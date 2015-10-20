コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorCandlesDaily - MetaTrader 5のためのインディケータ

ColorCandlesDaily は、曜日ごとにロウソク足を異なる色で描写します。

ColorCandlesDaily

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/22

