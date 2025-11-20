这里有一个简化函数，用于将服务器时间（也包括条形图、刻度线或经济日历事件的存储时间）从一个经纪商的时区转换到另一个经纪商的时区。

datetime ConvertServerTime( const datetime aTime, const int sourceOffsetUTC = 0 , const int destinationOffsetUTC = 0 , ENUM_RULE_DST sourceRuleDST = DST_NONE, ENUM_RULE_DST destinationRuleDST = DST_NONE )

为了能够识别源服务器和目标服务器的 DST 计划（美国、欧盟或无计划），可以使用该脚本https://www.mql5.com/zh/code/48650。

该函数采用了大多数编程语言（如 JavaScript）中使用的标准偏移符号。在此约定中，正时区（如GMT+3）对应正偏移量（如+10800），负时区 对应负偏移量。

请注意，这与 MQL5 内置的 TimeGMTOffset()函数 相反，后者用负偏移量 表示正时区（例如：-10800），用正偏移量 表示负时区。

这是运行该函数的示例：





输出：





完整的函数库（TimeZoneInfo.mqh）具有更多的功能，请访问https://www.mql5.com/zh/code/48419。