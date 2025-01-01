- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- X_Offset
- Y_Offset
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- BmpFileOn
- BmpFileOff
- State
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
X_Offset (Get Method)
CCartObjectBmpLabel 그래픽 개체의 "X_Offset" 속성 값(왼쪽 상단 모서리)을 가져옵니다.
|
int X_Offset() const
반환 값
클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "X_Offset" 속성 값. 할당된 객체가 없으면 0을 반환합니다.
X_Offset (Set Method)
CChartObjectBitmap 그래픽 객체의 "X_Offset" 속성(왼쪽 상단 모서리)에 대한 새 값을 설정합니다. 값은 원본 영상의 왼쪽 상단 모서리에 상대적인 픽셀 단위로 설정됩니다.
|
bool X_Offset(
Parameters
X
[in] "X_Offset" 속성의 새 값.
반환 값
true - 성공, false - 속성 변경 불가.