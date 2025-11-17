無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ローソク足分析レポート - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 24
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このスクリプトはローソク足分析を行うために設計されています：
- データ取得: スクリプトは、実行中の金融商品の始値、終値、高値、安値のローソク足を取得します。
- ローソク足の分類： 始値と終値の関係から、各ローソク足を強気、弱気、中立に分類します。
- 振幅計算： 各ローソク足の振幅（高値と安値の差）を計算し、強気と弱気の平均振幅を計算します。
- ハイライト・ローソク足の識別： 強気ローソク足と弱気ローソク足の両方について、最も重要な5つのローソク足（最も高い振幅）を識別します。
- レポート作成： 強気、弱気、中立のローソク足の数、平均振幅、最も重要なローソク足を含むレポートを作成します。
- チャートの解説： 生成されたレポートを金融商品のチャート上に解説として表示し、ユーザーが実行された分析を簡単に視覚化できるようにします。
要約すると、このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布と振幅を理解するのに役立ち、タイムフレームや特定のシンボルによって使用されるテイクプロフィットやストップロスなど、情報に基づいた取引判断を下すのに役立ちます。
MetaQuotes Ltdによってスペイン語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/es/code/49150
Indicator loader for strategy testing
ストラテジーテスターで最大4つのインジケーターを同時にテストするシステムZigzag Custom Timeframe
LTFチャート上にHTFジグザグを表示するために、時間枠を入力する古典的なジグザグです。
Adaptive Moving Average (AMA)
適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。Accelerator Oscillator (AC)
アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。