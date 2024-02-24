トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1018 1...101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025...3399 新しいコメント Ivan Negreshniy 2018.07.11 11:46 #10171 ゼンヤ。 MT-testerはカスタマイズできないし、ブラックボックスでもあり、正しく動作するかどうかのテストも できないし、特に最適化のための簡単なオプションをつけても、スピードはカスタマイズできるものよりも桁違いに低いです。まあ、なんというか......要するに、どんなパブリックなプラットフォームでも「アドバイザー」では相手にされないし、C++ dllはレンテックでもゴールドマンサックスでも等しく使われている。 全て自動であることが大前提なので、今後テスターが届いたら接続して確認し、 エクイティという形で結果を得ました。 一方ではテスターへの不信感、他方ではテスターへの希望という矛盾。 結論 - あなたは、ユニークで超客観的、かつ高速なテスターを手に入れました。 全く別の広いテーマなので、みんなに同じようなテスターを書くように煽らないでほしい。 その場合、2つのオプションが考えられます。一つは、客観的なテストモデルのために、このテスターをすべての参加者と共有するか、もう一つは、あなたのテスターがあなたを失望させないことをすでに理解しているので、あなたのモデルを前もって最高のものとして認めることです:) Женя 2018.07.11 22:10 #10172 イワン・ネグレシュニーテスターに不信感を抱きつつも、一方でテスターに依存するという矛盾。 結論 - あなたは、ユニークで超客観的、かつ高速なテスターを手に入れました。 全く別の広大なテーマなので、全員が同じテスターを書くように煽らないでほしい。 この場合、2つの方法が考えられます。1つは、このテスターを共有して、すべての参加者とともにモデルを客観的にテストする方法、もう1つは、あなたのテスターが期待を裏切らないことをすでに理解しているので、あなたのモデルを前もって最高のものとして認める方法です:)。テスターがあり、もちろん、共有することは全く残念ではありません - それはそれを共有するように頼むの非常に事実であっても私を驚かせる十分な単純なアルゴリズムです)) 矛盾も希望もない。 Ivan Negreshniy 2018.07.12 10:08 #10173 ジャンニテスターもあり、もちろん共有することに何の不都合もありません。共有するように言われるのは驚きですらあるほど、シンプルなアルゴリズムです)) 矛盾も希望もない。 取引用のMOアルゴリズムを評価、比較、共有することは、その効果を測定する唯一のツールであるテスターとの関連においてのみ可能であることを理解しない限り、まさに希望はないのです。 しかし、もしあなたのブラックボックスが未知のタスクと原理に従って素敵な株式チャートを描くだけなら、あなたのアルゴリズムにもクローズドフォーラムのあなたの同志のアルゴリズムにも興味はないでしょう。 Vladimir Perervenko 2018.07.12 10:40 #10174 アレクセイ・ヴャジミキン1.そこで、これらの方法について知りたいのです。そうでなければ、また自転車を再発明することになるし（思想はすでにスケッチしてある）、すべてがすでに我々の前に行われていたらどうしよう......。 2.なるほど。でも理不尽。これらの記事には、それについて多くのことが書かれています。 Vladimir Perervenko 2018.07.12 10:44 #10175 mytarmailS:ウラジミールさん、「未来選択」（のようなもの）の方法ですが、BPに適用できるものがあれば教えていただけませんか？BPを分析するアルゴリズムで、予報を良くするために何かを除外したり、追加したりすることがあるのですが、googleは助けてくれませんでした(時系列以外はやらない。ダメ？ そして、選択だけでなく、創造の方法もたくさんあります。全く新しいセクションができた エンジニアリングの特徴詳しく説明されている記事を いくつか見てみましょう。 グッドラック Женя 2018.07.12 11:52 #10176 イワン・ネグレシュニー テスターというパフォーマンス測定ツールの中でしか、MIアルゴリズムを評価、比較、共有できないことを理解しないのであれば、まさに希望はない。 しかし、あなたのアルゴリズムと閉じたフォーラム上のあなたの同志のアルゴリズムには興味がありません、誰も目的と原理を知っていないによるとあなたのブラックボックスは、彼らが高度なMOシステム、お金と金融大物の億についての詩的な物語によってバックアップされていても、唯一の素晴らしい株式チャートを描くことになります場合。なんでそんなにすぐ怒るんだ？数十億円」というのはもちろん冗談で、わからないのか？テスターのアルゴリズムが必要なら共有できると言ったはずですが、問題ないですね。久しぶりにMTテスターを使いましたが、今は任意のcsv行を読み込むことができるのでしょうか？正しく動作しているかどうかを確認することは、とても重要なことなのです。あのさぁ 私はギャンブルのFX取引は全くしません。私はフォートと暗号を扱っており、私のmt-testerはそれとは関係ありません。私はFXをデータとして使っていますが、メジャーやインデックスの予想が弱くても、B株や暗号の予想には大いに役立つと思います。 削除済み 2018.07.12 12:43 #10177 面白いもので、テスターの機能をよく知ろうともせずに、何か書いている人がいます。mqlでは、自分でテスターを書いたり、テスターの中にテスターを書いたりすることもできるのは言うまでもありません。 このフォーラムで「機械メーカー」はどこから何のために出てくるのか、ちょっと不思議です。 Женя 2018.07.12 13:30 #10178 マキシム・ドミトリエフスキー： 面白いもので、テスターの機能をよく知ろうともせずに、何か書いている人がいます。