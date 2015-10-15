私たちのファンページに参加してください
Alligator - MetaTrader 5のためのインディケータ
アリゲーターは、フラクタル幾何学と非線形変動に基づいたバランスライン（移動平均線）の組み合わせで構成されます。ウィリアムズ氏の著書: "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities")より
- 青いライン（アリゲーターの顎）は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足８本分、未来側にずらした１３平滑移動平均線）;
- 赤いライン(アリゲーターの歯)は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足５本分、未来側にずらした８平滑移動平均線）;
- 緑のライン(アリゲーターの口)は、その時間枠にセットされたバランスラインです。（ロウソク足３本分、未来側にずらした５平滑移動平均線）
アリゲーターの口、歯、顎は異なる期間の相互作用を表します。はっきりとしたトレンドがでるのはその時間帯の１５～３０％だけなので、上記に従うことと、価格変動が少ないときにトレードを控えることが必要です。
顎と歯と口が閉じたとき、もしくは絡み合っているときは、アリゲーターが眠ろうとしている、もしくはすでに寝ている状態を意味します。寝ているとき、アリゲーターはどんどん空腹になっていき、眠りが長いほど空腹も大きい状態で目覚めます。起きた後にする最初のことは、口を開け、あくびをすることです。そして、ブル（牛）かベア（熊）の食べ物のにおいをかぎつけます。そして、アリゲーターは狩りを開始します。満腹になるまで十分に食べたあとは、アリゲーターは食べ物（価格）に対する興味を失います。これは利益を確定するタイミングです。
Alligator indicator
計算:
MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2
ALLIGATOR'S JAW = SMMA (MEDIAN PRICE, 13, 8)
ALLIGATOR'S TEETH = SMMA (MEDIAN PRICE, 8, 5)
ALLIGATOR'S LIPS = SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3)
ただし:
- MEDIAN PRICE - 中央価格;
- HIGH - 足の高値;
- LOW - 足の安値;
- SMMA (A, B, C) - 平滑移動平均線パラメーターはスムージングするデータ、Bはスムージング期間,Cは未来にシフトする期間です。例えば、 SMMA (MEDIAN PRICE, 5, 3) は、中央価格で、5期間、３本分未来にシフトした平滑移動平均線を表します。;
- ALLIGATORS JAW - アリーゲータの顎 (青);
- ALLIGATORS TEETH - アリーゲータの歯 (赤);
- ALLIGATORS LIPS - アリゲーターの口 (緑).
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/9
