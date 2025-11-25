Le script démontre la création de la quasi-totalité des objets graphiques standard de MetaTrader 5. Il est destiné à tester rapidement la fonction ObjectCreate() et les méthodes connexes de définition des propriétés des objets, y compris les coordonnées, les tailles, les polices, les couleurs et les paramètres supplémentaires.

Après l'avoir lancé sur le graphique actif, le script supprime automatiquement l'objet précédemment créé et crée une nouvelle instance du type d'objet graphique sélectionné dans les paramètres.

L'objet nouvellement créé est mis en évidence, ce qui vous permet d'ajuster immédiatement ses points de référence ou son emplacement.

La sélection de tout type standard via le paramètre d'entrée InpObjectToCreate est prise en charge (lignes verticales/horizontales, canaux, outils Gann et Fibonacci, vagues Elliot, étiquettes graphiques arbitraires, éléments de l'interface graphique, etc.)

Une fonction de création distincte est fournie pour chaque objet, avec la définition de tous les attributs nécessaires : horodatages, niveaux de prix, angles de pente, directions, échelles, textes, fichiers d'images, tailles, couleurs et autres propriétés.

Les procédures auxiliaires SetObjectDatePrice() et SetObjectCoordinates() simplifient le travail avec les coordonnées dans les espaces prix/temps et pixels du graphique.

Les fonctions GetChartExtremums() et GetTime() permettent de sélectionner automatiquement les coordonnées de temps et de prix sur la base de la partie visible du graphique, ce qui évite à l'utilisateur de saisir manuellement des données.

La démo comprend la création d'objets d'interface utilisateur : boutons, champs de saisie, étiquettes et textes graphiques, objets graphiques, bitmaps, etc.

Le script est utile comme exemple de formation au travail avec des primitives graphiques et peut servir de base à vos propres outils de visualisation, au marquage de graphiques ou à la création d'interfaces utilisateur flexibles à l'intérieur du terminal.



