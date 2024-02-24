トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1025 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 新しいコメント Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:41 #10241 mytarmailS:まあ見てください、私は既製のソリューションを提供しないと言った、少なくとも今は......。 一般的に、トレードで共通しているのは......？かんがえてみる 実際、私たちに共通しているのは（恐怖と貪欲を除けば）ただ一つ。） そのひとつが統計というわけだ。初心者トレーダーは チャートに目を通し、昨日、一昨日、一ヶ月前に何が起こったかを調べます。そして、すでにプログラミングをし、歴史をもとにアルゴリズムを最適化しているタフなトレーダーは、最初と最後のトレーダーは、単にいくつかの統計的に重要なことを探しており、結果として市場は最初か最後のものを「ぶつ」け、おかしなことに、それが本当のパターンになります)) だから、ニューラルネットワークや他のMOの助けを借りて、 "十分な "精度でトレーダーの数千の行為をシミュレートすることができるだけでなく、精度はあなたが書いたアルゴリズムの質に依存し、私は予測因子とターゲットを意味します。どのようなILですか？ mytarmailS 2018.07.21 21:47 #10242 アレクセイ・タラバーノフどのようなMOですか？MOEアルゴリズム - 機械学習 Алексей Тарабанов 2018.07.21 21:51 #10243 mytarmailS:MOEアルゴリズム - 機械学習とターゲット1？ Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:57 #10244 mytarmailS: MoDアルゴリズム - 機械学習見てくれ MOはアルゴリズムの仕事です。 アルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。このような金融市場では、次第に預金の大きさに見合った損失が発生するようになります。 //価格が1pips上下する→リクオート→必要な成行注文が出る→pips下がる→市場に別のスポンサーがいる...。確かに私は蚊帳の外です。 とか、仕事が違うんじゃないかと思ったくらいです。 されど道は拓ける mytarmailS 2018.07.21 22:15 #10245 レナト・アフティアモフアルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。というようなことを金融市場でやっていると、だんだん預金の大きさに見合った損失が出るようになる。ということで、使ってみてはいかがでしょうか。 アレクセイ・タラバーノフターゲットはどうする？ それは Алексей Тарабанов 2018.07.21 22:17 #10246 ターゲットとは？ khorosh 2018.07.21 22:19 #10247 mytarmailS:わからない))金曜日のマーケットを全く見ていない、これは大事なことです。私のレベルはリアルタイム、つまりバウンドする1時間前、2時間前、3時間前に描かれています。 レベルは2種類あるんです。 1) 通常のローカルバウンス、つまりノイズの中で小さく動くだけ 2) トレンドレベル、すなわちトレンドが始まるレベル、即座にまたは翌日に、そしてしばらくして初めてチャートに現れるレベル 例えば木曜日にEURのトレンドが始まりましたが、私は水曜日の午後に始まると思っていました。 私のシステムは、この2種類のレベルを区別しています。私のシステムとは、ニューラルネットワークのことではなく、そのシグナルを私が解釈したものです。やっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした)。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:19 #10248 mytarmailS:まあ、使ってみたらどうでしょう。 である。NSも稼いでいるのですが、不思議なことに時々負けることがあります すなわち、信号が逆に生成されると、再び両方の マイターメール：なぜ使うのか？ mytarmailS 2018.07.21 22:28 #10249 khoroshやっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした))。 ))))ω・)ノ なんで買わなかったんだ？ 馬より頭が悪いのか？ アレクセイ・タラバーノフ 目標は何ですか？ 予想だからといって レナト・アフティアモフもちろん、私の答えは、「なぜ使うのか」です。には及ばない） 私は方向性を示し、その方向にはお金があることを示そうとしたのです。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 22:30 #10250 mytarmailS:私の真似をするのではなく、アイデアを出すことから始めてほしい。私は方向性を示し、そちらにお金があることを示そうと したのですと、いつものように、どのニューロンでも典型的なように、追加されたままである。 すっからかん 1...101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
まあ見てください、私は既製のソリューションを提供しないと言った、少なくとも今は......。
一般的に、トレードで共通しているのは......？かんがえてみる
実際、私たちに共通しているのは（恐怖と貪欲を除けば）ただ一つ。）
そのひとつが統計というわけだ。初心者トレーダーは チャートに目を通し、昨日、一昨日、一ヶ月前に何が起こったかを調べます。そして、すでにプログラミングをし、歴史をもとにアルゴリズムを最適化しているタフなトレーダーは、最初と最後のトレーダーは、単にいくつかの統計的に重要なことを探しており、結果として市場は最初か最後のものを「ぶつ」け、おかしなことに、それが本当のパターンになります))
だから、ニューラルネットワークや他のMOの助けを借りて、 "十分な "精度でトレーダーの数千の行為をシミュレートすることができるだけでなく、精度はあなたが書いたアルゴリズムの質に依存し、私は予測因子とターゲットを意味します。
どのようなILですか？
どのようなMOですか？
MOEアルゴリズム - 機械学習
MOEアルゴリズム - 機械学習
とターゲット1？
MoDアルゴリズム - 機械学習
見てくれ
MOはアルゴリズムの仕事です。
アルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。
このような金融市場では、次第に預金の大きさに見合った損失が発生するようになります。
//価格が1pips上下する→リクオート→必要な成行注文が出る→pips下がる→市場に別のスポンサーがいる...。
確かに私は蚊帳の外です。
とか、仕事が違うんじゃないかと思ったくらいです。
されど道は拓ける
アルゴリズムの出力が予測可能であることにつまずく。
というようなことを金融市場でやっていると、だんだん預金の大きさに見合った損失が出るようになる。
ということで、使ってみてはいかがでしょうか。
ターゲットはどうする？
それは
わからない))金曜日のマーケットを全く見ていない、これは大事なことです。私のレベルはリアルタイム、つまりバウンドする1時間前、2時間前、3時間前に描かれています。
レベルは2種類あるんです。
1) 通常のローカルバウンス、つまりノイズの中で小さく動くだけ
2) トレンドレベル、すなわちトレンドが始まるレベル、即座にまたは翌日に、そしてしばらくして初めてチャートに現れるレベル
例えば木曜日にEURのトレンドが始まりましたが、私は水曜日の午後に始まると思っていました。
私のシステムは、この2種類のレベルを区別しています。私のシステムとは、ニューラルネットワークのことではなく、そのシグナルを私が解釈したものです。
やっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした)。
まあ、使ってみたらどうでしょう。
である。
NSも稼いでいるのですが、不思議なことに時々負けることがあります
すなわち、信号が逆に生成されると、再び両方の
マイターメール：なぜ使うのか？
やっかいなのは？水路の下限からの跳ね返りで、馬まではっきりした))。
))))ω・)ノ
なんで買わなかったんだ？ 馬より頭が悪いのか？
目標は何ですか？
予想だからといって
もちろん、私の答えは、「なぜ使うのか」です。
には及ばない）
私は方向性を示し、その方向にはお金があることを示そうとしたのです。
私の真似をするのではなく、アイデアを出すことから始めてほしい。私は方向性を示し、そちらにお金があることを示そうと したのです
と、いつものように、どのニューロンでも典型的なように、追加されたままである。
すっからかん