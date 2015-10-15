コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Accumulation Distribution - MetaTrader 5のためのインディケータ

Accumulation/Distributionは、価格とボリュームの変化によって決定されます。ボリュームは価格変化の係数として利用します。係数（ボリューム）が大きくなればなるほど、その期間のインジケーターの値に与える価格変化の要因が大きくなります。

実際、このインジケーターは、より一般的に利用される On Balance Volumeの異種形態でもあります。これらはどちらも、それぞれのボリュームを測るための手段として、価格変化を確認する目的に使われます。

ボリュームは上昇トレンドに大きく関係しているので、Accumulation/Distributionが大きくなるとき、買いが集まっていることを意味します。多くの売買が下降トレンドの間に行われるので、このインジケーターが下がったとき、売りが集まっていることを意味します。

Accumulation/Distributionと価格のダイバージェンスは、後の価格変化の兆候を表します。一般に、上記のようなダイバージェンスの場合、インジケーターが動いた方向に価格が動く傾向があります。そのため、もしインジケーターが上がっているにもかかわらず価格が下がった場合、価格が変化することが予想されます。

Accumulation/Distribution

計算:

日のボリュームの一定の割合は、現在のインジケーターの値からは、追加もしくは引かれています。終値がその日の高値に近ければ近いほど、ボリュームの加算される値が大きくなります。終値が安値に近ければ近いほど、引かれる値が大きくなります。終値が高値と安値のちょうど中心にあたるとき、インジケーターのボリュームは変更されない状態となります。

A/D(i) =((CLOSE(i) - LOW(i)) - (HIGH(i) - CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) - LOW(i)) + A/D(i-1)

ただし:

  • A/D(i) - 現在足のAccumulation/Distributionの値;
  • CLOSE(i) - 終値;
  • LOW(i) - 安値;
  • HIGH(i) - 高値;
  • VOLUME(i) - ボリューム;
  • A/D(i-1) - ひとつ前の Accumulation/Distribution の値

