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主要功能
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双重显示： 自动计算并显示点数（蜡烛图下方）和百分比（蜡烛图上方）的价格变化。
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两种测量模式：
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收盘价到收盘价（默认）： 将当前蜡烛的收盘价与前一根蜡烛的收盘价进行比较，以测量蜡烛间的波动。
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收盘价到开盘价： 比较同一蜡烛的收盘价和开盘价，以衡量蜡烛体的大小。
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灵活定制： 轻松更改收益/损失的颜色，并设置最小点数阈值（PipsLimit），以过滤不明显的波动。
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输入参数：
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CloseToClose：设为 "true "则与前一根蜡烛图比较，设为 "false "则测量当前蜡烛图。
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PipsLimit （点数限制）： 只有当蜡烛移动超过该点数时才显示信息。
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DisplayLossColor ：价格下跌的颜色。
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DisplayGainColor ：价格上涨的颜色。
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MaxBars（最大条数）：指标将计算的最大过去条数。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64360
价格/数量指标
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Volatility Step Channel
用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标
该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。