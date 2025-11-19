無料でロボットをダウンロードする方法を見る
KSU_martin - MetaTrader 5のためのエキスパート
Expert Advisorに注目したいと思います。
注文がオープンされると、Expert Advisorは指定されたグリッドに従って追加注文を発注します。また、RSIとCCIの2つのインジケーターによるグリッド配置を設定することもできますが、グリッドステップで設定します。つまり、グリッド+シグナルです。
利益確定、または利益＋MA反転でポジションを決済します。
売りと買いを別々に決済することも、シリーズ全体を一緒に決済することも可能です。
また、彼自身がシグナルによって取引することもできる。
コードの誤りを見つけたり、最適化の手助けをしてくれる人がいれば、うれしい。
