トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1024

mytarmailS 2018.07.21 19:57 #10231

レナト・アフティアモフ

Renat Akhtyamov 2018.07.21 20:05 #10233

mytarmailS:

Renat Akhtyamov 2018.07.21 20:35 #10235

mytarmailS:

mytarmailS 2018.07.21 20:47 #10236

レナト・アフティアモフ

mytarmailS 2018.07.21 20:57 #10237

Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:03 #10238

mytarmailS:

mytarmailS 2018.07.21 21:36 #10239

レナト・アフティアモフ

Renat Akhtyamov 2018.07.21 21:39 #10240

mytarmailS:
驚くことではない、そういうものなのだ。
群衆をどう定義するか
なにがしゅるいのか
?
まあ見てください、私は少なくとも今、既製のソリューションを与えることはないと言った......
一般的な話なら、トレーディングに共通することは......？考えてみてください...
実際、私たちに共通しているのは（恐怖と貪欲を除けば）ただ一つ。）
そのひとつが統計というわけだ。初心者トレーダーは、チャートに目を通し、昨日、一昨日、一ヶ月前に何が起こったかを調べ、すでにプログラミングをしているタフなトレーダーは、歴史をもとにアルゴリズムを最適化します。ファーストとセカンドトレーダーは、単に統計的に有意なものを探しているだけで、結果として、マーケットはファーストとセカンド両方を「ぶつける」ことになり、おかしなことに、これは本当のパターンです）)。
だから、ニューラルネットワークや他のMOの助けを借りて、あなたは "合理的 "な精度でトレーダーの数千の行動をシミュレートすることができるだけでなく、精度はあなたが書いたアルゴリズムの質、すなわち予測因子とターゲットに依存します。
これは質問なのですが、イベント発生、価格、レベルまでのpips数など、予測のターゲット・結果は何でしょうか？
仕上がり価格
例えば、EURの場合、私は昨日1.1685のレベルについて述べました。これが将来の価格水準です。
もし、あなたが同じレベルのものを隠し持っているなら、私の戦略とあなたの戦略は同じです。
そして最近、あるスレッドで、7月12日に、そう言ったのです。
"例-エバは1.1712、1.1744、100%になる"
ただ、リソース集約型の作戦が有効なのだから、もっとシンプルにしてほしい......。
優れた精度、なんといっても
ちなみに私の場合は全てリソースが必要で、今のところ簡単ではありません(しかし、結果はポジティブに安定しており、最適化もされていないので、小さな勝利と言えるでしょう
まあ、リソース集約型というのは冗談で、もちろん何も言わないんでしょうけど......。
そうですね、最適化は必要ないですね。
少なくとも、今、少しは光が差してきたと思います。
1.1685についてどう思われますか？
わからない))金曜日のマーケットを全く見ていない、これは大事なことです。私のレベルはリアルタイム、つまりバウンドする1時間前、2時間前、3時間前に描かれています。
レベルは2種類あるんです。
1) 通常のローカルバウンス、つまりノイズの中で小さく動くだけ
2) トレンドレベル、すなわちトレンドが始まるレベル、即座にまたは翌日に、そしてしばらくして初めてチャートに現れるレベル
例えば木曜日にEURのトレンドが始まりましたが、私は水曜日の午後に始まると思っていました。
私のシステムは、この2種類のレベルを区別しています。私のシステムは、ニューラルネットワークを意味するのではなく、そのシグナルを私が解釈したものです。
多くの人が信じられないと思いますが、euのトレンドが反転した理由は、私が描いたところにあり、チャートの両極端ではありません
相場は誤魔化すのが得意ですからね((
ああ、ニューラルネットワークじゃないんだ、またそうなんだ。
しばらくすると、意図したレベルになることも、またプラスです。
前述したようなことは、ある方法をとらないと理解できないということ、私もそう思います。
前のページのトレードは、そこにあったけれども、私とは一緒にいなかったけれども、私ははっきりとそれを知っていたのです。
になります))
あなたの言葉のちょうど2つの中で、自然に聞こえた戦略、私の心は出血し、よくそれが理解されないことができます(???) (私自身のアドレスにではない)、書き込みプログが来るの山を通して。
アンドゥ...
私は統計を使わないし、買われすぎや売られすぎも探さない。
もちろん、そうなるに決まっている。
)