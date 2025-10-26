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Скрипт с примерами функций для создания графических объектов - скрипт для MetaTrader 5

Artyom Trishkin
Artyom Trishkin

Artyom Trishkin

4.2 (65)
Пишу скрипты, индикаторы, советники на mql5
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176 статей 23 кода 21 тема 19966 комментариев
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Рейтинг:
(7)
Опубликован:
\MQL5\Scripts\Objects\
ObjectCreate.mq5 (149.7 KB) просмотр
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Скрипт демонстрирует создание практически всего набора стандартных графических объектов в MetaTrader 5. Он предназначен для быстрого визуального тестирования возможностей функции ObjectCreate() и сопутствующих методов настройки свойств объектов, включая координаты, размеры, шрифты, цвета и дополнительные параметры.

После запуска на активном графике скрипт автоматически удаляет ранее созданный скриптом объект и создаёт новый экземпляр выбранного в настройках типа графического объекта. 
Дополнительно созданный объект выделяется, что позволяет сразу настроить его опорные точки или расположение.

  • Поддерживается выбор любого стандартного типа через входной параметр InpObjectToCreate (вертикальные/горизонтальные линии, каналы, инструменты Ганна и Фибоначчи, волны Эллиота, произвольные графические метки, элементы GUI и т. д.).
  • Для каждого объекта предусмотрена отдельная функция создания с установкой всех необходимых атрибутов: временные метки, уровни цен, углы наклона, направления, масштабы, тексты, файлы изображений, размеры, цвета и прочие свойства.
  • Вспомогательные процедуры SetObjectDatePrice() и SetObjectCoordinates() упрощают работу с координатами в ценовом/временном и пиксельном пространствах графика.
  • Функции GetChartExtremums() и GetTime() обеспечивают автоматический подбор временных и ценовых координат на основе видимой части графика, что избавляет пользователя от ручного ввода данных.
  • Демонстрация включает создание объектов пользовательского интерфейса: кнопок, полей ввода, графических меток и текстов, объекта-графика, битмапов и пр.

Скрипт полезен в качестве обучающего примера по работе с графическими примитивами и может служить основой для собственных инструментов визуализации, разметки графиков или создания гибких пользовательских интерфейсов внутри терминала.



Linear Regression Slope Linear Regression Slope

Склон линейной регрессии

Бар "Волна Вайс Бар "Волна Вайс

WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.

Close All Orders Close All Orders

CloseAllOrders - это мощный и удобный советник, созданный для упрощения управления торговлей в MetaTrader 5. С помощью интуитивно понятного кнопочного интерфейса прямо на вашем графике вы можете мгновенно закрыть все рыночные позиции и отложенные ордера одним щелчком мыши.

Linear Regression Value Linear Regression Value

Линейная регрессия Показатель стоимости