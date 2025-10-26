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Скрипт с примерами функций для создания графических объектов - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт демонстрирует создание практически всего набора стандартных графических объектов в MetaTrader 5. Он предназначен для быстрого визуального тестирования возможностей функции ObjectCreate() и сопутствующих методов настройки свойств объектов, включая координаты, размеры, шрифты, цвета и дополнительные параметры.
После запуска на активном графике скрипт автоматически удаляет ранее созданный скриптом объект и создаёт новый экземпляр выбранного в настройках типа графического объекта.
Дополнительно созданный объект выделяется, что позволяет сразу настроить его опорные точки или расположение.
- Поддерживается выбор любого стандартного типа через входной параметр InpObjectToCreate (вертикальные/горизонтальные линии, каналы, инструменты Ганна и Фибоначчи, волны Эллиота, произвольные графические метки, элементы GUI и т. д.).
- Для каждого объекта предусмотрена отдельная функция создания с установкой всех необходимых атрибутов: временные метки, уровни цен, углы наклона, направления, масштабы, тексты, файлы изображений, размеры, цвета и прочие свойства.
- Вспомогательные процедуры SetObjectDatePrice() и SetObjectCoordinates() упрощают работу с координатами в ценовом/временном и пиксельном пространствах графика.
- Функции GetChartExtremums() и GetTime() обеспечивают автоматический подбор временных и ценовых координат на основе видимой части графика, что избавляет пользователя от ручного ввода данных.
- Демонстрация включает создание объектов пользовательского интерфейса: кнопок, полей ввода, графических меток и текстов, объекта-графика, битмапов и пр.
Скрипт полезен в качестве обучающего примера по работе с графическими примитивами и может служить основой для собственных инструментов визуализации, разметки графиков или создания гибких пользовательских интерфейсов внутри терминала.
Склон линейной регрессииБар "Волна Вайс
WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.
CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.Linear Regression Value
Линейная регрессия Показатель стоимости