ポケットに対して
エキスパート

KSU_martin - MetaTrader 5のためのエキスパート

Expert Advisorに注目したいと思います。

注文がオープンされると、Expert Advisorは指定されたグリッドに従って追加注文を発注します。また、RSIとCCIの2つのインジケーターによるグリッド配置を設定することもできますが、グリッドステップで設定します。つまり、グリッド+シグナルです。

利益確定、または利益＋MA反転でポジションを決済します。

売りと買いを別々に決済することも、シリーズ全体を一緒に決済することも可能です。

また、彼自身がシグナルによって取引することもできる。


コードの誤りを見つけたり、最適化の手助けをしてくれる人がいれば、うれしい。


元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/32243

