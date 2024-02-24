トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1026 1...101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033...3399 新しいコメント khorosh 2018.07.21 22:35 #10251 mytarmailS:))))ω・)ノ なんで買わなかったんだ、馬よりバカなのか？ ようす にしておけば）なんで買ってないと思うんだ？ mytarmailS 2018.07.21 22:41 #10252 khorosh:何がそんなに厄介なのか？水路の下側の境界線からの反発、馬ならわかるだろう）。後付けだが、テクニカル分析は何でも描ける。 トレンド、フラットラインなど、すべてが機能する。） あなたはこれらの価格が何であるか知っていますか？ ここに簡単なコードがあります。 price <- cumsum(rnorm(500))plot(price,t="l") わからないかもしれないが、これはランダムに生成された相場である。 人はしばしば見えないものを見、見たいものを見る。 mytarmailS 2018.07.21 22:42 #10253 khoroshなんで買ってないと思うんだ？取引内容を表示するだけで簡単に確認できます。） Renat Akhtyamov 2018.07.21 23:08 #10254 mytarmailS:ポストファクタムは何でも描ける、それがテクニカル分析だ .....因みに、これらはランダムに生成される引用文です。 ランダムとは程遠い。 コティル、傀儡になる。 mytarmailS 2018.07.21 23:14 #10255 khorosh私の半自動機は平均法を使うのでクロスに効く、メジャーなものは取引しない。私がトレンドの方向を設定すれば、あとは機械がやってくれる。木曜日にEURAUDのクロスが上昇に転じた取引時間帯です。 ありがとうございます！今まで、クラシックTAでお金を稼ぐことができるなんて信じられませんでした。 レナト・アフティアモフランダムではありません。 コチルが行き交う、おそらく不定期の レナート、引用がランダムなのではなく、写真に写っているものがランダムなのです。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 23:15 #10256 mytarmailS: レナーテさん、名言がランダムなのではなく、写真に写っているものがランダムなんです。ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 事実 ---- では、そのようなカオスの中で、どのようにレベルを出現させ、どのようにマシンを鍛えていくのか。 あなたの論理に従えば、アルゴリズムにいろいろなテハン分析を突っ込んで、その逆をやる必要があるのでは？----- よく、説得のために、地雷を示すので、彼らは、このブランチでいつものように、私の質問は、彼らは自分自身のためではなく、興味のあるスポーツのためではないと思います。 Mihail Marchukajtes 2018.07.22 00:26 #10257 ほら、一気にしゃべり出したぞ!!!!要は、始めることです。 実際、市場の性質上、それを理解することは論理や常識を覆すことになる。なぜ？なぜなら、そんなものはない、自然もない、法則もない、パターンもないのだから。今ここにあるのが市場であり、なぜそうなのか？この問いに対する答えはとてもシンプルです。なぜなら、この瞬間の買い手と売り手の意見のバランスはこうで、この時間はこうで、次の時間はこうで、という具合だったからです。まあ全部ファンタジーなんですけどね......。フィロソフィー!!!! Mihail Marchukajtes 2018.07.22 00:45 #10258 mytarmailS:ポストファクタムで何でも描ける、それがテクニカル分析です。 なんでもあり、トレンド、フラットなど )))) この価格はいくらなのかご存じですか？ 以下は簡単なコードです。 価格 <- cumsum(rnorm(500))plot(価格,t="l") 出てこない場合は、ランダムで引用されます。 