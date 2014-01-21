请观看如何免费下载自动交易
DemoBufferPattern - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 3873
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款指标用来演示缓存区-模式: 蜡烛图 + 分形 + 彩色锯齿线 + 彩色均线。
它使用如下绘图风格:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标初始化函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- 指标缓存区映射 SetIndexBuffer( 0,P1B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 1,P1B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 2,P1B3,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 3,P1B4,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 4,P1BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer( 5,P2B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 6,P3B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 7,P4B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 8,P4B2,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer( 9,P4BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(10,P5B1,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(11,P5BC,INDICATOR_COLOR_INDEX); //--- 辅助缓冲区用于中间计算 SetIndexBuffer(12,P4M1,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(13,P4M2,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- 它们应该被放在要显示的所有缓冲区之后，否则...您可自行试试吧 //--- 箭头 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,217); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW,218); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW_SHIFT,-iArrowShift); PlotIndexSetInteger(2,PLOT_ARROW_SHIFT,iArrowShift); PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE); //--- 锯齿线 PlotIndexSetDouble(3,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0); //--- 均线 maHandle=iMA(Symbol(),0,ExtPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 自定义指标迭代函数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- CalcCandles(rates_total,prev_calculated,open,high,low,close); CalcFractal(rates_total,prev_calculated,high,low,P2B1,P3B1); CalcZigzag (rates_total,prev_calculated,high,low,P4B1,P4B2,P4BC,P4M1,P4M2); CalcColorMA(rates_total,prev_calculated,P5B1,P5BC); //--- 返回 prev_calculated f值用于下次调用 return(rates_total); }
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/88
