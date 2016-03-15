コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

オートトレード - MetaTrader 4のためのエキスパート

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
836
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: scrivimi

EA オートトレード


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7635

Trend Movers Trend Movers

The indicator shows the current possibilities for getting buy, sell, or exit positions. No need to attach 6 indicators at a time.

ボラティリティ変化のインディケータ ボラティリティ変化のインディケータ

ボラティリティが標準偏差として計算されます。

BollTrade BollTrade

エキスパートアドバイザBollTrade

3 Screens 3 Screens

エキスパートアドバイザ3 Screens