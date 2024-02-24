トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1013

マキシム・ドミトリエフスキー

すべてのバーの取引回数を減らす必要があると思います。

取引回数が少ない別のアルゴリズム。

深度3

[[ 4838  4123]
 [ 9926 11966]]
трайн наоборот
[[ 4975  3986]
 [ 9925 11967]]
трайн 
[[3867 2501]
 [8014 6702]]
тест

15

[[ 3652  5309]
 [ 2298 19594]]
обратный трайн
[[ 8607   354]
 [  587 21305]]
трайн
[[ 1370  4998]
 [ 2577 12139]]
тест

を15個すべてクラッシュしました。）

また、あまり良いモデルとは言えません。

みんなで一緒に。

3

皆さん、さようなら。何か良い予測因子が見つかったら教えてください)
勝ち始めるには少し欠点がある、もう少し取引回数を減らす、つまり多すぎる、取引ロジックで勝負する、などでしょうか。

 
それでは皆さん、また。何か良い予測因子が見つかったら教えてください)

ここで、コルモゴルフの言葉を引用しておくことにする。

つまり、conserved areです。

1.リターンズ

2.リターンのACF

ACFが以下の条件を満たす場合。

であれば、このような離散的な帰国子女系列は予測可能である。

以上です。

それ以外の予測因子はない。

 
そうやっていろいろな数式を放り込むのが好きなんですね。実際にどうやるかは、言葉で説明すればいい。数式にはあまり詳しくありません。

もし説明していただけるなら、私のコードに入れるのはそれほど難しくはないと思います。さらに、価格系列別のACF指標もすでにやっています。

 
厳密には、この離散系列のACF推計を帰国子女のスライディングサンプルで計算すればよいのですが。周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準はわかりません。目で見るだけではダメなんです、本当に...。

 
イワン・ネグレシュニー

そのグループは、秘密でなければどこにあって、そこを見ることは可能なのでしょうか？

そこに人を加えるのは神の教祖と彼のパダワンの数人だけです。プライベートメッセージであなたのスカイプとあなた自身のデータを投げてください、私は尋ねますが、私はそこの権威ではないので何も約束しません。傀儡とその一派は、市場に近い活動で注目され、一生の恥の烙印を押され、数百億のグリーンバックで初めて恥を洗い流すことができる、灰色の枢機卿たちである。

 
オルガ・シェレミー

厳密には、帰国者の移動標本において、その離散系列に対するACF推定量を計算する必要がある。もし周期的であれば、次の帰国者はコルモゴロフによって100％になると予測される。しかし、ACFの周期性を評価する基準がわからない。目で見ているだけではダメなんです、本当に...。

ARIMAでは、ACFが滑らかに下がっていき、一度でもゼロを越えれば、そのセグメントはトレンディであることは分かっています。

何度かゼロを越えたら、リトレースメントです。

帰国子女はどのように算出するのですか？数式2では、いくつかの余弦の和に何かを掛けているのですが、よく分かりません？

 
はい、リターンは単純に＝現在の価格-以前の価格です。

ACFも単純で、移動標本における現在の帰国者と過去の帰国者の積の和である。

ある時点でACFが周期的であることを確認すればよく、そうでない場合は取引しないことです。

では、現時点でACFが周期的であると断言できるのはなぜでしょうか。知ってるかな？

 
周期性とはどういう意味ですか？

そして、私が知る限り、ACFは単なる製品の総称ではありません。もっと複雑なアルゴリズムがあるんです。

トレンドプロットのACF。

平らな場所。


