削除済み | Japanese
ビュー:
24
評価:
(4)
パブリッシュ済み:
ボリンジャーバンド・スクイーズ - 嵐の前の静けさ

ボリンジャーバンド・スクイーズは、ボリンジャーバンド・インディケータを使用する際、最も強力で需要の高いシグナルの1つです。ボリンジャーバンドスクイーズは、市場のボラティリティが低い時期が終わろうとしていることを示し、大幅な値動きを予感させます。


1.ボリンジャーバンドとは？

  • 3本の線で構成されるテクニカル分析指標：

    • ミドルバンド：20期間の単純移動平均（SMA）。

    • アッパーバンド：ミドルバンド＋（2×標準偏差）。

    • 下限バンド：ミドルバンド - (2 x 標準偏差)。

  • 上限バンドと下限バンドは、市場のボラティリティに応じて拡大・縮小する。

2.スクイーズはいつ起こるのか？

ボリンジャーバンド・スクイーズは、上限バンドと下限バンドが収縮し、接近したときに発生します。これは以下のことを示します：

  • 市場が「統合」または静穏期にある。

  • 価格変動が極めて小さい。

  • 買い圧力と売り圧力が均衡している。

視覚的には、バンドがきつく巻いている様子はスクイーズに似ており、市場のエネルギーと緊張を圧縮している。

3.意味：大きな動きを予測

「スクイーズがきつくなればなるほど、相場は大きく動く。スクイーズの後、バンドが再び拡大し始めたら、それは明確なシグナルです：

  • 調整局面は終わった。

  • 新しい強いトレンドが始まろうとしている。

  • 価格は勢いよく取引レンジを「ブレイクアウト」する。

重要な注意事項

  • スクイーズはボラティリティの高い動きが間近に迫っていることを警告するだけで、方向性を予測するものではありません。

  • ブレイクアウトの方向性（上昇または下降）は、以下の方法で確認する必要があります：

    • 取引量の急増。

    • その他のテクニカルシグナル（ローソク足パターン、RSIなど）。

要約すると、ボリンジャーバンド・スクイーズは、市場が "嵐の前の静けさ "にあるときを見極めるための優れたツールです。スクイーズを見つけたら、トレーダーは大幅な値動きに備えるべきです。


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65117

