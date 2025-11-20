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这里有一个简化函数，用于将服务器时间（也包括条形图、刻度线或经济日历事件的存储时间）从一个经纪商的时区转换到另一个经纪商的时区。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 将服务器时间从一个代理的时区转换到另一个代理的时区。 //+------------------------------------------------------------------+ datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, // 源服务器时间转换 const int sourceOffsetUTC = 0, // 源服务器标准（冬季）UTC 偏移，以秒为单位 const int destinationOffsetUTC = 0, // 目标服务器标准（冬季）UTC 偏移，以秒为单位 ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, // 源服务器日光节约时间表 ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE // 目的地服务器日光节约时间表 )
为了能够识别源服务器和目标服务器的 DST 计划（美国、欧盟或无计划），可以使用该脚本https://www.mql5.com/zh/code/48650。
该函数采用了大多数编程语言（如 JavaScript）中使用的标准偏移符号。在此约定中，正时区（如GMT+3）对应正偏移量（如+10800），负时区 对应负偏移量。
请注意，这与 MQL5 内置的 TimeGMTOffset()函数 相反，后者用负偏移量 表示正时区（例如：-10800），用正偏移量 表示负时区。
这是运行该函数的示例：
输出：
完整的函数库（TimeZoneInfo.mqh）具有更多的功能，请访问https://www.mql5.com/zh/code/48419。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/65102
Bollinger Bands Squeeze
它预示着市场低波动期即将结束，预示着价格将大幅波动。KSU_martin
关闭马丁格尔交易
Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)
该代码块循环浏览所有已开仓头寸，并根据卖出价和买入价进行追踪。Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
该代码块在收到新条形图或新蜡烛图时进行检测。