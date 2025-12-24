CodeBaseSections
BrakeExp - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicateur de tendance simple sous forme de NRTR. L'utilisation en trading est similaire à l'indicateur technique Parabolic Sar.

Fig.1 Indicateur BrakeExp

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 10.05.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/981

Simple_Price_EA Simple_Price_EA

L'Expert Advisor le plus simple qui analyse le mouvement du prix sur un nombre donné de barres et ouvre une position correspondante.

Confluence Index Stoch+RSI+MACD Confluence Index Stoch+RSI+MACD

MULTI TF Confluence Index Stoch+RSI+MACD

FreinParb FreinParb

Indicateur de tendance simple sous forme de NRTR

WPRfix WPRfix

Indique l'emplacement du prix dans la fourchette spécifiée.