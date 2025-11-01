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Candle Move - индикатор для MetaTrader 5
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Ключевые особенности:
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Двойной дисплей: Автоматически рассчитывает и показывает изменения цены как в пунктах (под свечой), так и в процентах (над свечой).
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Два режима измерения:
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Close-to-Close (по умолчанию): Сравнивает цену закрытия текущей свечи с ценой закрытия предыдущей свечи для измерения межсвечной волатильности.
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Close-to-Open (по умолчанию): Сравнивает цены закрытия и открытия одной и той же свечи для измерения размера ее тела.
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Гибкая настройка: Легко меняйте цвета для прибылей/убытков и устанавливайте минимальный порог пунктов (PipsLimit) для отсеивания незначительных движений.
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Оптимизированная производительность: Ограничьте количество обрабатываемых исторических баров (MaxBars), чтобы обеспечить бесперебойную работу индикатора.
Входные параметры:
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CloseToClose : Установите значение true для сравнения с предыдущей свечой, или false для измерения текущей свечи.
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PipsLimit : Отображает информацию только в том случае, если свеча движется более чем на указанное количество пунктов.
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DisplayLossColor : Цвет для падений цены.
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DisplayGainColor : Цвет для роста цены.
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MaxBars : Максимальное количество прошлых баров, которые будет рассчитывать индикатор.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64360
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