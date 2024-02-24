トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1022 1...101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2018.07.17 16:46 #10211 イゴール・マカヌ私の考えでは、マーケットに平均的な戦略など存在しなかったし、今後も存在しない。それはルールのないゲームのようなものだ。 フィールドと2色のチップを渡されましたが、ルールは説明されず、あなたはチェッカー、私はバックギャモンで遊んでいると思っていたら、チャパエフをプレイするマーケットメーカーがやってきて、チップを全部ばらまいてしまいました。 ))))ロシア中央銀行は古典的なテクニカル分析を実践しているとどこかで申し上げましたが、他の国でも同様だと思います。つまり、参加者のほとんどは、選択的にではなく、トレーニング（専門家資格）を受けたという事実によって、この悪名高いテクニカル分析を使うことになると予想されます。どうして否定されるのか理解できない。 Igor Makanu 2018.07.17 17:46 #10212 アレクセイ・ヴャジミキンロシアの中央銀行はもちろん、他の国もそうだと思いますが、古典的なテクニカル分析を実践しているということは、参加者のほとんどが、選択的にではなく、トレーニング（専門資格）を受けているという事実から、この悪名高いテクニカル分析を使っていると予想されることは、すでにどこかで投稿したとおりです。これを否定することはできないと思います。私はそれが真実だと思う - 中央銀行の国会議員の議長は、ロシアの中央銀行による外国為替取引の結果にセントを噛んでいた方法YouTubeで見る ））） 。 Mihail Marchukajtes 2018.07.21 14:25 #10213 ヤッホーブラザーズ!!!お前らを置き去りにしてスレが1ページ目まで落ちてるんだが？ああ...まさか、こんなことになるとは......まさか、こんなことになるとは......。 私？元気でやってますよ...。生産現場で働いている......ロボットに仕事のコツを教え続けている......。他に新しいことは...私のニーズに合わせてJPredictionを最適化し、モデルはさらに良くなり、市場にも十分対応できるようになりました。トレーディングがゆっくり進んでいる......。新しい取引はすべて実戦テスト済みなので、キャピタルゲインはぐったり......。 だから、約束した動画は撮れそうにない...。まだ夏は終わっておらず、9月も先ですが、もしかしたら何かが起こるかもしれません。 つまり、こんな感じ...。さて、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。誰が何を持っているのか、空きはあるのか......。またはブレイクスルーがあった。喜びを分かち合う...。 Yuriy Asaulenko 2018.07.21 17:25 #10214 ミハイル・マルキュカイツとにかく、そういうことなんです...。さて、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。誰が何を持っているのか、誰がブレイクしているのか、とか......。またはブレイクスルーがあった。喜びを分かち合う...。 発見がない。新年を迎えるまでは全てオープンです))。今、ちょっとマンネリ気味なんです。新しい考えはない。今のところ、私の投稿には読むに値するものはありません。 Renat Akhtyamov 2018.07.21 17:36 #10215 ユーリイ・アサウレンコ 発見がない。お正月前はどこも空いて いますよ（笑)今、私はどうしたらいいのか、混乱している状態です。新たな思いはない。今のところ、私の投稿に価値あるものは見つかっていません。これは一時的な錯覚です。 同じ戦略でも、市場によって異なる動きをする理由を理解していない。 Yuriy Asaulenko 2018.07.21 18:14 #10216 レナト・アフティアモフ仮の姿 同じ戦略でも市場によって異なる挙動を示す理由を理解していない いいえ、明確ではありません。適切な戦略であれば、どんな市場でも稼ぐことができる。チューニングと収益性は別問題 mytarmailS 2018.07.21 18:18 #10217 2週間前にレベルを構築するインジケータを作ったのですが、まだそれを理解し、それに基づいてトレーディングシステムを作るために勉強しているところです。 私にとっては未知の頻度（+-70％）で鍛えられている。 この指標は、ニューラルネットワークをベースにしています 数枚 自分でも実感しているし、もう何度もここで話しているのですが...。 