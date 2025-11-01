Kod TabanıBölümler
Candle Move - MetaTrader 5 için gösterge

Temel Özellikler:

  • Çift Ekran: Fiyat değişikliklerini hem pip (mumun altında) hem de yüzde (mumun üstünde) olarak otomatik olarak hesaplar ve gösterir.

  • İki Ölçüm Modu:

    • Kapanışa Yakın (varsayılan): Mumlar arası oynaklığı ölçmek için mevcut mumun kapanış fiyatını bir önceki mumun kapanış fiyatıyla karşılaştırır.

    • Yakın-Açık: Gövde boyutunu ölçmek için aynı mumun kapanış ve açılış fiyatlarını karşılaştırır.

  • Esnek Özelleştirme: Kazançlar/kayıplar için renkleri kolayca değiştirin ve önemsiz hareketleri filtrelemek için minimum pip eşiği ( PipsLimit ) belirleyin.

  • Performans Optimize Edildi: Göstergenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için işlenecek geçmiş çubukların sayısını sınırlayın ( MaxBars ).

Girdi Parametreleri:

  • CloseToClose : Önceki mumla karşılaştırmak için true veya mevcut mumu ölçmek için false olarak ayarlayın.

  • PipsLimit : Yalnızca mum bu pip sayısından daha fazla hareket ederse bilgi görüntüler.

  • DisplayLossColor : Fiyat düşüşleri için renk.

  • DisplayGainColor : Fiyat kazançları için renk.

  • MaxBars : Göstergenin hesaplayacağı maksimum geçmiş çubuk sayısı.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64360

