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ConvertServerTime - библиотека для MetaTrader 5
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Вот упрощенная функция для преобразования времени сервера (также хранящегося времени баров, тиков или событий экономического календаря) из одного часового пояса брокера в другой.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Переведите время сервера из одного часового пояса брокера в другой.| //+------------------------------------------------------------------+ datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, // время сервера-источника для преобразования const int sourceOffsetUTC = 0, // стандартное (зимнее) смещение сервера-источника по UTC в секундах const int destinationOffsetUTC = 0, // стандартное (зимнее) смещение сервера назначения по UTC в секундах ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, // сервер-источник расписания перехода на летнее время ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE // Расписание перехода на летнее время на сервере назначения )
Для определения графика DST для исходного и конечного серверов (США, ЕС или без графика) вы можете использовать этот скрипт https://www.mql5.com/ru/code/48650.
В этой функции используется стандартная нотация смещения, применяемая в большинстве языков программирования (например, JavaScript). В этой системе положительные часовые пояса (например, GMT+3) соответствуют положительным смещениям (например, +10800), а отрицательные часовые пояса - отрицательным смещениям.
Обратите внимание, что это обратная функция встроенной в MQL5 функции TimeGMTOffset(), которая представляет положительные часовые пояса с отрицательным смещением (например, -10800), а отрицательные - с положительным.
Это пример выполнения функции:
Выходные данные:
Полную библиотеку(TimeZoneInfo.mqh) с дополнительными возможностями можно найти здесь. https://www. mql5.com/en/code/48419
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/65102
Он сигнализирует о том, что период низкой волатильности на рынке скоро закончится, предвещая значительное движение цены.MACD Histogram MC
Гистограмма MACD
Этот блок кода перебирает все открытые позиции и делает трейлинг на основе цен Ask и Bid.Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
Этот блок кода обнаруживает новый бар или новую свечу, когда он получен.