代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

DemoBufferPattern - MetaTrader 5脚本

Loong | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
3873
等级:
(34)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

一款指标用来演示缓存区-模式: 蜡烛图 + 分形 + 彩色锯齿线 + 彩色均线。

它使用如下绘图风格:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- 指标缓存区映射
   SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- 辅助缓冲区用于中间计算
   SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- 它们应该被放在要显示的所有缓冲区之后，否则...您可自行试试吧

//--- 箭头
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218);
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift);
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift);
   PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);
//--- 锯齿线
   PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
//--- 均线
   maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标迭代函数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
   CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close);
   CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1);
   CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2);
   CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC);
//--- 返回 prev_calculated f值用于下次调用
   return(rates_total);
  }

DemoBufferPattern 指标

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/88

上与下指标 上与下指标

本指标可以看出市场的活动。

交易时段指标 交易时段指标

本指标基于 DRAW_FILLING 缓存区。输入参数无, 使用了 TimeTradeServer(), TimeGMT() 函数。

彩色抛物线 SAR 彩色抛物线 SAR

抛物线 SAR 加入颜色。

WoodiesCCI WoodiesCCI

指标用于 Woodie 的 CCI 交易策略。