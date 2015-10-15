私たちのファンページに参加してください
Accumulation/Distributionは、価格とボリュームの変化によって決定されます。ボリュームは価格変化の係数として利用します。係数（ボリューム）が大きくなればなるほど、その期間のインジケーターの値に与える価格変化の要因が大きくなります。
実際、このインジケーターは、より一般的に利用される On Balance Volumeの異種形態でもあります。これらはどちらも、それぞれのボリュームを測るための手段として、価格変化を確認する目的に使われます。
ボリュームは上昇トレンドに大きく関係しているので、Accumulation/Distributionが大きくなるとき、買いが集まっていることを意味します。多くの売買が下降トレンドの間に行われるので、このインジケーターが下がったとき、売りが集まっていることを意味します。
Accumulation/Distributionと価格のダイバージェンスは、後の価格変化の兆候を表します。一般に、上記のようなダイバージェンスの場合、インジケーターが動いた方向に価格が動く傾向があります。そのため、もしインジケーターが上がっているにもかかわらず価格が下がった場合、価格が変化することが予想されます。
計算:
日のボリュームの一定の割合は、現在のインジケーターの値からは、追加もしくは引かれています。終値がその日の高値に近ければ近いほど、ボリュームの加算される値が大きくなります。終値が安値に近ければ近いほど、引かれる値が大きくなります。終値が高値と安値のちょうど中心にあたるとき、インジケーターのボリュームは変更されない状態となります。
ただし:
- A/D(i) - 現在足のAccumulation/Distributionの値;
- CLOSE(i) - 終値;
- LOW(i) - 安値;
- HIGH(i) - 高値;
- VOLUME(i) - ボリューム;
- A/D(i-1) - ひとつ前の Accumulation/Distribution の値
ボリンジャーバンド ® (BB) はエンベロープに似たインジケーターです。唯一の違いは、エンベロープのバンドは移動平均線からの固定幅（％）で形成されるのに対し、ボリンジャーバンドは移動平均線からの標準偏差で形成される点です。Awesome Oscillator (AO)
ビルウィリアムズのオーサムオシレーター(AO)は、ロウソク足の中心(H+L)/2によって形成された34単純移動平均線で、ロウソク足の中心によって形成された5単純移動平均線を引いたものですこれは現在の市場で何が起きているかをはっきりと示してくれます。
Average Directional Movement Index (ADX)はトレンドの強さを見るための指標です。Average Directional Movement Index Wilder
ワイルダーのADXは、現在のトレンドを見るのに役立ちます。