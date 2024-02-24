トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1024

レナト・アフティアモフ

驚くことではない、そういうものなのだ。

群衆をどう定義するか

なにがしゅるいのか

?

まあ見てください、私は少なくとも今、既製のソリューションを与えることはないと言った......

一般的な話なら、トレーディングに共通することは......？考えてみてください...

実際、私たちに共通しているのは（恐怖と貪欲を除けば）ただ一つ。）

そのひとつが統計というわけだ。初心者トレーダーは、チャートに目を通し、昨日、一昨日、一ヶ月前に何が起こったかを調べ、すでにプログラミングをしているタフなトレーダーは、歴史をもとにアルゴリズムを最適化します。ファーストとセカンドトレーダーは、単に統計的に有意なものを探しているだけで、結果として、マーケットはファーストとセカンド両方を「ぶつける」ことになり、おかしなことに、これは本当のパターンです）)。

だから、ニューラルネットワークや他のMOの助けを借りて、あなたは "合理的 "な精度でトレーダーの数千の行動をシミュレートすることができるだけでなく、精度はあなたが書いたアルゴリズムの質、すなわち予測因子とターゲットに依存します。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

これは質問なのですが、イベント発生、価格、レベルまでのpips数など、予測のターゲット・結果は何でしょうか？

仕上がり価格

 
例えば、EURの場合、私は昨日1.1685のレベルについて述べました。これが将来の価格水準です。

もし、あなたが同じレベルのものを隠し持っているなら、私の戦略とあなたの戦略は同じです。

そして最近、あるスレッドで、7月12日に、そう言ったのです。

"例-エバは1.1712、1.1744、100%になる"

ただ、リソース集約型の作戦が有効なのだから、もっとシンプルにしてほしい......。

 
レナト・アフティアモフ

仮に前夜祭で、昨日話していた1.1685のレベルについてです。これが将来の価格水準です。

と最近、7月12日のあるスレッドでこのように言っています。

"例-エバは1.1712、1.1744、100%になる"

これはリソースを大量に消費する戦略なので、もっとシンプルなものを試したいのですが......。

優れた精度、なんといっても

ちなみに私の場合は全てリソースが必要で、今のところ簡単ではありません(

しかし、結果はポジティブに安定しており、最適化もされていないので、小さな勝利と言えるでしょう
 
まあ、リソース集約型というのは冗談で、もちろん何も言わないんでしょうけど......。

そうですね、最適化は必要ないですね。

少なくとも、今、少しは光が差してきたと思います。

1.1685についてどう思われますか？

 
レナト・アフティアモフ

まあ、リソースがかかるというのは、もちろんちょっとした冗談なんですけど、何も言わないんですね......。ちょっとだけ光を当ててみました。

1.1685についてどう思われますか？

わからない))金曜日のマーケットを全く見ていない、これは大事なことです。私のレベルはリアルタイム、つまりバウンドする1時間前、2時間前、3時間前に描かれています。

レベルは2種類あるんです。

1) 通常のローカルバウンス、つまりノイズの中で小さく動くだけ

2) トレンドレベル、すなわちトレンドが始まるレベル、即座にまたは翌日に、そしてしばらくして初めてチャートに現れるレベル

例えば木曜日にEURのトレンドが始まりましたが、私は水曜日の午後に始まると思っていました。


私のシステムは、この2種類のレベルを区別しています。私のシステムは、ニューラルネットワークを意味するのではなく、そのシグナルを私が解釈したものです。

 

多くの人が信じられないと思いますが、euのトレンドが反転した理由は、私が描いたところにあり、チャートの両極端ではありません

相場は誤魔化すのが得意ですからね((

 
ああ、ニューラルネットワークじゃないんだ、またそうなんだ。

しばらくすると、意図したレベルになることも、またプラスです。

前述したようなことは、ある方法をとらないと理解できないということ、私もそう思います。

前のページのトレードは、そこにあったけれども、私とは一緒にいなかったけれども、私ははっきりとそれを知っていたのです。

になります))

あなたの言葉のちょうど2つの中で、自然に聞こえた戦略、私の心は出血し、よくそれが理解されないことができます(???) (私自身のアドレスにではない)、書き込みプログが来るの山を通して。

アンドゥ...

私は統計を使わないし、買われすぎや売られすぎも探さない。

 
レナト・アフティアモフ

買われすぎ、売られすぎを探さない。

私も探したわけではなく、勝手に出てきたんです。

 
もちろん、そうなるに決まっている。

)

