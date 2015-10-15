アリゲーターは、フラクタル幾何学と非線形変動に基づいたバランスライン（移動平均線）の組み合わせで構成されます。ウィリアムズ氏の著書: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities")より

青いライン（アリゲーターの顎） は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足８本分、未来側にずらした１３平滑移動平均線）;

は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足８本分、未来側にずらした１３平滑移動平均線）; 赤いライン(アリゲーターの歯) は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足５本分、未来側にずらした８平滑移動平均線）;

は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足５本分、未来側にずらした８平滑移動平均線）; 緑のライン(アリゲーターの口) は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足３本分、未来側にずらした５平滑移動平均線）

アリゲーターの口、歯、顎は異なる期間の相互作用を表します。はっきりとしたトレンドがでるのはその時間帯の１５～３０％だけなので、上記に従うことと、価格変動が少ないときにトレードを控えることが必要です。

顎と歯と口が閉じたとき、もしくは絡み合っているときは、アリゲーターが眠ろうとしている、もしくはすでに寝ている状態を意味します。寝ているとき、アリゲーターはどんどん空腹になっていき、眠りが長いほど空腹も大きい状態で目覚めます。起きた後にする最初のことは、口を開け、あくびをすることです。そして、ブル（牛）かベア（熊）の食べ物のにおいをかぎつけます。そして、アリゲーターは狩りを開始します。満腹になるまで十分に食べたあとは、アリゲーターは食べ物（価格）に対する興味を失います。これは利益を確定するタイミングです。

Alligator indicator



計算:



MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2 ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8) ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5) ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)



ただし: