シェレミー厳密には、帰国者の移動標本において、その離散系列に対するACF推定量を計算する必要がある。もし周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準がわからない。目で見ているだけではダメなんです、本当に...。ARIMAでは、ACFが滑らかに下がっていき、一度でもゼロを越えれば、そのセグメントはトレンディであることは分かっています。 何度かゼロを越えたら、リトレースメントです。 帰国子女はどのように算出するのですか？数式2では、いくつかの余弦の和に何かを掛けているのですが、よく分かりません？ Alexander_K2 2018.07.09 17:29 #10129 FXMAN77 です。ARIMAでは、ACFが滑らかに下がっていき、一度ゼロを横切れば、プロットがトレンドになることは知っています。 何度もゼロを横切るようなら再放送です。 帰国子女はどのように算出するのですか？式2で、いくつかの余弦の和に何かをかけているのですが、よくわかりません？はい、リターンは単純に＝現在の価格-以前の価格です。 ACFも単純で、移動標本における現在の帰国者と過去の帰国者の積の和である。 ある時点でACFが周期的であることを確認すればよく、そうでない場合は取引しないことです。 では、現時点でACFが周期的であると断言できるのはなぜでしょうか。知ってるかな？ forexman77 2018.07.09 17:32 #10130 Alexander_K2 です。はい、リターンは単純に＝現在価格-前回価格です。 ACFも単純で、移動標本における現在の帰国者と過去の帰国者の積の和である。 ある時点でACFが周期的であることを確認すればよく、そうでない場合は取引しないことです。 では、現時点でACFが周期的であると断言できるのはなぜでしょうか。知ってるかな？周期性とはどういう意味ですか？ そして、私が知る限り、ACFは単なる製品の総称ではありません。もっと複雑なアルゴリズムがあるんです。 トレンドプロットのACF。 平らな場所。 1...100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべてのバーの取引回数を減らす必要があると思います。
取引回数が少ない別のアルゴリズム。
深度3
15
を15個すべてクラッシュしました。）
また、あまり良いモデルとは言えません。
みんなで一緒に。
3
15
取引回数が少ない別のアルゴリズム。
さんしん
15
15ではすべてが壊れている）。
モデルもたいしたことない。
みんなで一緒に。
3
15
勝ち始めるには少し欠点がある、もう少し取引回数を減らす、つまり多すぎる、取引ロジックで勝負する、などでしょうか。
それでは皆さん、また。何か良い予測因子が見つかったら教えてください)
ここで、コルモゴルフの言葉を引用しておくことにする。
つまり、conserved areです。
1.リターンズ
2.リターンのACF
ACFが以下の条件を満たす場合。
であれば、このような離散的な帰国子女系列は予測可能である。
以上です。
それ以外の予測因子はない。
ここで、コルモゴルフの言葉を引用しておくことにする。
つまり、conserved areです。
1.リターンズ
2.リターンのACF
ACFが以下の条件を満たす場合。
であれば、このような離散的な帰国子女系列は予測可能である。
以上です。
それ以外の予測因子はない。
そうやっていろいろな数式を放り込むのが好きなんですね。実際にどうやるかは、言葉で説明すればいい。数式にはあまり詳しくありません。
もし説明していただけるなら、私のコードに入れるのはそれほど難しくはないと思います。さらに、価格系列別のACF指標もすでにやっています。
そうやって、いろいろな数式を投げかけるのが好きなんですね。実際のところどうすればいいのか、言葉で説明できるのか。あまり数式に詳しくないのですが。
説明すれば、コードに実装するのはそれほど難しくはないと思います。さらに、価格系列別のACF指標もすでにやっています。
厳密には、この離散系列のACF推計を帰国子女のスライディングサンプルで計算すればよいのですが。周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準はわかりません。目で見るだけではダメなんです、本当に...。
そのグループは、秘密でなければどこにあって、そこを見ることは可能なのでしょうか？
そこに人を加えるのは神の教祖と彼のパダワンの数人だけです。プライベートメッセージであなたのスカイプとあなた自身のデータを投げてください、私は尋ねますが、私はそこの権威ではないので何も約束しません。傀儡とその一派は、市場に近い活動で注目され、一生の恥の烙印を押され、数百億のグリーンバックで初めて恥を洗い流すことができる、灰色の枢機卿たちである。
厳密には、帰国者の移動標本において、その離散系列に対するACF推定量を計算する必要がある。もし周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準がわからない。目で見ているだけではダメなんです、本当に...。
ARIMAでは、ACFが滑らかに下がっていき、一度でもゼロを越えれば、そのセグメントはトレンディであることは分かっています。
何度かゼロを越えたら、リトレースメントです。
帰国子女はどのように算出するのですか？数式2では、いくつかの余弦の和に何かを掛けているのですが、よく分かりません？
ARIMAでは、ACFが滑らかに下がっていき、一度ゼロを横切れば、プロットがトレンドになることは知っています。
何度もゼロを横切るようなら再放送です。
帰国子女はどのように算出するのですか？式2で、いくつかの余弦の和に何かをかけているのですが、よくわかりません？
はい、リターンは単純に＝現在の価格-以前の価格です。
ACFも単純で、移動標本における現在の帰国者と過去の帰国者の積の和である。
ある時点でACFが周期的であることを確認すればよく、そうでない場合は取引しないことです。
では、現時点でACFが周期的であると断言できるのはなぜでしょうか。知ってるかな？
はい、リターンは単純に＝現在価格-前回価格です。
ACFも単純で、移動標本における現在の帰国者と過去の帰国者の積の和である。
ある時点でACFが周期的であることを確認すればよく、そうでない場合は取引しないことです。
では、現時点でACFが周期的であると断言できるのはなぜでしょうか。知ってるかな？
周期性とはどういう意味ですか？
そして、私が知る限り、ACFは単なる製品の総称ではありません。もっと複雑なアルゴリズムがあるんです。
トレンドプロットのACF。
平らな場所。