人は往々にして、見えないものを見、見たいものを見るものです。悪いけど、相棒、有名な漫画から引用させてもらうよ。"お前は風船だ！！"(なぜ？なぜなら、あなたの例では、この解析の使い方がわからないからです。スクリーンショットにあるように、BUTは赤い線で仕上げられており、個人的にはターゲットになりそうです。そして、その通りに描くと、本当に何もないんです。しかし、ご覧のように、テクニカル分析は事後的なものだけではありません。 テクニカル分析の問題点は、常に2つのシナリオを考えることです。市場は通常、明確な答えを求めます。この地域の多くの住民は、まさにこの目的のためにAIシステムを利用しているのです。 もうひとつは、レベルというテーマでお話があったことです。昔、国家統計局にレベルの値を詰め込もうとしましたが、何も出てきませんでした。でも、それは当時の話。今は知識のレベルが全然違うし、むしろ対象が視点になっていると思います。しかし、まず問題を定式化しよう。誰が最初に？ Aleksey Vyazmikin 2018.07.22 01:16 #10259 ミハイル・マルキュカイツ誰が最初に？レベルを形成するたくさんの指標をダイヤルして、たくさんのレベルのうちどれに跳ね返されるかを見極める必要があります。だから、分類はうまくいくはずです。 Mihail Marchukajtes 2018.07.22 01:23 #10260 あなたが提案した以上、私も始めなければならないのは理解できます。 私たちは、ネットワークがレベルの値を教えてくれることを望んでいます。数値の前に、私たちは正規化とその後の逆解釈に悩まされることになります。 私たちが独立してレベルを構築し、ネットワークがその重要性を判断する。非常に適したタスクだが、そのためにはレベル構築のためのアルゴリズム（基本戦略）が必要だ。トレーニングのための統計データの収集は、最終的にトレーニングの結果に影響を与える誤差が生じる可能性があるため、レベルの手動構築は除外しています。有意性を判断するためには、ランキングのための複雑なネットワーク構造が必要です。タスクは面白いのですが、メインとなるもっと重要なタスクのサブタスクとして......。 基本戦略からレベルを取得した後、そのレベルがサポートレベルかレジスタンスレベルかを判断します。イエスかノーか- というのが、レベルを扱う上での基本的な課題です。レベルを取得した後、それが支持線か抵抗線かを知りたいのであって、このレベルが価格の上下のどこにあるかは問題ではありません。結局、相場では一般的に、その水準が上なら抵抗線、下なら支持線と考えられているのです。ここでは、この固定観念をAIを使って打破します。価格以下のレベルを受け取り、それをサポートではなくレジスタンスと定義したことで、トレンド継続のシグナルとして受け取ることができる価格水準よりも良い価格になるのです。そのために、私の古くからの、しかし、極めて明白なローソク足インジケータを掘り起こし、レベルの形成方法を知ってもらうことにします。 ローソク足のパターンがレベルを形成しています。突破されると破線になり、「流れ星」の例のように、赤で抵抗線、青で支持線が形成されます。では、この状況を想像してみてください。 この線をサポートとして識別し、それを青色に着色し、その後、赤でマークされたすべての時間は、我々はレベルよりも良い価格の領域にあったことが判明し、このレベルに相対的に任意の購入は、潜在的に視点としてレートの伸びを考慮し、この場合には正しい（予想が働いていた）だろう、しかしすべてがそう単純ではない悲しいことに...... 1...101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
))))ω・)ノ
なんで買わなかったんだ、馬よりバカなのか？
ようす
にしておけば）
なんで買ってないと思うんだ？
何がそんなに厄介なのか？水路の下側の境界線からの反発、馬ならわかるだろう）。
後付けだが、テクニカル分析は何でも描ける。
トレンド、フラットラインなど、すべてが機能する。）
あなたはこれらの価格が何であるか知っていますか？
ここに簡単なコードがあります。
price <- cumsum(rnorm(500))
plot(price,t="l")
わからないかもしれないが、これはランダムに生成された相場である。
人はしばしば見えないものを見、見たいものを見る。
ポストファクタムは何でも描ける、それがテクニカル分析だ.....
