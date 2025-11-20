私たちのファンページに参加してください
あるブローカーのタイムゾーンから別のブローカーのタイムゾーンにサーバーの時間（保存されているバー、ティック、または経済カレンダーのイベントの時間）を変換する簡易関数です。
//+------------------------------------------------------------------+ //| ブローカーのタイムゾーンから別のタイムゾーンにサーバー時間を変換する。 //+------------------------------------------------------------------+ datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, // 変換元サーバーの時刻 const int sourceOffsetUTC = 0, // ソースサーバーの標準（冬）UTCオフセット（秒単位 const int destinationOffsetUTC = 0, // 宛先サーバーの標準（冬）UTCオフセット（秒 ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, // ソースサーバーのサマータイムスケジュール ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE // 宛先サーバーの夏時間スケジュール )
変換元サーバーと変換先サーバーの夏時間スケジュール（米国、EU、またはスケジュールなし）を識別できるようにするには、このスクリプトを使用できます。https://www.mql5.com/ja/code/48650
この関数は、ほとんどのプログラミング言語（例えばJavaScript）で使用されている標準的なオフセット表記を採用しています。この表記法では、正のタイムゾーン(GMT+3など)は正のオフセット(+10800など)に対応し、負のタイムゾーンは 負のオフセットに 対応します。
これはMQL5組み込みの TimeGMTOffset()関数の 逆で、正のタイムゾーンは 負のオフセット （-10800など）、負のタイムゾーンは 正のオフセットで 表します。
より多くの機能を備えた完全なライブラリ（TimeZoneInfo.mqh）は、こちらでご覧いただけます。https://www.mql5.com/ja/code/48419
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65102
