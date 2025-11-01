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Индикаторы

Candle Move - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Ключевые особенности:

  • Двойной дисплей: Автоматически рассчитывает и показывает изменения цены как в пунктах (под свечой), так и в процентах (над свечой).

  • Два режима измерения:

    • Close-to-Close (по умолчанию): Сравнивает цену закрытия текущей свечи с ценой закрытия предыдущей свечи для измерения межсвечной волатильности.

    • Close-to-Open (по умолчанию): Сравнивает цены закрытия и открытия одной и той же свечи для измерения размера ее тела.

  • Гибкая настройка: Легко меняйте цвета для прибылей/убытков и устанавливайте минимальный порог пунктов (PipsLimit) для отсеивания незначительных движений.

  • Оптимизированная производительность: Ограничьте количество обрабатываемых исторических баров (MaxBars), чтобы обеспечить бесперебойную работу индикатора.

Входные параметры:

  • CloseToClose : Установите значение true для сравнения с предыдущей свечой, или false для измерения текущей свечи.

  • PipsLimit : Отображает информацию только в том случае, если свеча движется более чем на указанное количество пунктов.

  • DisplayLossColor : Цвет для падений цены.

  • DisplayGainColor : Цвет для роста цены.

  • MaxBars : Максимальное количество прошлых баров, которые будет рассчитывать индикатор.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/64360

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