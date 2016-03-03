無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
CandleStop - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 874
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: CrushD
インディケータCandleStop
インディケータCandleStop
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7540
Custom Aroon Oscilator_v1
インディケータCustom Aroon Oscilator_v1valasholic13 v2.5
インディケータvalasholic13 v2.5
Dynamic Candle Timer
The indicator shows: the remaining time on each candle, the changing value of the Bid price, tick by tick, the relative price position of the Bid/Ask spread.Use MA to draw UpDown_Resistance
The indicator uses Move Average to draw the level line of up and down.