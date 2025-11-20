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ConvertServerTime - библиотека для MetaTrader 5

amrali
amrali

amrali

45 кодов 10 тем 1053 комментария
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Вот упрощенная функция для преобразования времени сервера (также хранящегося времени баров, тиков или событий экономического календаря) из одного часового пояса брокера в другой.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Переведите время сервера из одного часового пояса брокера в другой.|
//+------------------------------------------------------------------+
datetime  ConvertServerTime(
   const datetime   aTime,                             // время сервера-источника для преобразования
   const int        sourceOffsetUTC = 0,               // стандартное (зимнее) смещение сервера-источника по UTC в секундах
   const int        destinationOffsetUTC = 0,          // стандартное (зимнее) смещение сервера назначения по UTC в секундах
   ENUM_RULE_DST    sourceRuleDST = DST_NONE,          // сервер-источник расписания перехода на летнее время
   ENUM_RULE_DST    destinationRuleDST = DST_NONE      // Расписание перехода на летнее время на сервере назначения
  )

Для определения графика DST для исходного и конечного серверов (США, ЕС или без графика) вы можете использовать этот скрипт https://www.mql5.com/ru/code/48650.

В этой функции используется стандартная нотация смещения, применяемая в большинстве языков программирования (например, JavaScript). В этой системе положительные часовые пояса (например, GMT+3) соответствуют положительным смещениям (например, +10800), а отрицательные часовые пояса - отрицательным смещениям.

Обратите внимание, что это обратная функция встроенной в MQL5 функции TimeGMTOffset(), которая представляет положительные часовые пояса с отрицательным смещением (например, -10800), а отрицательные - с положительным.

Это пример выполнения функции:


Выходные данные:


Полную библиотеку(TimeZoneInfo.mqh) с дополнительными возможностями можно найти здесь. https://www. mql5.com/en/code/48419

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65102

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