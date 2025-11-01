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Candle Move - MetaTrader 5脚本

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
你好，我是阮维勇（Duy Van Nguy），一名致力于开发高性能EA、指标和工具的专业程序员，活跃于MQL5.com平台。我的使命是为交易者提供精准、可靠且卓越的顶级工具。每一款产品都经过精心打磨，细节考究，并配有快速、个性化的支持服务。
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主要功能

  • 双重显示： 自动计算并显示点数（蜡烛图下方）和百分比（蜡烛图上方）的价格变化。

  • 两种测量模式：

    • 收盘价到收盘价（默认）： 将当前蜡烛的收盘价与前一根蜡烛的收盘价进行比较，以测量蜡烛间的波动。

    • 收盘价到开盘价： 比较同一蜡烛的收盘价和开盘价，以衡量蜡烛体的大小。

  • 灵活定制： 轻松更改收益/损失的颜色，并设置最小点数阈值（PipsLimit），以过滤不明显的波动。

  • 性能优化： 限制要处理的历史条数（MaxBars），确保指标平稳运行。

输入参数：

  • CloseToClose：设为 "true "则与前一根蜡烛图比较，设为 "false "则测量当前蜡烛图。

  • PipsLimit （点数限制）： 只有当蜡烛移动超过该点数时才显示信息。

  • DisplayLossColor ：价格下跌的颜色。

  • DisplayGainColor ：价格上涨的颜色。

  • MaxBars（最大条数）：指标将计算的最大过去条数。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/64360

价格/数量指标 价格/数量指标

最简单的机器学习芯片之一

RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector RSI Alert - Multi Timeframe Overbought/Oversold Detector

简单而有效的 RSI 指标，可监控任何符号和时间框架的超买和超卖情况。当 RSI 穿过你定义的阈值时，它会通过弹出式窗口和手机通知发送即时警报。

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

用波动调整线计算局部高点和局部低点的通道

MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标 MT5 自定义指数移动平均线 (EMA) 指标

该指标在 MetaTrader 5 图表上计算并显示指数移动平均线 (EMA)。 可完全自定义周期。 允许选择应用价格（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型值、加权值）。 使用标准 EMA 公式，从第一条均线初始化。 可用作独立的技术分析工具，也可集成到自动交易系统中，用于趋势跟踪和移动平均线交叉策略。