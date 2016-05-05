コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

EMA Trend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Collector | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
852
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インディケータ EMA_Trend Indicator

EMA Trend




MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/8396

EMA CROSS EMA CROSS

エキスパートアドバイザEMA_CROSS

TSI-Osc TSI-Osc

インディケータTSI-Osc

Aroon Horn Aroon Horn

インディケータ Aroon Horn

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

エリオット波動オシレータ