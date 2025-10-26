Скрипт демонстрирует создание практически всего набора стандартных графических объектов в MetaTrader 5. Он предназначен для быстрого визуального тестирования возможностей функции ObjectCreate() и сопутствующих методов настройки свойств объектов, включая координаты, размеры, шрифты, цвета и дополнительные параметры.

После запуска на активном графике скрипт автоматически удаляет ранее созданный скриптом объект и создаёт новый экземпляр выбранного в настройках типа графического объекта.

Дополнительно созданный объект выделяется, что позволяет сразу настроить его опорные точки или расположение.

Поддерживается выбор любого стандартного типа через входной параметр InpObjectToCreate (вертикальные/горизонтальные линии, каналы, инструменты Ганна и Фибоначчи, волны Эллиота, произвольные графические метки, элементы GUI и т. д.).

Для каждого объекта предусмотрена отдельная функция создания с установкой всех необходимых атрибутов: временные метки, уровни цен, углы наклона, направления, масштабы, тексты, файлы изображений, размеры, цвета и прочие свойства.

Вспомогательные процедуры SetObjectDatePrice() и SetObjectCoordinates() упрощают работу с координатами в ценовом/временном и пиксельном пространствах графика.

Функции GetChartExtremums() и GetTime() обеспечивают автоматический подбор временных и ценовых координат на основе видимой части графика, что избавляет пользователя от ручного ввода данных.

Демонстрация включает создание объектов пользовательского интерфейса: кнопок, полей ввода, графических меток и текстов, объекта-графика, битмапов и пр.

Скрипт полезен в качестве обучающего примера по работе с графическими примитивами и может служить основой для собственных инструментов визуализации, разметки графиков или создания гибких пользовательских интерфейсов внутри терминала.



