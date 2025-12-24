거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
NRTR 형태로 만들어진 간단한 추세 지표입니다. 거래에서의 사용은 기술 지표인 포물선형 Sar와 유사합니다.
그림 1 BrakeExp 지표
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.10.05.에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/981
