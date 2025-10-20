Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Pinbar Detector - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 82
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Caractéristiques:
-
Détecte les pinbars ascendants (haussiers) et descendants (baissiers).
-
Paramètres personnalisables pour la structure de la barre d'épingle et la logique de détection.
-
Affiche les pinbars avec des flèches colorées (citron vert pour la hausse, rouge pour la baisse).
-
Supporte les alertes pop-up et les notifications push
-
Utilisation:
Appliquer à n'importe quelle période du graphique. Modifiez les paramètres d'entrée pour affiner la détection des pinbars ou activer les alertes pour des notifications en temps réel.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/63932
Un ensemble de classes pour le déplacement automatique du StopLoss des positions ouvertes en fonction d'une indentation fixe ou des valeurs des indicateurs Parabolic SAR et des moyennes mobiles, ou en fonction du niveau de stop de la position spécifiée.IncForceOnArray
La classe CForceOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs de l'indice de force par les tampons d'indicateurs.
Function to convert server time from one broker's time zone to another.Bollinger Bands Squeeze
It signals a period of low market volatility that is about to end, foreshadowing a significant price move.