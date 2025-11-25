Kod, MetaTrader 5'te neredeyse tüm standart grafik nesne setinin oluşturulmasını gösterir. ObjectCreate() fonksiyonunun ve koordinatlar, boyutlar, yazı tipleri, renkler ve ek parametreler dahil olmak üzere nesne özelliklerini ayarlamaya yönelik ilgili yöntemlerin hızlı görsel testi için tasarlanmıştır.

Aktif grafikte başlatıldıktan sonra, komut dosyası önceden oluşturulmuş nesneyi otomatik olarak siler ve ayarlarda seçilen grafik nesne türünün yeni bir örneğini oluşturur.

Ek olarak oluşturulan nesne vurgulanır, bu da referans noktalarını veya konumunu hemen ayarlamanıza olanak tanır.

InpObjectToCreate giriş parametresi aracılığıyla herhangi bir standart türün seçimi desteklenir (dikey/yatay çizgiler, kanallar, Gann ve Fibonacci araçları, Elliot dalgaları, rastgele grafik etiketler, GUI öğeleri, vb.)

Her nesne için gerekli tüm özelliklerin ayarlandığı ayrı bir oluşturma işlevi sağlanır: zaman damgaları, fiyat seviyeleri, eğim açıları, yönler, ölçekler, metinler, görüntü dosyaları, boyutlar, renkler ve diğer özellikler.

SetObjectDatePrice() ve SetObjectCoordinates() yardımcı prosedürleri, grafiğin fiyat/zaman ve piksel alanlarındaki koordinatlarla çalışmayı basitleştirir.

GetChartExtremums() ve GetTime() fonksiyonları, grafiğin görünür kısmına dayalı olarak zaman ve fiyat koordinatlarının otomatik olarak seçilmesini sağlayarak kullanıcıyı manuel veri girişinden kurtarır.

Demo, kullanıcı arayüzü nesnelerinin oluşturulmasını içerir: düğmeler, giriş alanları, grafik etiketler ve metinler, grafik nesnesi, bitmapler vb.

Komut dosyası, grafik ilkellerle çalışma konusunda bir eğitim örneği olarak kullanışlıdır ve kendi görselleştirme araçlarınız için bir temel oluşturabilir, grafikleri işaretleyebilir veya terminal içinde esnek kullanıcı arayüzleri oluşturabilir.