市場は時系列ではなく、レベルやイベントであり、ポイントの時系列ではありません すべての人に幸福を khorosh 2018.07.21 18:29 #10218 mytarmailS:2週間前にレベルを構築するインジケータを作ったのですが、まだそれを理解し、それに基づいてトレーディングシステムを作ることを学んでいるところです。そのため、トレードはずさんで、いつもトレンドを取ることができません。 私にとっては未知の頻度（+-70％）で鍛えられている。 この指標は、ニューラルネットワークをベースにしています 数枚 自分でも実感していますし、すでにここでもお話ししていますが...。 市場は時系列ではなく、レベルやイベントであり、ポイントの時系列ではありません すべての人に幸福をレベルを作るのにニューラルネットワークは必要ない。 Yuriy Asaulenko 2018.07.21 18:31 #10219 マイターメール市場は時系列ではなく、水準と事象であるが、ポイントの時系列ではない ほうかい もうレベルは諦めるしかないですね))市場はイベントのみ)あとは二の次です。 削除済み 2018.07.21 18:37 #10220 https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/ 特にユーリには、やることがない。 Gaussian kernels Jesse Johnsonshapeofdata.wordpress.com In order to give a proper introduction to Gaussian kernels, this week’s post is going to start out a little bit more abstract than usual. This level of abstraction isn’t strictly necessary to understand how Gaussian kernels work, but the abstract perspective can be extremely useful as a source of intuition when trying to understand probability... 1...101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の考えでは、マーケットに平均的な戦略など存在しなかったし、今後も存在しない。それはルールのないゲームのようなものだ。
フィールドと2色のチップを渡されましたが、ルールは説明されず、あなたはチェッカー、私はバックギャモンで遊んでいると思っていたら、チャパエフをプレイするマーケットメーカーがやってきて、チップを全部ばらまいてしまいました。
))))
ロシア中央銀行は古典的なテクニカル分析を実践しているとどこかで申し上げましたが、他の国でも同様だと思います。つまり、参加者のほとんどは、選択的にではなく、トレーニング（専門家資格）を受けたという事実によって、この悪名高いテクニカル分析を使うことになると予想されます。どうして否定されるのか理解できない。
私はそれが真実だと思う - 中央銀行の国会議員の議長は、ロシアの中央銀行による外国為替取引の結果にセントを噛んでいた方法YouTubeで見る ））） 。
ヤッホーブラザーズ!!!お前らを置き去りにしてスレが1ページ目まで落ちてるんだが？ああ...まさか、こんなことになるとは......まさか、こんなことになるとは......。
私？元気でやってますよ...。生産現場で働いている......ロボットに仕事のコツを教え続けている......。他に新しいことは...私のニーズに合わせてJPredictionを最適化し、モデルはさらに良くなり、市場にも十分対応できるようになりました。トレーディングがゆっくり進んでいる......。新しい取引はすべて実戦テスト済みなので、キャピタルゲインはぐったり......。
だから、約束した動画は撮れそうにない...。まだ夏は終わっておらず、9月も先ですが、もしかしたら何かが起こるかもしれません。
つまり、こんな感じ...。さて、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。誰が何を持っているのか、空きはあるのか......。またはブレイクスルーがあった。喜びを分かち合う...。
発見がない。お正月前はどこも空いて いますよ（笑)
これは一時的な錯覚です。同じ戦略でも、市場によって異なる動きをする理由を理解していない。
2週間前にレベルを構築するインジケータを作ったのですが、まだそれを理解し、それに基づいてトレーディングシステムを作るために勉強しているところです。
私にとっては未知の頻度（+-70％）で鍛えられている。
この指標は、ニューラルネットワークをベースにしています
数枚
自分でも実感しているし、もう何度もここで話しているのですが...。
市場は時系列ではなく、レベルやイベントであり、ポイントの時系列ではありません
レベルを作るのにニューラルネットワークは必要ない。
市場は時系列ではなく、水準と事象であるが、ポイントの時系列ではない
ほうかい
