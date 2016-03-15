コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

RSI trader v0.15 - MetaTrader 4のためのエキスパート

パブリッシュ済み:
制作者: TraderSeven

エキスパートアドバイザRSI trader v0.15です。RSインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7617

