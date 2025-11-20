Hier ist eine vereinfachte Funktion zur Konvertierung von Serverzeiten (auch gespeicherte Zeiten von Balken, Ticks oder wirtschaftlichen Kalenderereignissen) von der Zeitzone eines Brokers in eine andere.

datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, const int sourceOffsetUTC = 0 , const int destinationOffsetUTC = 0 , ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE )

Um die Sommerzeit für den Quell- und den Zielserver zu ermitteln (US, EU oder kein Zeitplan), können Sie dieses Skript verwenden https://www.mql5.com/de/code/48650

Diese Funktion übernimmt die Standard-Offset-Notation, die in den meisten Programmiersprachen (z. B. JavaScript) verwendet wird. In dieser Konvention entsprechen positive Zeitzonen (wie GMT+3) positiven Offsets (z. B. +10800), während negative Zeitzonen negativen Offsets entsprechen.

Beachten Sie, dass dies die Umkehrung der in MQL5 eingebauten Funktion TimeGMTOffset() ist, die positive Zeitzonen mit negativen Offsets (z. B. -10800) und negative Zeitzonen mit positiven Offsets darstellt.

Dies ist ein Beispiel für die Ausführung der Funktion:





Die Ausgabe:





Die vollständige Bibliothek(TimeZoneInfo.mqh) mit weiteren Funktionen finden Sie hier. https://www. mql5.com/en/code/48419