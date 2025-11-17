コードベースセクション
ローソク足分析レポート - MetaTrader 5のためのスクリプト

Enrique Enguix | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
24
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
このスクリプトはローソク足分析を行うために設計されています：

  1. データ取得: スクリプトは、実行中の金融商品の始値、終値、高値、安値のローソク足を取得します。
  2. ローソク足の分類： 始値と終値の関係から、各ローソク足を強気、弱気、中立に分類します。
  3. 振幅計算： 各ローソク足の振幅（高値と安値の差）を計算し、強気と弱気の平均振幅を計算します。
  4. ハイライト・ローソク足の識別： 強気ローソク足と弱気ローソク足の両方について、最も重要な5つのローソク足（最も高い振幅）を識別します。
  5. レポート作成： 強気、弱気、中立のローソク足の数、平均振幅、最も重要なローソク足を含むレポートを作成します。
  6. チャートの解説： 生成されたレポートを金融商品のチャート上に解説として表示し、ユーザーが実行された分析を簡単に視覚化できるようにします。

要約すると、このスクリプトは、トレーダーが特定の期間におけるローソク足の分布と振幅を理解するのに役立ち、タイムフレームや特定のシンボルによって使用されるテイクプロフィットやストップロスなど、情報に基づいた取引判断を下すのに役立ちます。

キャンドル分析例

    MetaQuotes Ltdによってスペイン語から翻訳されました。
    元のコード: https://www.mql5.com/es/code/49150

