CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pinbar Detector - индикатор для MetaTrader 5

Duy Van Nguy
Duy Van Nguy

Duy Van Nguy

4.4 (24)
Здравствуйте, я Дуй Ван Нгуй — разработчик высокоэффективных советников, индикаторов и утилит на платформе MQL5.com. Моя миссия — предоставить трейдерам инструменты высшего уровня, созданные с упором на точность, надежность и выдающиеся результаты. Каждый продукт тщательно проработан и
5 продуктов 3 сигнала 1 статья 19 кодов 11 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
951
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Особенности:

  • Обнаружение восходящих (бычьих) и нисходящих (медвежьих) пинбаров.

  • Настраиваемые параметры структуры и логики обнаружения пинбаров.

  • Отображает пинбары цветными стрелками (лайм - восходящие, красный - нисходящие).

  • Поддерживает всплывающие оповещения и push-уведомления.




Использование:
Применить к любому таймфрейму графика. Изменяйте входные параметры, чтобы точно настроить обнаружение пинбаров или включить оповещения в реальном времени.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63932

Bollinger Bands with post outer band smoothing Bollinger Bands with post outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (постсглаживание)

Linear Regression Value (apply to) Linear Regression Value (apply to)

Индикатор Linear Regression Value с опцией, позволяющей применить его к другому индикатору

RSI adjusted SuperTrend RSI adjusted SuperTrend

Простой супертренд atr с фильтром rsi

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)