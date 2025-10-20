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Pinbar Detector - индикатор для MetaTrader 5
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Особенности:
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Обнаружение восходящих (бычьих) и нисходящих (медвежьих) пинбаров.
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Настраиваемые параметры структуры и логики обнаружения пинбаров.
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Отображает пинбары цветными стрелками (лайм - восходящие, красный - нисходящие).
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Поддерживает всплывающие оповещения и push-уведомления.
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Использование:
Применить к любому таймфрейму графика. Изменяйте входные параметры, чтобы точно настроить обнаружение пинбаров или включить оповещения в реальном времени.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/63932
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