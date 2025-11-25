Unisciti alla nostra fan page
Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici - script per MetaTrader 5
Lo script dimostra la creazione di quasi l'intero set di oggetti grafici standard di MetaTrader 5. È destinato a un rapido test visivo della funzione ObjectCreate() e dei relativi metodi di impostazione delle proprietà degli oggetti, tra cui coordinate, dimensioni, font, colori e parametri aggiuntivi.
Dopo averlo lanciato sul grafico attivo, lo script cancella automaticamente l'oggetto creato in precedenza e crea una nuova istanza del tipo di oggetto grafico selezionato nelle impostazioni.
L'oggetto creato in aggiunta è evidenziato, il che consente di regolare immediatamente i suoi punti di riferimento o la sua posizione.
- È supportata la selezione di qualsiasi tipo di oggetto standard tramite il parametro di input InpObjectToCreate (linee verticali/orizzontali, canali, strumenti Gann e Fibonacci, onde Elliot, etichette grafiche arbitrarie, elementi GUI, ecc.)
- Per ogni oggetto è prevista una funzione di creazione separata con l'impostazione di tutti gli attributi necessari: timestamp, livelli di prezzo, angoli di inclinazione, direzioni, scale, testi, file di immagini, dimensioni, colori e altre proprietà.
- Le procedure ausiliarie SetObjectDatePrice() e SetObjectCoordinates() semplificano il lavoro con le coordinate negli spazi prezzo/tempo e pixel del grafico.
- Le funzioni GetChartExtremums() e GetTime() consentono di selezionare automaticamente le coordinate di tempo e prezzo in base alla parte visibile del grafico, risparmiando all'utente l'inserimento manuale dei dati.
- La demo include la creazione di oggetti dell'interfaccia utente: pulsanti, campi di input, etichette e testi grafici, oggetti del grafico, bitmap, ecc.
Lo script è utile come esempio di addestramento al lavoro con le primitive grafiche e può servire come base per i propri strumenti di visualizzazione, per la marcatura dei grafici o per la creazione di interfacce utente flessibili all'interno del terminale.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65311