mqlでは、自分でテスターを書いたり、テスターの中にテスターを書いたりすることもできるのは言うまでもありません。しかし、このフォーラムで「マシナー」がどこから何のために出てきたのか、気になるところです。多分あなたは正しい、私は2-3年後にplummersの新しい世代が来るときにこのフォーラムを見て、誰が知っている、多分彼らは、しかし、よりスマートになります...。それはとても疑問です。アスタラビスタの敗者！？記事を書いて50円分のレーキバックを 売る！？ 削除済み 2018.07.12 13:40 #10179 ジャンニあなたの言うとおりでしょう、2-3年後にここを振り返ってみると、新しい世代のリーカーが来たとき、誰が知るか、彼らはもっと賢くなっているかもしれない、でも......。それはとても疑問です。アスタラビスタの敗者！？記事を書き、50ドル分のgrailsを採取する。 いってらっしゃい） Ivan Negreshniy 2018.07.12 13:55 #10180 ジャンニなんでそんなにすぐ怒るんだ？数十億円」というのはもちろん冗談で、ドン引きです...。テスターのアルゴリズムが必要なら共有できると言ったはずですが、問題ないですね。久しぶりにMTテスターを使いましたが、今は任意のcsv行を読み込むことができるのでしょうか？正しく動作しているかどうかを確認することは、とても重要なことなのです。あのさぁ 私はギャンブルのFX取引は全くしません。私はフォートと暗号を扱っており、私のmt-testerはそれとは関係ありません。私にとってはFXはデータの種類に過ぎず、主要なインデックスや指数の非常に弱い予測でもあれば、B株の予測に大いに役立ち、暗号にも少しは役立つかもしれません。 まあ、怒らないわけがない、払うべき寄付金と思い、もう少しで...。 1...101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ゼンヤ。
MT-testerはカスタマイズできないし、ブラックボックスでもあり、正しく動作するかどうかのテストも できないし、特に最適化のための簡単なオプションをつけても、スピードはカスタマイズできるものよりも桁違いに低いです。まあ、なんというか......要するに、どんなパブリックなプラットフォームでも「アドバイザー」では相手にされないし、C++ dllはレンテックでもゴールドマンサックスでも等しく使われている。
全て自動であることが大前提なので、今後テスターが届いたら接続して確認し、 エクイティという形で結果を得ました。
一方ではテスターへの不信感、他方ではテスターへの希望という矛盾。
結論 - あなたは、ユニークで超客観的、かつ高速なテスターを手に入れました。
全く別の広いテーマなので、みんなに同じようなテスターを書くように煽らないでほしい。
その場合、2つのオプションが考えられます。一つは、客観的なテストモデルのために、このテスターをすべての参加者と共有するか、もう一つは、あなたのテスターがあなたを失望させないことをすでに理解しているので、あなたのモデルを前もって最高のものとして認めることです:)
テスターがあり、もちろん、共有することは全く残念ではありません - それはそれを共有するように頼むの非常に事実であっても私を驚かせる十分な単純なアルゴリズムです))
矛盾も希望もない。
しかし、もしあなたのブラックボックスが未知のタスクと原理に従って素敵な株式チャートを描くだけなら、あなたのアルゴリズムにもクローズドフォーラムのあなたの同志のアルゴリズムにも興味はないでしょう。
1.そこで、これらの方法について知りたいのです。そうでなければ、また自転車を再発明することになるし（思想はすでにスケッチしてある）、すべてがすでに我々の前に行われていたらどうしよう......。
2.なるほど。でも理不尽。
これらの記事には、それについて多くのことが書かれています。
ウラジミールさん、「未来選択」（のようなもの）の方法ですが、BPに適用できるものがあれば教えていただけませんか？BPを分析するアルゴリズムで、予報を良くするために何かを除外したり、追加したりすることがあるのですが、googleは助けてくれませんでした(
時系列以外はやらない。ダメ？
そして、選択だけでなく、創造の方法もたくさんあります。全く新しいセクションができた エンジニアリングの特徴詳しく説明されている記事を いくつか見てみましょう。
グッドラック
テスターというパフォーマンス測定ツールの中でしか、MIアルゴリズムを評価、比較、共有できないことを理解しないのであれば、まさに希望はない。
しかし、あなたのアルゴリズムと閉じたフォーラム上のあなたの同志のアルゴリズムには興味がありません、誰も目的と原理を知っていないによるとあなたのブラックボックスは、彼らが高度なMOシステム、お金と金融大物の億についての詩的な物語によってバックアップされていても、唯一の素晴らしい株式チャートを描くことになります場合。
なんでそんなにすぐ怒るんだ？数十億円」というのはもちろん冗談で、わからないのか？テスターのアルゴリズムが必要なら共有できると言ったはずですが、問題ないですね。久しぶりにMTテスターを使いましたが、今は任意のcsv行を読み込むことができるのでしょうか？正しく動作しているかどうかを確認することは、とても重要なことなのです。あのさぁ
私はギャンブルのFX取引は全くしません。私はフォートと暗号を扱っており、私のmt-testerはそれとは関係ありません。私はFXをデータとして使っていますが、メジャーやインデックスの予想が弱くても、B株や暗号の予想には大いに役立つと思います。
面白いもので、テスターの機能をよく知ろうともせずに、何か書いている人がいます。mqlでは、自分でテスターを書いたり、テスターの中にテスターを書いたりすることもできるのは言うまでもありません。
このフォーラムで「機械メーカー」はどこから何のために出てくるのか、ちょっと不思議です。
多分あなたは正しい、私は2-3年後にplummersの新しい世代が来るときにこのフォーラムを見て、誰が知っている、多分彼らは、しかし、よりスマートになります...。それはとても疑問です。アスタラビスタの敗者！？記事を書いて50円分のレーキバックを 売る！？
いってらっしゃい）
