イゴール・マカヌ

私の考えでは、マーケットに平均的な戦略など存在しなかったし、今後も存在しない。それはルールのないゲームのようなものだ。

フィールドと2色のチップを渡されましたが、ルールは説明されず、あなたはチェッカー、私はバックギャモンで遊んでいると思っていたら、チャパエフをプレイするマーケットメーカーがやってきて、チップを全部ばらまいてしまいました。

))))

ロシア中央銀行は古典的なテクニカル分析を実践しているとどこかで申し上げましたが、他の国でも同様だと思います。つまり、参加者のほとんどは、選択的にではなく、トレーニング（専門家資格）を受けたという事実によって、この悪名高いテクニカル分析を使うことになると予想されます。どうして否定されるのか理解できない。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

ヤッホーブラザーズ!!!お前らを置き去りにしてスレが1ページ目まで落ちてるんだが？ああ...まさか、こんなことになるとは......まさか、こんなことになるとは......。

私？元気でやってますよ...。生産現場で働いている......ロボットに仕事のコツを教え続けている......。他に新しいことは...私のニーズに合わせてJPredictionを最適化し、モデルはさらに良くなり、市場にも十分対応できるようになりました。トレーディングがゆっくり進んでいる......。新しい取引はすべて実戦テスト済みなので、キャピタルゲインはぐったり......。

だから、約束した動画は撮れそうにない...。まだ夏は終わっておらず、9月も先ですが、もしかしたら何かが起こるかもしれません。

つまり、こんな感じ...。さて、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。誰が何を持っているのか、空きはあるのか......。またはブレイクスルーがあった。喜びを分かち合う...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

今、ちょっとマンネリ気味なんです。新しい考えはない。今のところ、私の投稿には読むに値するものはありません。
 
ユーリイ・アサウレンコ
これは一時的な錯覚です。

同じ戦略でも、市場によって異なる動きをする理由を理解していない。
 
レナト・アフティアモフ

仮の姿

2週間前にレベルを構築するインジケータを作ったのですが、まだそれを理解し、それに基づいてトレーディングシステムを作るために勉強しているところです。

私にとっては未知の頻度（+-70％）で鍛えられている。

この指標は、ニューラルネットワークをベースにしています

数枚

自分でも実感しているし、もう何度もここで話しているのですが...。

市場は時系列ではなく、レベルやイベントであり、ポイントの時系列ではありません

すべての人に幸福を

 
レベルを作るのにニューラルネットワークは必要ない。

 
マイターメール

市場は時系列ではなく、水準と事象であるが、ポイントの時系列ではない

ほうかい

もうレベルは諦めるしかないですね))市場はイベントのみ)あとは二の次です。
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/

特にユーリには、やることがない。

Gaussian kernels
Gaussian kernels
  • Jesse Johnson
  • shapeofdata.wordpress.com
In order to give a proper introduction to Gaussian kernels, this week’s post is going to start out a little bit more abstract than usual. This level of abstraction isn’t strictly necessary to understand how Gaussian kernels work, but the abstract perspective can be extremely useful as a source of intuition when trying to understand probability...