因みに、これらはランダムに生成される引用文です。
ランダムとは程遠い。
コティル、傀儡になる。
私の半自動機は平均法を使うのでクロスに効く、メジャーなものは取引しない。私がトレンドの方向を設定すれば、あとは機械がやってくれる。木曜日にEURAUDのクロスが上昇に転じた取引時間帯です。
ありがとうございます！今まで、クラシックTAでお金を稼ぐことができるなんて信じられませんでした。
ランダムではありません。
コチルが行き交う、おそらく不定期の
レナート、引用がランダムなのではなく、写真に写っているものがランダムなのです。
レナーテさん、名言がランダムなのではなく、写真に写っているものがランダムなんです。
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
事実
----
では、そのようなカオスの中で、どのようにレベルを出現させ、どのようにマシンを鍛えていくのか。
あなたの論理に従えば、アルゴリズムにいろいろなテハン分析を突っ込んで、その逆をやる必要があるのでは？
-----
よく、説得のために、地雷を示すので、彼らは、このブランチでいつものように、私の質問は、彼らは自分自身のためではなく、興味のあるスポーツのためではないと思います。
ほら、一気にしゃべり出したぞ!!!!要は、始めることです。
実際、市場の性質上、それを理解することは論理や常識を覆すことになる。なぜ？なぜなら、そんなものはない、自然もない、法則もない、パターンもないのだから。今ここにあるのが市場であり、なぜそうなのか？この問いに対する答えはとてもシンプルです。なぜなら、この瞬間の買い手と売り手の意見のバランスはこうで、この時間はこうで、次の時間はこうで、という具合だったからです。まあ全部ファンタジーなんですけどね......。フィロソフィー!!!!
悪いけど、相棒、有名な漫画から引用させてもらうよ。"お前は風船だ！！"(なぜ？なぜなら、あなたの例では、この解析の使い方がわからないからです。スクリーンショットにあるように、BUTは赤い線で仕上げられており、個人的にはターゲットになりそうです。そして、その通りに描くと、本当に何もないんです。しかし、ご覧のように、テクニカル分析は事後的なものだけではありません。
テクニカル分析の問題点は、常に2つのシナリオを考えることです。市場は通常、明確な答えを求めます。この地域の多くの住民は、まさにこの目的のためにAIシステムを利用しているのです。
もうひとつは、レベルというテーマでお話があったことです。昔、国家統計局にレベルの値を詰め込もうとしましたが、何も出てきませんでした。でも、それは当時の話。今は知識のレベルが全然違うし、むしろ対象が視点になっていると思います。しかし、まず問題を定式化しよう。誰が最初に？
誰が最初に？
レベルを形成するたくさんの指標をダイヤルして、たくさんのレベルのうちどれに跳ね返されるかを見極める必要があります。だから、分類はうまくいくはずです。
あなたが提案した以上、私も始めなければならないのは理解できます。
私たちは、ネットワークがレベルの値を教えてくれることを望んでいます。数値の前に、私たちは正規化とその後の逆解釈に悩まされることになります。
私たちが独立してレベルを構築し、ネットワークがその重要性を判断する。非常に適したタスクだが、そのためにはレベル構築のためのアルゴリズム（基本戦略）が必要だ。トレーニングのための統計データの収集は、最終的にトレーニングの結果に影響を与える誤差が生じる可能性があるため、レベルの手動構築は除外しています。有意性を判断するためには、ランキングのための複雑なネットワーク構造が必要です。タスクは面白いのですが、メインとなるもっと重要なタスクのサブタスクとして......。
基本戦略からレベルを取得した後、そのレベルがサポートレベルかレジスタンスレベルかを判断します。イエスかノーか- というのが、レベルを扱う上での基本的な課題です。レベルを取得した後、それが支持線か抵抗線かを知りたいのであって、このレベルが価格の上下のどこにあるかは問題ではありません。結局、相場では一般的に、その水準が上なら抵抗線、下なら支持線と考えられているのです。ここでは、この固定観念をAIを使って打破します。価格以下のレベルを受け取り、それをサポートではなくレジスタンスと定義したことで、トレンド継続のシグナルとして受け取ることができる価格水準よりも良い価格になるのです。そのために、私の古くからの、しかし、極めて明白なローソク足インジケータを掘り起こし、レベルの形成方法を知ってもらうことにします。
ローソク足のパターンがレベルを形成しています。突破されると破線になり、「流れ星」の例のように、赤で抵抗線、青で支持線が形成されます。では、この状況を想像してみてください。
この線をサポートとして識別し、それを青色に着色し、その後、赤でマークされたすべての時間は、我々はレベルよりも良い価格の領域にあったことが判明し、このレベルに相対的に任意の購入は、潜在的に視点としてレートの伸びを考慮し、この場合には正しい（予想が働いていた）だろう、しかしすべてがそう単純ではない悲しいことに......