Особенности:

Обнаружение восходящих (бычьих) и нисходящих (медвежьих) пинбаров.

Настраиваемые параметры структуры и логики обнаружения пинбаров.

Отображает пинбары цветными стрелками (лайм - восходящие, красный - нисходящие).

Поддерживает всплывающие оповещения и push-уведомления.













Использование:

Применить к любому таймфрейму графика. Изменяйте входные параметры, чтобы точно настроить обнаружение пинбаров или включить оповещения в реальном времени.