Caractéristiques principales :

Double affichage : Calcule et affiche automatiquement les variations de prix en pips (sous la bougie) et en pourcentage (au-dessus de la bougie).

Deux modes de mesure : Close-to-Close (par défaut) : Compare le prix de clôture de la bougie actuelle à la clôture de la bougie précédente pour mesurer la volatilité inter-bougies.

Close-to-Open : Compare les prix de clôture et d'ouverture de la même bougie pour mesurer sa taille.

Personnalisation flexible : Changez facilement les couleurs pour les gains/pertes et définissez un seuil minimum de pip ( PipsLimit ) pour filtrer les mouvements insignifiants.