Script con funzioni di esempio per la creazione di oggetti grafici - script per MetaTrader 5

\MQL5\Scripts\Objects\
ObjectCreate.mq5
Lo script dimostra la creazione di quasi l'intero set di oggetti grafici standard di MetaTrader 5. È destinato a un rapido test visivo della funzione ObjectCreate() e dei relativi metodi di impostazione delle proprietà degli oggetti, tra cui coordinate, dimensioni, font, colori e parametri aggiuntivi.

Dopo averlo lanciato sul grafico attivo, lo script cancella automaticamente l'oggetto creato in precedenza e crea una nuova istanza del tipo di oggetto grafico selezionato nelle impostazioni.
L'oggetto creato in aggiunta è evidenziato, il che consente di regolare immediatamente i suoi punti di riferimento o la sua posizione.

  • È supportata la selezione di qualsiasi tipo di oggetto standard tramite il parametro di input InpObjectToCreate (linee verticali/orizzontali, canali, strumenti Gann e Fibonacci, onde Elliot, etichette grafiche arbitrarie, elementi GUI, ecc.)
  • Per ogni oggetto è prevista una funzione di creazione separata con l'impostazione di tutti gli attributi necessari: timestamp, livelli di prezzo, angoli di inclinazione, direzioni, scale, testi, file di immagini, dimensioni, colori e altre proprietà.
  • Le procedure ausiliarie SetObjectDatePrice() e SetObjectCoordinates() semplificano il lavoro con le coordinate negli spazi prezzo/tempo e pixel del grafico.
  • Le funzioni GetChartExtremums() e GetTime() consentono di selezionare automaticamente le coordinate di tempo e prezzo in base alla parte visibile del grafico, risparmiando all'utente l'inserimento manuale dei dati.
  • La demo include la creazione di oggetti dell'interfaccia utente: pulsanti, campi di input, etichette e testi grafici, oggetti del grafico, bitmap, ecc.

Lo script è utile come esempio di addestramento al lavoro con le primitive grafiche e può servire come base per i propri strumenti di visualizzazione, per la marcatura dei grafici o per la creazione di interfacce utente flessibili all'interno del terminale.



Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/65311

IncSuArray di buste IncSuArray di buste

La classe CEnvelopesOnArray è progettata per calcolare i valori degli indicatori Envelopes per buffer di indicatori.

IncBandsOnArray IncBandsOnArray

La classe CBandsOnArray è progettata per calcolare le Bollinger Bands® (BB) utilizzando il buffer dell'indicatore.

Linee di tendenza orizzontali Linee di tendenza orizzontali

Versione MT5 dell'indicatore https://www.mql5.com/ru/code/25465

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).