CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

FrenoExp - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
12
Valutazioni:
(25)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance


Semplice indicatore di tendenza realizzato in forma NRTR. L'utilizzo nel trading è simile a quello dell'indicatore tecnico Parabolic Sar.

Fig.1 Indicatore BrakeExp

Fig.1 Indicatore BrakeExp

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 10.05.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/981

Prezzo_semplice_EA Prezzo_semplice_EA

Il più semplice Expert Advisor che analizza il movimento del prezzo su un determinato numero di barre e apre una posizione corrispondente.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluenza Indice Stoch+RSI+MACD

FrenoParb FrenoParb

Semplice indicatore di tendenza realizzato in forma NRTR

WPRfix WPRfix

Mostra la posizione del prezzo all'interno dell'intervallo specificato.