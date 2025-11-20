Вот упрощенная функция для преобразования времени сервера (также хранящегося времени баров, тиков или событий экономического календаря) из одного часового пояса брокера в другой.

datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, const int sourceOffsetUTC = 0 , const int destinationOffsetUTC = 0 , ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE )

Для определения графика DST для исходного и конечного серверов (США, ЕС или без графика) вы можете использовать этот скрипт https://www.mql5.com/ru/code/48650.

В этой функции используется стандартная нотация смещения, применяемая в большинстве языков программирования (например, JavaScript). В этой системе положительные часовые пояса (например, GMT+3) соответствуют положительным смещениям (например, +10800), а отрицательные часовые пояса - отрицательным смещениям.

Обратите внимание, что это обратная функция встроенной в MQL5 функции TimeGMTOffset(), которая представляет положительные часовые пояса с отрицательным смещением (например, -10800), а отрицательные - с положительным.

Это пример выполнения функции:





Выходные данные:





Полную библиотеку(TimeZoneInfo.mqh) с дополнительными возможностями можно найти здесь. https://www. mql5.com/en/code/48419