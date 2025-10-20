CodeBaseSections
Indicateurs

Pinbar Detector - indicateur pour MetaTrader 5

Caractéristiques:

  • Détecte les pinbars ascendants (haussiers) et descendants (baissiers).

  • Paramètres personnalisables pour la structure de la barre d'épingle et la logique de détection.

  • Affiche les pinbars avec des flèches colorées (citron vert pour la hausse, rouge pour la baisse).

  • Supporte les alertes pop-up et les notifications push




Utilisation:
Appliquer à n'importe quelle période du graphique. Modifiez les paramètres d'entrée pour affiner la détection des pinbars ou activer les alertes pour des notifications en temps réel.

Bibliothèque de classes traînantes StopLoss pour MQL5 Bibliothèque de classes traînantes StopLoss pour MQL5

Un ensemble de classes pour le déplacement automatique du StopLoss des positions ouvertes en fonction d'une indentation fixe ou des valeurs des indicateurs Parabolic SAR et des moyennes mobiles, ou en fonction du niveau de stop de la position spécifiée.

IncForceOnArray IncForceOnArray

La classe CForceOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs de l'indice de force par les tampons d'indicateurs.

ConvertServerTime ConvertServerTime

Function to convert server time from one broker's time zone to another.

Bollinger Bands Squeeze Bollinger Bands Squeeze

It signals a period of low market volatility that is about to end, foreshadowing a significant price move.