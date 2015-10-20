コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

ObjChartSample - MetaTrader 5のためのスクリプト

ビュー:
1139
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Scripts\ObjChart\
chartsampleinit.mqh (5.91 KB) ビュー
objchartsample.mq5 (27.23 KB) ビュー
このスクリプトは、Standard Library (CChart)のクラスを使ったチャートプロパティのコントロールを描写します。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/71

