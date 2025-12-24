Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
BrakeExp - indicateur pour MetaTrader 5
Publié:
Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance
Indicateur de tendance simple sous forme de NRTR. L'utilisation en trading est similaire à l'indicateur technique Parabolic Sar.
Fig.1 Indicateur BrakeExp
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/981
