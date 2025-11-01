Rejoignez notre page de fans
Candle Move - indicateur pour MetaTrader 5
Caractéristiques principales :
Double affichage : Calcule et affiche automatiquement les variations de prix en pips (sous la bougie) et en pourcentage (au-dessus de la bougie).
Deux modes de mesure :
Close-to-Close (par défaut) : Compare le prix de clôture de la bougie actuelle à la clôture de la bougie précédente pour mesurer la volatilité inter-bougies.
Close-to-Open : Compare les prix de clôture et d'ouverture de la même bougie pour mesurer sa taille.
Personnalisation flexible : Changez facilement les couleurs pour les gains/pertes et définissez un seuil minimum de pip ( PipsLimit ) pour filtrer les mouvements insignifiants.
Performance optimisée : Limitez le nombre de barres historiques à traiter ( MaxBars ) pour garantir le bon fonctionnement de l'indicateur.
Paramètres d'entrée :
CloseToClose : Régler à true pour comparer avec la bougie précédente, ou false pour mesurer la bougie actuelle.
PipsLimit : N'affiche l'information que si la bougie se déplace de plus de ce nombre de pips.
DisplayLossColor : Couleur pour les baisses de prix.
DisplayGainColor : Couleur pour les gains de prix.
MaxBars : Le nombre maximum de barres passées que l'indicateur va calculer.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64360
