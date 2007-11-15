Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI trader v0.15 - эксперт для MetaTrader 4
Автор: TraderSeven
Советник RSI trader v0.15. Использует индикатор RSI.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7617
RPM5_MT4_[ea]
Советник RPM5_MT4_[ea].Plan x
Советник plan x. Оставил как есть.
Russian20-hp1
Советник Russian20-hp1.MartingailExpert
Для открытия позиции советник использует показания индикатора, Stochastic, на 4-часовом таймфрейме, а дальше идёт наращивание по принципу мартингейла.