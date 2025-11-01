Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Candle Move - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 27
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Temel Özellikler:
-
Çift Ekran: Fiyat değişikliklerini hem pip (mumun altında) hem de yüzde (mumun üstünde) olarak otomatik olarak hesaplar ve gösterir.
-
İki Ölçüm Modu:
-
Kapanışa Yakın (varsayılan): Mumlar arası oynaklığı ölçmek için mevcut mumun kapanış fiyatını bir önceki mumun kapanış fiyatıyla karşılaştırır.
-
Yakın-Açık: Gövde boyutunu ölçmek için aynı mumun kapanış ve açılış fiyatlarını karşılaştırır.
-
-
Esnek Özelleştirme: Kazançlar/kayıplar için renkleri kolayca değiştirin ve önemsiz hareketleri filtrelemek için minimum pip eşiği ( PipsLimit ) belirleyin.
-
Performans Optimize Edildi: Göstergenin sorunsuz çalışmasını sağlamak için işlenecek geçmiş çubukların sayısını sınırlayın ( MaxBars ).
Girdi Parametreleri:
-
CloseToClose : Önceki mumla karşılaştırmak için true veya mevcut mumu ölçmek için false olarak ayarlayın.
-
PipsLimit : Yalnızca mum bu pip sayısından daha fazla hareket ederse bilgi görüntüler.
-
DisplayLossColor : Fiyat düşüşleri için renk.
-
DisplayGainColor : Fiyat kazançları için renk.
-
MaxBars : Göstergenin hesaplayacağı maksimum geçmiş çubuk sayısı.
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64360
ZigZag göstergesinin hesaplama hızı açısından optimize edilmiş versiyonu.RSI_AC_Stochastic_Signal
Trend yönünü (RSI) ve alım satım sinyallerini (Stokastik + Hızlandırıcı) gösteren gösterge.
Volatilite ayarlı çizgilerle yerel yüksekleri ve yerel düşükleri hesaplayan bir kanalCVD (Cumulative Volume Delta)
Lightweight CVD (Cumulative Volume Delta) for MT5 — M1-based, shows buy/sell pressure as candles with optional resets.