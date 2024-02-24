トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1027

新しいコメント
 
アレクセイ・ヴャジミキン

レベルを形成するインジケータをたくさん用意して、たくさんのレベルのうち、どのレベルから跳ね返されるかを判断するようにする必要があるのです。つまり、ここでは分類が機能するはずなのです。

たしかに、インジケーターは1つだけでいいんですよね。たくさんは必要ないのです。リバウンドについておっしゃったことを、正しい定義でまとめます。どの程度のレベルなのかを定義する。サポートまたはレジスタンス（青または赤）である。したがって、サポートが価格より低ければ跳ね返り、高ければ突破する。抵抗線から、上にあれば跳ね返り、下にあればブレイクします。もっと正確に言うと...。

 

しかし、どのレベルも腐ったビッチになり、何度もステータスが変わる可能性があるので、そのあたりはどう対処すればいいのでしょうか。何度も壊れるレベルがあり、その周りをマルキのスクーナーのようにコテンパンにされたとします。このような場合、どうすればいいのでしょうか。

結論から言うと、NSで利益を上げるためには、ターゲットはこうあるべきだということです。

青い線がレートより上にあるところ-買い。気配値の下にある赤い線-売り。その結果、レベルの状態が変化しましたが、変化した瞬間にあなたは利益を得られる価格にいたのです。結局、価格はその状態を変えてしまうのですが、変えた瞬間は有利な価格になっていたのですね。しかし、もちろんこれは多くのことであり、それをマスターした（ナショナルコンピュータのレベルで作業）我々は簡単にそれが必要であるものから始めて、それを必要とするレベルを突破し、レベルからレベルへ行くだろう、かなり良いTSを得ることができます。要は、原則的にTSに対するアプローチの純度が高いということです。失敗したくないから。そして、皆さんのバージョンを聴きながら......。

 
ミハイル・マルキュカイツ

そうなんです、インジケーターは1つで十分なんです。束は必要ない。そして、バウンスについておっしゃったことを、より良い定義でまとめてみます。どの程度のレベルなのかを定義する。サポートまたはレジスタンス（青または赤）。したがって、サポートが価格より低ければ跳ね返り、高ければ突破する。抵抗線から、上にあれば跳ね返り、下にあればブレイクします。もっと正確に言うと...。

さて、ちょうど私の経験を共有するために - 私はバウンスレベル（サポート/レジスタンスは本当に重要ではありません唯一の動きベクトルを与え、ここで冗長な用語です）を見つけるの問題を解決するために多くの時間を費やしてきたので、私は指標の正確にセットを使用して、アルゴリズムは、これらのレベルの密度を考慮に入れ、一つまたは別のレベルを選択するために別の方法を使用していました。テイクプロフィットを見積もるのに使いました。リアルアカウントで賭けていたわけではなく、1年間動かないプロジェクトに取り組んでいただけなので、使っていません。MOの力を借りて、修正が入るレベルを見極めながら、何らかの指標を探すのが良いのではないかと思いました。この目的のために、ピボット、ギャップ、フィブ、RSIレベル、標準偏差 チャネル、様々なフローティングチャネル、ATRなど、多くの指標があります。既存の指標の一部から跳ね返るかもしれないが、問題はその内容だ。

 
ミハイル・マルキュカイツ

あなたが提案したのだから、私も始めなければというのは理解できます。

.....

ここでは、良い画面、正しい画面を紹介します。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論と実践（トレーディングとその先にあるもの）

mytarmailS さん 2018.07.21 20:57

多くの人が信じがたいことだと思いますが、euのトレンド反転の理由は、チャートの両極端ではなく、私が描いたところにあったのです

相場は頭を使ったトリックが得意ですからね((

スタートダッシュに役立つのでしょうか？

 
ミハイル・マルキュカイツ

マテさん、失礼ですが、有名な漫画の "ボール君はダミーだ！！"を引用させていただきますね。(なぜ？

おいおい)) 悪いけど、ランダムに生成される列に曲線を描いて、その上でどんなターゲットでも見ていれば、少なくとも腰までは木でできているんだよ :)

投稿に返信する前に、その投稿を読むと良いでしょう。

アレクセイ・ヴャジミキン

また、これらのレベルの密度を考慮しました。

密度はどのように計算したのですか？ 密度はどのように計算したのですか？
 
mytarmailS:

しかし、ランダムに生成された列の上にカーブを描き、その上にターゲットがあれば、少なくとも腰まで木でできていることになります :)

無理矢理にでも正しいことをさせたいのですね、わかります。

極めつけは

コツがつかめてきた、コツがつかめてきた(?)、間違いない))

しかし、そんなに簡単なことだと思うのか、チャートなしでどうすればいいのか、先に考えておいてくれ?)))

"ここでは見るだけでは不十分、ここでは考えなければならない、ここでは見つめなければならない......" //+++.
 
Renat Akhtyamov：

を正したい。

おいおい、レナト...。))もう一度説明しますと...。

私は、トレンド成分を持つ ランダムな（THIS IS NOT THE PRICE） 系列を生成し、それをテクニカル分析パターンで塗りつぶすことで、事実上の古典的TAがランダムで記述できること）、ランダムでもこのTAが一応存在するが、それはなく、トレンド成分を持つ系列の性質に過ぎないことを示した。どんな反転もTAの数値で表現することができ、それはランダムでも必ずヘッドアンドショルダー、あるいはダブルトップ、トリプルトップになるが、同時にこれらの数値に予測性を与えることはない。

そして、ミハイルがランダムをとって、私にこう言ったんです--ランダムで線を引くのが間違っている、とね。

 
mytarmailS:

ああ、くそ、レナート...))もう一度説明しますと...。

私は、トレンド成分を持つ ランダムな（THIS IS NOT THE PRICE） 系列を生成し、それをテクニカル分析のパターンで塗りつぶすことで、ポストファクタムクラシックTAがランダムさえ記述できること）、ランダムでもこのTAはある種存在するが、それはそこではなく、トレンド成分を持つ系列の性質に過ぎないことを示しました。どんな反転もTAの数値で表現することができ、それはランダムでも必ずヘッドアンドショルダー、あるいはダブルトップ、トリプルトップになるが、同時にこれらの数値に予測性を与えることはない。

とミハイルが言ってきたんだ、君は間違った線を引いただけだとね )))) ランダムの中にね？

議論しているわけではありません。

テヘペロ

)

 

ランダムに生成されたBPと実際の価格の違いを見分ける方法を知っている人がいれば、説明してほしいのですが......。

 
イワン・ネグレシュニー

ランダムに生成されたBPと本物のBPの見分け方を知っている人はいるのだろうか、何かあれば説明してほしい...。

どうしたらいいんだろう

1...102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034...3399
新しいコメント