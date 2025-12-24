Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
FrenoExp - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 12
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Semplice indicatore di tendenza realizzato in forma NRTR. L'utilizzo nel trading è simile a quello dell'indicatore tecnico Parabolic Sar.
Fig.1 Indicatore BrakeExp
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 10.05.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/981
Prezzo_semplice_EA
Il più semplice Expert Advisor che analizza il movimento del prezzo su un determinato numero di barre e apre una posizione corrispondente.Confluence Index Stoch+RSI+MACD
MULTI TF Confluenza Indice Stoch+RSI+MACD