Duy Van Nguy
Publié:
Caractéristiques principales :

  • Double affichage : Calcule et affiche automatiquement les variations de prix en pips (sous la bougie) et en pourcentage (au-dessus de la bougie).

  • Deux modes de mesure :

    • Close-to-Close (par défaut) : Compare le prix de clôture de la bougie actuelle à la clôture de la bougie précédente pour mesurer la volatilité inter-bougies.

    • Close-to-Open : Compare les prix de clôture et d'ouverture de la même bougie pour mesurer sa taille.

  • Personnalisation flexible : Changez facilement les couleurs pour les gains/pertes et définissez un seuil minimum de pip ( PipsLimit ) pour filtrer les mouvements insignifiants.

  • Performance optimisée : Limitez le nombre de barres historiques à traiter ( MaxBars ) pour garantir le bon fonctionnement de l'indicateur.

Paramètres d'entrée :

  • CloseToClose : Régler à true pour comparer avec la bougie précédente, ou false pour mesurer la bougie actuelle.

  • PipsLimit : N'affiche l'information que si la bougie se déplace de plus de ce nombre de pips.

  • DisplayLossColor : Couleur pour les baisses de prix.

  • DisplayGainColor : Couleur pour les gains de prix.

  • MaxBars : Le nombre maximum de barres passées que l'indicateur va calculer.


Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/64360

