简单而有效的 RSI 指标，可监控任何符号和时间框架的超买和超卖情况。当 RSI 穿过你定义的阈值时，它会通过弹出式窗口和手机通知发送即时警报。

最简单的机器学习芯片之一

用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道

该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。