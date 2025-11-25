该脚本演示了在 MetaTrader 5 中创建几乎全部标准图形对象的过程。该脚本用于快速直观地测试 ObjectCreate() 函数和设置对象属性的相关方法，包括坐标、大小、字体、颜色和附加参数。

在活动图表上启动后，脚本会自动删除之前创建的对象，并创建一个在设置中选定的图形对象类型的新实例。

新创建的对象会突出显示，您可以立即调整其参考点或位置。

支持通过 InpObjectToCreate 输入参数选择任何标准类型（垂直线/水平线、通道、江恩工具和斐波那契工具、艾略特波、任意图形标签、图形用户界面元素等）。

每个对象都有单独的创建功能，可设置所有必要属性：时间戳、价格水平、斜率角度、方向、比例、文本、图像文件、大小、颜色和其他属性。

辅助程序 SetObjectDatePrice() 和 SetObjectCoordinates() 简化了图表中价格/时间和像素空间坐标的处理。

GetChartExtremums() 和 GetTime() 函数可根据图表的可见部分自动选择时间和价格坐标，从而节省用户手动输入数据的时间。

该演示包括创建用户界面对象：按钮、输入字段、图形标签和文本、图表对象、位图等。

该脚本可作为使用图形基元的培训示例，也可作为您自己的可视化工具、标记图形或在终端内创建灵活用户界面的基础。



