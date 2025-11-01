Простой, но эффективный индикатор RSI, который отслеживает условия перекупленности и перепроданности на любом инструменте и таймфрейме. Отправляет мгновенные оповещения в виде всплывающих и мобильных уведомлений, когда RSI пересекает установленные вами пороги.

Скользящие средние бесполезны. На самом деле, некоторые утверждают, что лучший способ потерять деньги для новичка - это стратегии пересечения MA-Price. Но возможно ли заставить их работать?