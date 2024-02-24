トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1025

mytarmailS:

まあ見てください、私は既製のソリューションを提供しないと言った、少なくとも今は......。

一般的に、トレードで共通しているのは......？かんがえてみる

実際、私たちに共通しているのは（恐怖と貪欲を除けば）ただ一つ。）

そのひとつが統計というわけだ。初心者トレーダーは チャートに目を通し、昨日、一昨日、一ヶ月前に何が起こったかを調べます。そして、すでにプログラミングをし、歴史をもとにアルゴリズムを最適化しているタフなトレーダーは、最初と最後のトレーダーは、単にいくつかの統計的に重要なことを探しており、結果として市場は最初か最後のものを「ぶつ」け、おかしなことに、それが本当のパターンになります))

だから、ニューラルネットワークや他のMOの助けを借りて、 "十分な "精度でトレーダーの数千の行為をシミュレートすることができるだけでなく、精度はあなたが書いたアルゴリズムの質に依存し、私は予測因子とターゲットを意味します。

アレクセイ・タラバーノフ

どのようなMOですか？

MOEアルゴリズム - 機械学習

 
mytarmailS:

とターゲット1？

 
mytarmailS:

見てくれ

MOはアルゴリズムの仕事です。

アルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。

このような金融市場では、次第に預金の大きさに見合った損失が発生するようになります。

//価格が1pips上下する→リクオート→必要な成行注文が出る→pips下がる→市場に別のスポンサーがいる...。

確かに私は蚊帳の外です。

とか、仕事が違うんじゃないかと思ったくらいです。

されど道は拓ける

 
レナト・アフティアモフ

アルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。

というようなことを金融市場でやっていると、だんだん預金の大きさに見合った損失が出るようになる。

ということで、使ってみてはいかがでしょうか。

アレクセイ・タラバーノフ

ターゲットはどうする？

それは

 
ターゲットとは？
 
mytarmailS:

わからない))金曜日のマーケットを全く見ていない、これは大事なことです。私のレベルはリアルタイム、つまりバウンドする1時間前、2時間前、3時間前に描かれています。

レベルは2種類あるんです。

1) 通常のローカルバウンス、つまりノイズの中で小さく動くだけ

2) トレンドレベル、すなわちトレンドが始まるレベル、即座にまたは翌日に、そしてしばらくして初めてチャートに現れるレベル

例えば木曜日にEURのトレンドが始まりましたが、私は水曜日の午後に始まると思っていました。


私のシステムは、この2種類のレベルを区別しています。私のシステムとは、ニューラルネットワークのことではなく、そのシグナルを私が解釈したものです。

やっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした)。


 
mytarmailS:

まあ、使ってみたらどうでしょう。

である。

NSも稼いでいるのですが、不思議なことに時々負けることがあります

すなわち、信号が逆に生成されると、再び両方の

マイターメール：なぜ使うのか？

 
khorosh

やっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした))。


))))ω・)ノ

なんで買わなかったんだ？ 馬より頭が悪いのか？

アレクセイ・タラバーノフ
目標は何ですか？

予想だからといって

レナト・アフティアモフ

もちろん、私の答えは、「なぜ使うのか」です。

には及ばない）


私は方向性を示し、その方向にはお金があることを示そうとしたのです。

 
mytarmailS:

私の真似をするのではなく、アイデアを出すことから始めてほしい。私は方向性を示し、そちらにお金があることを示そうと したのです

と、いつものように、どのニューロンでも典型的なように、追加されたままである。

すっからかん

