ColorCandlesDaily - MetaTrader 5のためのインディケータ
ColorCandlesDaily は、曜日ごとにロウソク足を異なる色で描写します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/22
WININET_TEST
ライブラリwininet.dllを使って、オンラインからページ（ファイル）をダウンロードするシンプルな方法です。MovingAverages
移動平均のライブラリーには、様々な移動平均を計算する関数があります。
Average True Range (ATR)
Average True Range Technical (ATR)は、相場のボラティリティを測るインジケーターです。Heiken-Ashi
Heiken-Ashi は、ロウソク足チャートのように見えますが、様々な違いがあります。平均足チャートの利点は、トレンドをシンプルに決めることです。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤になります。