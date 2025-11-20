あるブローカーのタイムゾーンから別のブローカーのタイムゾーンにサーバーの時間（保存されているバー、ティック、または経済カレンダーのイベントの時間）を変換する簡易関数です。

datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, const int sourceOffsetUTC = 0 , const int destinationOffsetUTC = 0 , ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE )

変換元サーバーと変換先サーバーの夏時間スケジュール（米国、EU、またはスケジュールなし）を識別できるようにするには、このスクリプトを使用できます。https://www.mql5.com/ja/code/48650

この関数は、ほとんどのプログラミング言語（例えばJavaScript）で使用されている標準的なオフセット表記を採用しています。この表記法では、正のタイムゾーン(GMT+3など)は正のオフセット(+10800など)に対応し、負のタイムゾーンは 負のオフセットに 対応します。

これはMQL5組み込みの TimeGMTOffset()関数の 逆で、正のタイムゾーンは 負のオフセット （-10800など）、負のタイムゾーンは 正のオフセットで 表します。

これは関数を実行したサンプルです：





出力です：





より多くの機能を備えた完全なライブラリ（TimeZoneInfo.mqh）は、こちらでご覧いただけます。https://www.mql5.com/ja/code/48419