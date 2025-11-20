CodeBaseKategorien
ConvertServerTime - Bibliothek für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Hier ist eine vereinfachte Funktion zur Konvertierung von Serverzeiten (auch gespeicherte Zeiten von Balken, Ticks oder wirtschaftlichen Kalenderereignissen) von der Zeitzone eines Brokers in eine andere.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Serverzeit von einer Zeitzone des Brokers in eine andere umrechnen.
//+------------------------------------------------------------------+
datetime  ConvertServerTime(
   const datetime   aTime,                             // Zeit des Ausgangsservers zum Konvertieren
   const int        sourceOffsetUTC = 0,               // Quellserver Standard (Winter) UTC-Offset in Sekunden
   const int        destinationOffsetUTC = 0,          // Zielserver Standard (Winter) UTC Offset in Sekunden
   ENUM_RULE_DST    sourceRuleDST = DST_NONE,          // Quellserver Sommerzeitplan
   ENUM_RULE_DST    destinationRuleDST = DST_NONE      // Zielserver Sommerzeitplan
  )

Um die Sommerzeit für den Quell- und den Zielserver zu ermitteln (US, EU oder kein Zeitplan), können Sie dieses Skript verwenden https://www.mql5.com/de/code/48650

Diese Funktion übernimmt die Standard-Offset-Notation, die in den meisten Programmiersprachen (z. B. JavaScript) verwendet wird. In dieser Konvention entsprechen positive Zeitzonen (wie GMT+3) positiven Offsets (z. B. +10800), während negative Zeitzonen negativen Offsets entsprechen.

Beachten Sie, dass dies die Umkehrung der in MQL5 eingebauten Funktion TimeGMTOffset() ist, die positive Zeitzonen mit negativen Offsets (z. B. -10800) und negative Zeitzonen mit positiven Offsets darstellt.

Dies ist ein Beispiel für die Ausführung der Funktion:


Die Ausgabe:


Die vollständige Bibliothek(TimeZoneInfo.mqh) mit weiteren Funktionen finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/code/48419

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/65102

